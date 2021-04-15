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Несколько хитрых лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще

Несколько хитрых лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще

Уборка, стирка и другие домашние хлопоты — занятия на редкого любителя.

Однако это не отменяет того, что каждый из нас сталкивается с ними ежедневно. Чтобы бытовая рутина не портила вам настроение, необходимо правильно подойти к ее выполнению.

Эти оригинальные и действенные советы сделают вашу домашнюю работу быстрее и веселее!

Несколько хитрых лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще

УБОРКА:

1. Очистите зеркало при помощи пены для бритья

Несколько хитрых лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще

Пена по своему составу похожа на мыло, но не оставляет на стекле разводов, которые так тяжело убрать. Кроме того, при такой чистке стеклянная поверхность не будет запотевать. При помощи пены можно очень легко почистить ковер от новых пятен — она выталкивает грязь на поверхность, не позволяя ей проникать в волокна.

2. Удалите грязь и бактерии с деревянной доски

Несколько хитрых лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще

Насыпьте на доску крупной соли и протрите ее половинкой лимона. Можно использовать и лимонный сок в бутылке. Трите до тех пор, пока жидкость станет серой, а потом просто смойте ее.

3. Удалите известковый налет

Несколько хитрых лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще

Наполните пакет уксусом и опустите в него насадку от душа или кран. Оставьте средство на всю ночь, и сантехника будет сиять, как новая.

4. Сделайте раковину белоснежной при помощи соды и лимона

Несколько хитрых лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще

Натираем раковину обычной пищевой содой.

На этом этапе большинство пятен удалится. Затем поливаем соком половинки лимона. Можно взять отжатый лимон и им же протереть всю поверхность. Если раковина очень грязная, оставляем смесь на 5-10 минут.

5. Самая необычная альтернатива освежителю воздуха в туалете

Несколько хитрых лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще

Все знают, что растворимые напитки вредят здоровью. Но есть место, где они могут только помочь. Засыпьте пакетик в бачок унитаза, и в туалете будет хорошо пахнуть без освежителя, содержащего вредные для дыхания компоненты. Выбирайте не слишком яркие цвета. Кстати, многие заменители сахара еще и продезинфицируют сантехнику.

СТИРКА:

6. Очистка барабана от налета

Несколько хитрых лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще

Производители специализированных средств от накипи настаивают на том, что их продукцию нужно применять при каждой стирке. А ведь она остается на вашей одежде. Можно просто раз в месяц запускать машинку на самой высокой температуре, на полный цикл стирки, добавив в отсек для порошка соду и уксус.

7. Удалите чернила с текстиля

Несколько хитрых лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще

Если вам удалось быстро заметить следы чернил, побрызгайте ткань лаком для волос. После этого обычная стирка будет намного эффективнее.

МЕЛКИЙ РЕМОНТ:

8. Забивайте гвозди безопасно

Несколько хитрых лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще

При помощи простой расчески можно зафиксировать маленькие гвозди на поверхности, и не попасть себе по пальцам. Для больших гвоздей выбирайте гребешки с редкими зубьями.

9. Не дайте краске засохнуть

Несколько хитрых лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще

Для этого наливайте из банки совсем небольшие порции. Используйте в качестве контейнера разрезанную бутылку, оставляя кисточку в горлышке.

ДЕКОР И ДИЗАЙН

10. Маскируйте провода

Несколько хитрых лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще

Обычная веревка поможет вписать современный провод в этнический интерьер. Просто обмотайте его по всей длине, фиксируя клеем. Такой провод можно оставлять на самом видном месте.

11. Лежанка для кошки

Несколько хитрых лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще

Не стоит выбрасывать старый столик, переверните его и дополните подушками. Животные любят уединенные места. При желании, можно сшить небольшой балдахин.

12. Вазы из красивых бутылок

Несколько хитрых лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще

Не выбрасывайте стеклянные банки и бутылки красивой интересной формы. При помощи аэрозольной золотистой краски превратите их стильное украшение для комнаты.

13. Спрячьте кошачий туалет

Несколько хитрых лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще

В такой тумбочке можно разместить и лоток, и пакеты с наполнителем. Животное быстро научится справляться со своими делами в укромном пространстве. А комната будет смотреться очень опрятно. Теперь не придется держать открытой дверь в туалет.

14. Спрячьте роутер

Несколько хитрых лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще

В однокомнатной квартире вы вынуждены спать в одном помещении с постоянно мигающим модемом. Просто замаскируйте его при помощи организатора для бумаг. Сон должен быть здоровым! Подойдет совет и для тех, кто не знает, как вписать технику в интерьер.

ДРУГОЕ:

15. Усовершенствуйте вешалки

Несколько хитрых лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще

Намотайте на плечики резинки, и одежда не будет с них соскальзывать. Теперь вы можете развесить шелковые платья и блузки, не рискуя найти их на полу шкафа.

16. Расщепите винные пробки

Несколько хитрых лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще

Винные пробки можно использовать для фиксации пакетов со специями и сыпучими продуктами. Разделите их ножом и закрепите на пакеты.

17. Исправьте соленый суп

Несколько хитрых лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще

Нельзя добавлять в суп воду — это сделает его невкусным. Вместо этого проварите несколько половинок картофеля или яблока, а затем вытащите их. Суп будет не таким соленым.

Справляйтесь с домашними делами быстрее, чтобы осталось больше времени на встречу с друзьями, творчество и любимые развлечения!

 

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