За что подростки в XXI веке подают в суд на родителей, и чью сторону принимают судьи

Новые поколения не держат обиду на родителей… в себе. Они обращаются в суд в надежде восстановить справедливость. Их видение справедливости может шокировать предыдущие поколения.
Жертва взлома
В США в 2010 году мальчик шестнадцати лет подал в суд на мать, которая, по его словам, взломала его аккаунт в Фейсбук, поменяла пороль и публиковала от его имени посты, которые, по мнению мальчика, вредили его репутации. Мальчик обратился в органы с требованием запретить матери к нему приближаться и указал, что живёт с бабушкой.
По версии матери, она только хотела читать новости из жизни своего сына (по видимости, он писал их в режиме «скрыты от посторонних глаз» – что, кстати, рекомендуют все специалисты по безопасности детей) и, может быть, случайно оставила несколько комментариев. Суд приговорил маму к тридцатидневному заключению, запретил вступать в контакт с сыном и направил на курсы управления гневом и курсы по ненасильственному общению с детьми. Во время суда выяснилось, что мальчик живёт с бабушкой уже шесть лет.
Изображение: pixabay.com
От имени сына женщина написала «признание», что будто бы он нарочно пришёл в дом матери, чтобы спровоцировать её ударить его и вызвать полицию: «Правда, круто?» Речь шла об индциденте, когда мать и сын ссорились на крыльце её дома, и она действительно применила к нему физическую агрессию. Мальчик вызвал полицию, а мать захотела выставить виноватым в ситуации его.
В процессе суда всплыло также видео, на котором подросток объясняется с матерью в присутствии полиции. По поводу синяков мальчика и собственных слов на видео мать сказала, что синяки у её сына появляются очень легко, а манера говорить оскорблениями – их семейный шуточный стиль. Но общественность, похоже, отнеслась к этим утверждениям с недоверием.
Инстамальчик
В 2020 году шестнадцатилетний мальчик в Германии подал в суд на мать за то, что она много его снимала для Инстаграма. Раскручивая свой аккаунт на образе ребёнка, мать добилась неплохих доходов. Также он переселился в убежище для подростков и потребовал лишить его мать родительских прав.
Как рассказывает подросток, с малых лет его заставляли, независимо от желания, позировать на камеру, улыбаясь, корча рожицы и напевая песенки. Он много раз просил не выкладывать какие-то фотографии, но мать отвечала, что они нравятся людям. Её инстаграм-аккаунт приносил ей деньги, и изначально подросток требовал вернуть их все.
Изображение: pixabay.com
Мама деньги находит вернуть невозможным, потому что именно на них они с сыном жили и питались всё это время. Её обязали закрыть прибыльный аккаунт и новый она сможет открыть, только если не будет использовать в нём фотографий сына, а также рассказывать о нём в текстовом виде. Адвокат сына уже подсчитал разницу между деньгами на проживание семьи и доходами матери с Инстаграма, и именно эту разницу мальчик намерен взыскать в суде.
Аналогичный процесс уже выиграл шестнадцатилетний мальчик в Италии, чья мать выкладывала без спросу его фотографии и видео с его участием в Фейсбук. Правда, мама это делала без коммерческих целей. Если она снова выложит фотографию сына (а также видео или посвящённый ему текст), её ждёт штраф в десять тысяч евро.
В чьих руках гаджет?
Не всегда суд принимает сторону детей по умолчанию. В 2017 году в Испании пятнадцатилетний мальчик подал иск на мать за то, что она отняла его телефон. Он обвинил женщину в дурном обращении. Мать мотивировала свой поступок тем, что телефон отвлекал ребёнка от учёбы.
Суд вынес решение, признав поступок матери не просто соответствующим её правам, но и прямым проявлением её обязанностей. Испанские законы практически требуют от родителей ограничивать детям доступы к электронным устройствам, если те мешают им учиться. Именно так интерпретировал суд положение закона о том, что родители должны обеспечить детям условия для получения образования.
Изображение: pixabay.com
Кому платят алименты, вот вопрос
Четырнадцатилетний украинец в 2019 году подал в суд, требуя, чтобы алименты от отца шли напрямую ему, а не матери, и чтобы мать платила алименты тоже. Он заявил, что мать распоряжается алиментами без учётов его интересов. Более того, мальчик на момент подачи иска уже несколько лет как жил с бабушкой. Он счёл, что, с учётом обстоятельств, содержание должны выплачивать оба родители.
Мальчик потребовал, чтобы мать выплачивала ему минимально возможные алименты. Попыток вернуть алименты отца, которые перечислялись матери с 2007 года, он не стал предпринимать. Рассмотрев обстоятельства жизни ребёнка, суд принял решение в его пользу. На момент оглашения решения (октябрь 2019 года) мальчик уже закончил девятый класс и поступил в училище.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии