Психоделические ковры художника из Азербайджана

Художник превращает традиционные ковры в потрясающие произведения современного искусства.

Работы Ахмеда просто завораживают.

Фаиг Ахмед разрушает все традиции и стереотипы.

Художник переосмысливает саму суть древнего ремесла.

В этой подборке самые впечатляющие из работ Ахмеда.

Ковры художника всегда начинаются с классических узоров.

Ремесло ткачества ковров - это века труда и опыта разных мастеров.

Подобными узорами украшали свои изделия мастера на протяжении 2500 лет.

Фаиг Ахмед исследует традиционное ремесло инновационными методами.

Работы художника представляют собой совершенно новые визуальные формы.

Фаиг Ахмед словно бросает вызов нашему традиционному восприятию.

Художник не заинтересован в слиянии прошлого и настоящего.

Фаиг Ахмед в своих работах вдохновляется творчеством таких художников, как Иероним Босх и Отто Дикс .