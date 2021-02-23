Продукты, из-за которых появляется запах изо рта

Если зубная паста и жвачка совсем не помогают, возможно, пришла пора пересмотреть рацион.



Галитоз – такое научное название получил неприятный запах изо рта – не всегда обусловлен медицинскими причинами. В некоторых случаях он может возникать как результат употребления определенных продуктов. И вот некоторые из них.



Сыр

Карри

Кофе

Красное мясо

Вино

Когда аминокислоты из сыра и других молочных продуктов попадают в ротовую полость, образуется ряд летучих соединений серной кислоты, имеющих запах протухшего яйца. Особенно сильно этому подвержены люди с непереносимостью лактозы, у которых в организме отсутствуют ферменты, способные расщепить молочный сахар.Некоторые ученые полагают, что карри может стать причиной появления неприятного запаха изо рта из-за эфирных масел, содержащихся в приправе. Впрочем, это правило относится к любой острой пище. Чем насыщеннее ее вкус, тем выше вероятность, что остаток вечера вам придется провести с закрытым ртом.Главная функция слюны — очистка ротовой полости от бактерий. Кофеин же снижает ее выработку, что приводит к усиленному размножению бактерий, выделяющих зловонные газы. Так называемое «кофейное дыхание» сильнее всего ощущается с утра, так что не забудьте после завтрака хорошо почистить зубы и взять с собой на работу бутылку чистой воды.В красном мясе содержится много белка, содержащего производные аминокислот. В результате их реакции со слюной образуется даже большее по сравнению с молочными продуктами количество сернокислых соединений, придающих дыханию тяжелый гнилостный запах.Алкоголь обладает мочегонным действием, а обезвоживание в свою очередь приводит к снижению количества слюны. К тому же, красное вино создает на поверхности зубов липкий слой, на котором бактерии могут без труда закрепиться. Если вы проводите вечер в приятной компании за бокалом вина, не забывайте пить достаточное количество воды, чтобы смыть вредные микроорганизмы с эмали и языка.Пожуйте пару соцветий гвоздики или несколько семян аниса или кунжута. В них содержатся вещества с антисептическим эффектом, уменьшающие активность бактерий.Нейтрализовать неприятный запах также поможет кожура лимона или апельсина. Кислота, содержащаяся в цитрусах, стимулирует выделение слюны и помогает очистить ротовую полость.Если под рукой оказалась свежая зелень, попробуйте исправить ситуацию с ее помощью. Лучше всего с задачей справляются петрушка, базилик, мята и кинза. Достаточно нескольких листочков, чтобы дыхание вновь стало свежим.Приготовьте домашний ополаскиватель для рта, размешав 1 ч. л. пищевой соды в стакане воды. А для придания свежести добавьте в раствор 1-2 капли мятного масла.