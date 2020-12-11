Психоделические ковры художника из Азербайджана

В Азербайджане ремесло ткачества ковров является одним из древнейших традиционных видов искусства этой страны. Данное мастерство восходит своими корнями ко второму тысячелетию до нашей эры. Эти яркие изделия использовались в Азербайджане и для того чтобы положить на пол, и для того чтобы повесить на стену, ими украшали диваны, стулья и даже столы. Дизайнер и художник, Фаиг Ахмед вывел это стародавнее искусство на совершенно новый уровень. Его психоделические произведения поражают воображение своей нестандартностью и самобытностью.
Фаиг Ахмед - художник и дизайнер из Баку, Азербайджан. Он прославился на весь мир тем, что превратил классические традиционные ковры в уникальные потрясающие произведения современного искусства.
Художник превращает традиционные ковры в потрясающие произведения современного искусства.
Работы Ахмеда просто завораживают.
Его неординарные работы переосмысливают саму суть этого древнего ремесла и создают принципиально новые визуальные границы. Мастер разрушает все существующие традиции и все мыслимые стереотипы.
Фаиг Ахмед разрушает все традиции и стереотипы.
Художник переосмысливает саму суть древнего ремесла.
Обычно его впечатляющие ковры начинаются классическим традиционным узором, но после он переходит в специфический рисунок некого информационного сбоя или обрыва ткани. Некоторые коврики превращаются в пиксельные версии самих себя, некоторые как-будто тают и становятся многоцветным водоворотом, а другие становятся уникальными мандалами. Этот список можно продолжать бесконечно. И за что бы ни взялся Фаиг Ахмед, каждое его творение получается совершенно потрясающим.
В этой подборке самые впечатляющие из работ Ахмеда.
Ковры художника всегда начинаются с классических узоров.
В этой подборке собраны они из самых впечатляющих произведений искусства, созданных художником Фаигом Ахмедом из традиционных азербайджанских ковров.
Ремесло ткачества ковров - это века труда и опыта разных мастеров.
Художник считает ковры чем-то очень стабильным, устоявшимся. Ковёр по его мнению – это результат веков труда различных мастеров. Ещё 2500 лет назад были аналогичные узоры, методы. Центр и границы рисунка подобны социальной структуре, дающей представление обо всем, что мы знаем.
Подобными узорами украшали свои изделия мастера на протяжении 2500 лет.
Ахмед представляет собой одного из тех современных художников, которых относят к новой волне. Эти новаторы исследуют традиционные ремёсла инновационными методами. Они создают концептуальные работы, которые отходят от общепринятых условностей, связанных с ремеслом. Мастера вносят их в глобальный контекст современного искусства.
Фаиг Ахмед исследует традиционное ремесло инновационными методами.
Работы художника представляют собой совершенно новые визуальные формы.
Фаиг Ахмед исследует свежие, совершенно новые визуальные формы. Эти формы с одной стороны следуют традициям ремесла и в то же время бросают вызов нашему традиционному восприятию культовых предметов культуры.
Фаиг Ахмед словно бросает вызов нашему традиционному восприятию.
Художник бесконечно экспериментирует с самыми что ни на есть традиционными материалами и цветами. Он использует азербайджанские традиции ткачества ковров и индийскую вышивку. Ахмеда, по его словам, не интересует слияние прошлого и настоящего. Он уверен, что прошлое — это наиболее стабильная концепция нашей жизни и его обязательно нужно изучать. Среди своих идейных вдохновителей Фаиг Ахмед называет Иеронима Босха и Отто Дикса. Среди своих современников он восхищается Джеймсом Тарреллом и Анишем Капуром.
Художник не заинтересован в слиянии прошлого и настоящего.
Фаиг Ахмед в своих работах вдохновляется творчеством таких художников, как Иероним Босх и Отто Дикс.
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