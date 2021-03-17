Как появились почтовые марки, и почему некоторые из них стоят целое состояние

Как и зачем были придуманы почтовые марки

Ф. Барро. «Филателист»

Первые почтовые службы для населения появились в Европе в XVI веке

Первая марка – «черный пенни»

«Висельное» письмо времен королевы Елизаветы. В центральной части можно различить знак срочности - виселицу

Сэр Роуленд Хилл (1795 - 1879), разработавший систему тарификации и предварительной оплаты почтовых отправлений

«Черный пенни» 1840 г. Результатом нововведений стало увеличение количества писем за год с 75 до 168 миллионов

Какие марки мечтают заполучить коллекционеры

Первая марка, выпущенная в Российской империи

«Розовый» Маврикий и «Голубой Маврикий». Марки содержат ошибку, но дорогими стали не только по этой причине

Знаменитый конверт «с двумя Маврикиями»

«Британская Гвиана»