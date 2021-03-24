Медведи обожают мед и охотятся за ним: правда или очередной миф

С детства каждый человек знает о том, что медведи любят мед! Ведь даже если ты проспал все уроки биологии, то наверняка смотрел мультик про самого доброго медведя – Винни Пуха. Вот только спустя многие годы впору задуматься над таким вопросом: а правда ли все это? Что если в действительности медведи мед не едят, а все описанное выше – результат распространения художественного вымысла? Что ж, самое время дать взрослый ответ на детский вопрос.
Медведь - уникальное существо. |Фото: kino-db.com.
То, что медведи обожают мед, является полуправдой. Прежде всего следует напомнить о том, что косолапый – это редкий пример действительно крупного и при этом всеядного животного. Поэтому пчелиный мед для них также представляет интерес, но в целом не больший, чем любая другая доступная еда. Как и большинству других живых существ, медведю на инстинктивном уровне нравится все сладкое, так как в большинстве случаев подобная пища содержит питательные вещества. Последнее для медведей особенно важно, так как они вынуждены нагуливать жирок перед зимней спячкой.
Мед действительно медведи едят. |Фото: frognews.ru.
Однако, специально искать один только мед мишка все-таки не будет. Как и многие другие животные, косолапый находится в состоянии постоянного поиска пропитания. Если же медведю подвернется пчелиный улей, то он охотно его разорит. При этом «мишаня» употребит в пищу не только сладкую субстанцию, но также воск и даже пчел, которые попадут вместе с медом в его пасть. Само собой, жужжащие работяги не обрадуются подобному вторжению и будут стараться защитить улей. Пчелы станут отчаянно жалить морду медведя, однако в большинстве случаев они все-таки не способны нанести мишке серьезного вреда.
Но едят они не только мед. |Фото: imgfon.ru.
Так что изображение медведей как заядлых сладкоежек – это с одной стороны художественное преувеличение. С другой стороны отказываться от «нектара богов» косолапые при случае точно не станут. Примечательно, что некоторое время назад известный турецкий пасечник Ибрагим Седеф даже попытался использовать медведей в качестве дегустаторов. Из идеи ничего не вышло, однако эксперимент оказался показательным. Медведям давали на выбор несколько сортов меда и варенья. Интересно, что медведи проявили наибольший интерес к самому дорогому виду сладости – анзерскому меду. Он же содержит наибольшее количество белков среди аналогичных продуктов.
Мишки кушают всякое. |Фото: poembook.ru.
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