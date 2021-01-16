Все живые существа нашей планеты нуждаются в ласке и теплых объятиях. А животные, как оказалось, любят подобные проявления нежных чувств не меньше людей.
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15 пушистых братьев и сестричек, которые очень любят друг друга
Все живые существа нашей планеты нуждаются в ласке и теплых объятиях. А животные, как оказалось, любят подобные проявления нежных чувств не меньше людей.
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