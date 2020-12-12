Шедевры кино, которые высоко оценили критики и не приняли зрители

Часто бывает так, что фильмы, о которых критики отзываются восторженно, оставляют в душе зрителей противоречивые чувства. Более того, последние признаются, что, посмотрев однажды подобные шедевры, второй раз их не осилят. В чем же причина подобных разногласий? Ведь многие обыватели не отрицают, что картины, о которых пойдет речь ниже, сняты качественно, вызывают сильные чувства и вообще поднимают актуальные вопросы. Но почему-то все равно эти фильмы занимают далеко не лидирующие места в списке запросов. Попробуем разобраться, почему так получилось.
«Реквием по мечте»
«Реквием по мечте»
Этот фильм стоит посмотреть хотя бы потому, что в нем снимается красавчик Джаред Лето. Впрочем, именно поэтому зрители и отваживаются включить «Реквием по мечте». Да и начало картины более чем оптимистичное и жизнеутверждающее: обычная жизнь обычных людей со своими мечтами, стремлениями, работой, заботами… Сара мечтает попасть на телешоу, ее сын с другом хотят разбогатеть, их подруга грезит об открытии модного магазина…
Но все меняется в один миг, а финал даже вспоминать не хочется: мечты о хорошей жизни разбиваются о суровую реальность. Одни герои вынуждены продавать свое тело, чтобы добыть очередную дозу, другие сходят с ума, третьи медленно, но верно ведут себя к смерти…
Многие зрители признаются, что после просмотра «Реквиема…» у них в душе остался гнетущий осадок. Ведь зачем обычно люди смотрят кино? Чтобы дождаться хэппи энда. А в этой картине на него даже намека нет. Наоборот, создатели ярко и подробно описывают то, как души падают в пропасть. Сильный фильм? Да. Но пересмотреть его осмеливаются лишь единицы.
«12 лет рабства»
«12 лет рабства»
В этом фильме есть и хэппи энд, и хороший сценарий, и великолепный актерский состав, и вопросы, на которые получены ответы, и реалистичные сцены… Казалось бы, не придерешься. Однако не все зрители отважились досмотреть до конца картину о том, как мужчина, попав в рабство, наконец, воссоединяется с семьей.
Что же пошло не так? Зрители отмечают, что фильм получился отличным, но еще раз пересмотреть реалистичные сцены насилия они не отважились бы.
«Необратимость»
"Необратимость"
Считается, что многие зрители отказываются от просмотра этого фильма из-за того, что в начале использован низкочастотный звук, похожий на шум землетрясения, после которого у людей начинает болеть голова, появляется тошнота и чувство беспокойства. Впрочем, режиссер «Необратимости» Гаспар Ноэ на это и рассчитывал.
Однако многие, кто справился с волнением и отважился досмотреть до конца картину, пожалели, что сделали это. Напомним, что главный герой картины ищет человека, который изнасиловал его жену. Как раз таки ее и сыграла Моника Беллуччи, которую до сих пор упрекают в том, что она отважилась сняться в столь жестокой сцене.
Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале, однако более 200 человек сразу покинули зал, некоторым даже понадобилась медицинская помощь, а во время сцены изнасилования и убийства несколько зрителей упали в обморок. Шокированы были даже полицейские, которые, казалось бы, по долгу службы видели и не такое. Но людей поразила даже не сама жестокость преступления, а то, как равнодушно окружающие относятся к этому, уповая на принцип «моя хата с краю». Как тут не упомянуть случайного прохожего, который видел все, но решил уйти.
«127 часов»
«127 часов»
Опять же не станем спорить с тем, что картина получилась хорошей. Захватывающая история альпиниста, попавшего в ловушку и вынужденного провести в ней 6 дней из-за того, что рука оказалась зажатой огромным камнем. Великолепная игра актера Джеймса Франко.
Но фильм все равно получился тяжелым. Ведь для того чтобы выбраться, герой вынужден был сам ампутировать собственную руку. Как раз эта сцена показана очень натуралистично: перочинный нож, разрывающиеся сухожилия, море крови… Желающих пересмотреть эту сцену не так много.
«Мальчик в полосатой пижаме»
«Мальчик в полосатой пижаме»
Как уже говорилось, зрители, несмотря даже на самый жесткий сценарий, всегда ждут хэппи энда. И даже если его нет, то все равно верят, что у героев все равно в дальнейшем все наладится. Иначе зачем смотреть фильмы, если жестокости и в обычной жизни хватает? Но режиссеры не всегда готовы осчастливить своих поклонников, давая им надежду на лучшее. «Мальчик в полосатой пижаме» как раз один из таких фильмов.
Это история о дружбе двух мальчиков, несмотря на то, что их общение в принципе невозможно. Один из них – сын нацистского коменданта, другой – узник концлагеря. А между ними колючая проволока. Как раз это случай, когда зло побеждает добро, как бы прискорбно это ни звучало.
«Ботинки мертвеца»
«Ботинки мертвеца»
Ужасная реальность – это то, почему зрители невзлюбили «Ботинки мертвеца». Сюжет тоже прост: Ричард из провинциального городка 8 лет отслужил в армии, а когда вернулся домой, узнал, что его умственно отсталый брат связался с наркоторговцами. Теперь главный герой мечтает об одном – отомстить обидчикам.
И именно изнанка обычной жизни, реалистично показанная в фильме, так напугала зрителей. Погружаться снова в этот мир снова многие из них вряд ли захотят.
«Что-то не так с Кевином»
«Что-то не так с Кевином»
Скучным это фильм назвать сложно. Наоборот, многие зрители признаются, что смотрели его, не отрываясь, от начала и до конца. Сюжет сам по себе интересный: Ева, которую сыграла Тильда Суинтон, отложив карьерные амбиции, посвящает себя воспитанию сына. Но отношения близких людей особо не сложились, а, будучи подростком, ребенок совершает непоправимое.
Однако повторно пересмотреть фильм решится не каждый. Ведь очень сложно признавать, что родители, чаще всего желая своим детям только хорошее, не всегда выбирают правильные методы воспитания. Даже больше, эти способы порой идут во вред ребенку. А видеть, как Тильду Суинтон вновь терзают душевные мучения, уж извините, как-то не хочется.
«Могила светлячков»
«Могила светлячков»
Это не совсем фильм. То есть это фильм, но созданный в жанре анимэ. А подобные картины, как правило, позитивные и незамысловатые. Но японская «Могила светлячков» - исключение. Сюжет тоже необычный для мультипликационного фильма: мальчик Сэйт и его сестренка Сэцуко живут во время Второй мировой войны и теряют родителей. Подросток, мгновенно повзрослев, берет ответственность за судьбу родного человека на себя и пытается выжить в мире, где все разрушено войной.
Жестокая реальность оставляет настолько гнетущее впечатление, что даже взрослые не готовы столкнуться с ней. Мало кому захочется вновь пережить моменты, когда дети находят мертвую мать.
«Олдбой»
«Олдбой»
Еще один фильм, который зрители посмотрели на одном дыхании. Интересный сюжет, качественная съемка (чего только стоит трехминутная драка, снятая одним кадром), талантливые актеры. История такова: О Дэ-су похищают неизвестные и отправляют в комнату, где нет вообще никакого источника света, и он там застревает на долгих 15 лет.
Сценарий интересный, но вот финал у многих вызывает разочарование. Ведь большинство зрителей так и не поняли, для чего нужно было вводить главного героя в странную игру, которая свела его в любовную драму с дочерью.
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