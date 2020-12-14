9 зарубежных знаменитостей, которые осознанно приняли православие

4 сентября 2020 года известный французский актёр Жерар Депардье принял православие. Это далеко не первый случай, когда зарубежные знаменитости обращаются в православную веру. Одни делают это под влиянием близкого человека, другие долгие годы изучают основы православия и находят именно в церкви и литургии успокоение для своей души. В нашем сегодняшнем обзоре – зарубежные звёзды, которые уже в зрелом осознанном возрасте решили стать православными христианами.
Жерар Депардье
Жерар Депардье. / Фото: www.funart.pro
Французский актёр находился в духовном поиске довольно долго. Ещё в 1960-е годы он принял ислам, позже заявлял о переходе в буддизм, затем исповедовал индуизм. Жерар Депардье неоднократно выражал симпатию главе Римско-католической церкви, но вместе с тем говорил о том, что ему не слишком нравится литургия в католических церквях. А вот решение принять православие он обосновал особой связью со священниками православной церкви, называв своим духовником митрополита Псковского и Прохоровского Тихона (Шевкунова).
Кэри-Хироюки Тагава
Кэри-Хироюки Тагава. / Фото: www.funart.pro
Американский актёр японского происхождения снялся во множестве фильмов, в том числе «Хатико», «Планета обезьян», «Мемуары гейши», «Спасатели Малибу», «Смертельная битва». Тагава решил принять православие после работы над российской картиной «Иерей-сан». В ноябре 2015 года актёр был крещён в московском храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». По словам Кэри-Хироюки он принял решение о крещении за два года до самого обряда, и православие дало ему возможность стать ближе к Богу, исповедаться и очиститься, избавив от тяжёлого груза вины.
Боб Марли
Боб Марли. / Фото: www.pinka.pl
Ямайский музыкант, как и вся его семья, исповедовал растафарианство. Но за год до своего ухода из жизни «отец регги», как до сих пор называют Боба Марли, крестился в эфиопской православной церкви, получив имя Берхане Селассие, что в переводе с амхарского языка значит Свет Святой Троицы.
Том Хэнкс
Том Хэнкс. / Фото: www.pinimg.com
Двукратный обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль пришёл к православию незадолго до венчания со своей женой Ритой Уилсон. Для совершения таинства Том Хэнкс выбрал ту же церковь Константинопольского патриархата, где когда-то была крещена его супруга. Это было серьёзное решение для актёра, которое он принимал осознанно, пытаясь определиться с будущим духовным наследием себя и своей семьи. Своих детей он крестил в той же церкви.
Эмир Кустурица
Эмир Кустурица. / Фото: www.sub-cult.ru
Родители известного режиссёра были непрактикующими мусульманами, а сам Эмир Кустурица принял православие в 2005 году. Он неоднократно упоминал в своих интервью, что сделал это по велению сердца, так как его дальние предки были православными, и он, пройдя через обряд крещения, просто вернулся к своим истокам.
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон. / Фото: www.viva.ua
Исполнительница одной из главных ролей в культовом американском сериале «Друзья» приняла православие уже в зрелом возрасте под влиянием своего отца, актёра греческого происхождения. Несмотря на развод родителей будущей звезды, папа актрисы оказывал на духовное воспитание дочери огромное влияние. Сегодня актриса является активной прихожанкой Спасо-Преображенского храма Константинопольского патриархата в Лос-Анджелесе.
Дэйв Гаан
Дэйв Гаан. / Фото: www.pinimg.com
Вокалист и фронтмен группы Depeche Mode принял православие в 1999 году, перед тем, как жениться на Дженнифер Склиаз, православной гречанке. Хоть исполнителя трудно назвать активным прихожанином, но он всё же старается жить по вере.
Кристиан Бейл
Кристиан Бейл. / Фото: www.cosmiquemovies.com
Американский актёр, прославившийся благодаря съёмкам в «Бэтмене», заслуживший «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Боец», принял православие незадолго до женитьбы на Сандре «Сиби» Блажич, православной сербке. Правда, сам себя актёр относит к «слабо воцерковлённым» христианам, ибо куда больше внимания в настоящее время уделяет творчеству, нежели общению с Богом.
Макс Кавалера
Макс Кавалера. / Фото: www.yandex.net
Основатель группы Sepultura родился и вырос в католической семье, и даже его женитьба на внучке русского эмигранта, православной христианке Глории, далеко не сразу заставила музыканта принять православие. Супруги прожили вместе уже больше четверти века, когда музыкант всё же решил креститься. При этом все четыре ребенка Макса Кавалера были изначально крещены в православной церкви. А сам музыкант признался: он не слишком часто посещает храм, очень редко принимает таинства, но зато старается не грешить.
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