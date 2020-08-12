Вторая жизнь старых вещей

Кто-то выбрасывает старые вещи, считая их хламом, а кто-то доказывает обратное и превращает их в произведения искусства, восстанавливая первозданный вид. Только полюбуйтесь!

















































































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