14 лайфхаков по уходу за обувью

Так часто бывает: в магазине туфли хорошо смотрятся и удобно «сидят» на ноге, а дома оказывается, что они и жмут, и натирают, и носить их вообще невозможно. К счастью, у нас есть эффективные решения для большинства проблем с обувью. Отказываться от любимой пары не придется!





Защита от мозолей

Скользкая подошва

Если обувь скрипит

Складки на обуви

Избавьтесь от боли

Узкое голенище

Если вьетнамки натирают

Неприятный запах

Пятна от воды

Резиновая обувь

Защита от влаги

Защита кожи

До блеска!

Если обувь жмет

Если ноги сильно потеют

Царапины

Предотвратить появление мозолей и водянок поможет обычный шариковый дезодорант. Нанесите небольшое количество средства на кожу и дайте ему полностью высохнуть. А для большей уверенности потрите дезодорантом и внутреннюю поверхность обуви.Новая обувь сильно скользит? Попробуйте немного потереть подошву наждачной бумагой. Но не усердствуйте: чтобы исправить ситуацию, достаточно снять совсем тонкий слой материала.Надоедливый скрип сводит вас с ума? Не спешите отказываться от новой обуви – этот дефект можно исправить. Насыпьте внутрь туфель небольшое количество детской присыпки и по возможности постарайтесь добраться до пространства под стелькой. Такая обработка улучшит сцепление деталей, из которых состоит обувь, и она перестанет скрипеть.Если на обуви из натуральной кожи образовались складки, оберните поврежденное место влажной тканью и обработайте его отпаривателем.Полностью вернуть обуви первоначальный вид вряд ли получится, но после такой процедуры она будет выглядеть гораздо лучше.Если вы предпочитаете обувь на высоком каблуке, то вам должны быть знакомы боль и онемение, которые возникают между вторым и третьим пальцами при ее длительном ношении. Причиной тому - сдавливание нерва и нарушение кровообращения в стопе. Чтобы минимизировать негативное влияние высоких каблуков, перевяжите третий и четвертый пальцы медицинским пластырем. Это поможет сместить баланс и снять напряжение с нервных окончаний.Чтобы немного расширить голенище сапог, плотно набейте его газетами, свернутыми в рулон. Оставьте обувь на несколько дней, а затемснова примерьте ее. При необходимости повторите процедуру еще раз.Вьетнамки считаются одним из самых удобных видов обуви, но даже они могут причинять дискомфорт. Если резиновые ремешки натирают кожу, оберните их мягкой тканью, в состав которой входит шелк или атлас.Обувь издает неприятный запах? Положите в нее на ночь несколько сухих чайных пакетиков. К утру от посторонних ароматов не останется и следа.Вода часто оставляет на кожаной обуви неприятные разводы и пятна. Избавиться от них очень просто. Смешайте небольшое количество зубной пасты и столового уксуса. Обработайте обувь получившимся составом и промойте в чистой воде.Чтобы защитить вашего ребенка от случайных падений, нанесите на подошву резиновой обуви несколько полос горячего клея.Защитите текстильную обувь от влаги, обработав ее пчелиным воском – его можно купить на ярмарках меда или у частных пчеловодов. Натрите ткань кусочком средства, а затем хорошо прогрейте горячим феном. Воск должен полностью расплавиться и создать влагоотталкивающий слой.Основная причина возникновения мозолей и водянок – скользкая внутренняя поверхность обуви. Чтобы предотвратить возможное повреждение кожи, обработайте ноги лаком для волос.Чтобы вернуть блеск потускневшей лаковой обуви, нанесите на нее любой стеклоочиститель, а затем отполируйте мягкой тканью.На то, чтобы разносить новую обувь, требуется несколько дней, а иногда даже недель. Не нужно мучиться! Наденьте обувь на толстые шерстяные носки и тщательно прогрейте материал горячим феном, уделяя особое внимание тем местам, которые жмут сильнее остальных.Гипергидроз – проблема, знакомая многим. Защитите обувь от пота, подложив под стопу ежедневную гигиеническую прокладку. Меняйте ее по мере необходимости, и ваша обувь будет всегда хорошо пахнуть.Удалить царапины с поверхности обуви из лаковой кожи поможет медицинский или технический вазелин. Нанесите небольшое количество средства на поврежденное место с помощью ватной палочки и вотрите его мягкими поглаживающими движениями.