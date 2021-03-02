Какой была в молодости главная героиня «Титаника»

Актриса в молодости | Фото: love-psy.ru

Актриса в молодости | Фото: love-psy.ru, fancy-journal.com

Кадр из фильма *Старый темный дом*, 1932 | Фото: fancy-journal.com

Глория Стюарт в фильме *Человек-невидимка*, 1933 | Фото: fancy-journal.com

Глория Стюарт в роли королевы Анны в фильме *Три мушкетера*, 1939 | Фото: fancy-journal.com, kino-teatr.ru

Актриса в молодости | Фото: velikiymir.net

Звезда Голливуда Глория Стюарт | Фото: velikiymir.net

Американская актриса Глория Стюарт | Фото: kino-teatr.ru

Звезда Голливуда Глория Стюарт | Фото: fancy-journal.com

Кадр из фильма *Титаник*, 1997 | Фото: velikiymir.net

Глория Стюарт в фильме *Титаник*, 1997 | Фото: fancy-journal.com

Кадр из фильма *Титаник*, 1997 | Фото: soyuz.ru

Звезда Голливуда Глория Стюарт | Фото: fancy-journal.com

Американская актриса Глория Стюарт | Фото: fancy-journal.com

Актриса на церемонии *Оскар* и со своей звездой на голливудской *Аллее славы* | Фото: fancy-journal.com, love-psy.ru

Звезда Голливуда Глория Стюарт | Фото: fancy-journal.com