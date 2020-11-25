Рюкзак Kingsons с защищенным отделением для ноутбука

Универсальный рюкзак с отделением для ноутбука. Рюкзак выполнен из надежного влагоотталкивающего полиэстера. Надежная брендированная фурнитура, грамотная организация пространства, удобные и надежные ручки и шлейки. Мягкая дышащая спинка. В рюкзаке есть USB выход для удобной зарядки смартвона, либо любого другого гаджета.







Доступны три размера.



Для себя я выбрала средний размер (15 Inch), в который помещается мой старенький 17 дюймовый ноутбук (Asus n76vj)!

В пользовании рюкзак уже около 9 месяцев, и за это время никаких деффектов не выявлено! Крепкий, стильный и практичный.







Много удобных отделений









Материал рюкзака водоотталкивающий и устойчив к порезам и разрывам!







Рюкзаки Kingsons сочетают в себе отличное качество, продуманную эргономику и стильный дизайн за разумную цену. Долговечность рюкзаков и их удобство проверено на практике 20-ти летнего опыта производства.







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