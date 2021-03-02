Какой была в молодости главная героиня «Титаника»

Нашумевший фильм-катастрофа «Титаник» стал одним из самых кассовых проектов в истории мирового кинематографа, его посмотрели миллионы зрителей во всем мире, а актеры, сыгравшие главные роли, превратились в суперзвезд. Правда, все лавры достались, в основном, Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, хотя в фильме была еще одна яркая актриса, сыгравшая Роуз в старости. За эту роль она была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус». Почему так случилось, слава пришла к ней только в 87 лет, и как актриса разрушила все традиционные представления об актерской профессии – далее в обзоре.
Актриса в молодости | Фото: love-psy.ru
Глория Фрэнсис Стюарт появилась на свет 4 июля 1910 г. в семье американского адвоката. С самого детства она была бойкой и умела постоять за себя. Правда, не всегда это для нее имело позитивные последствия. Из начальной школы Глорию отчислили за то, что она пнула наставницу, причем совершенно не раскаивалась в своем поступке – заявила, что учительница это заслужила. В средней школе девочка сумела направить свою неуемную энергию в нужное русло – она увлеклась литературой и театром, писала рассказы и стихи, а в старших классах подрабатывала репортером в местной газете. В университете в Беркли Глория изучала философию и драматическое искусство, участвовала в студенческих спектаклях, писала статьи в газету и вела литературный журнал университета.
Актриса в молодости | Фото: love-psy.ru, fancy-journal.com
После окончания учебы Глория Стюарт начала выступать на театральной сцене, где ее заметили представители киностудии «Universal Studios» и предложили ей подписать контракт. В 22 года она начала сниматься в кино и в 1930-х гг. стала одной из самых перспективных и востребованных молодых актрис. Но несмотря на то, что актриса много снималась, ей чаще всего доставались роли второго плана, а кинокритики в своих статьях упоминали имена других актрис.
Кадр из фильма *Старый темный дом*, 1932 | Фото: fancy-journal.com
Глория Стюарт в фильме *Человек-невидимка*, 1933 | Фото: fancy-journal.com
В 1930-х гг. Глория Стюарт говорила, что ей надоело быть «экранной подружкой Ширли Темпл» – самой юной обладательницы премии «Оскар», которая еще в 6 лет была удостоена престижной награды и стала в 1930-х гг. одной из самых высокооплачиваемых актрис, обойдя своих взрослых конкуренток. Даже самые яркие роли Глории Стюарт оставались незамеченными, ее не критиковали – попросту игнорировали. Так, например, в фильме «Три мушкетера» она сыграла королеву Анну, все афиши украшал ее портрет, но кинокритики восхваляли работу других актеров, а о ней снова молчали.
Глория Стюарт в роли королевы Анны в фильме *Три мушкетера*, 1939 | Фото: fancy-journal.com, kino-teatr.ru
В результате в конце 1930-х гг. киностудия не стала продлевать контракт с актрисой. А она и не хотела больше сниматься, объясняя это так: «Мне надоели мои глупые и смазливые героини-секретарши!.. Я прекратила сниматься в 1939 году, потому что ненавидела свои роли – девушка-детектив, девушка-репортёр… Сценарии, которые мне предлагали на студии «Universal», не были полным мусором, но они не были первосортными. И не были второсортными. Или третьесортными. Максимум – четверосортными… У меня не получилось стать Гретой Гарбо. Ужас. Просто ужас. Мне понадобилось много времени, чтобы с этим смириться, но я справилась».
Актриса в молодости | Фото: velikiymir.net
Звезда Голливуда Глория Стюарт | Фото: velikiymir.net
После этого пауза в кинокарьере Глории Стюарт продолжалась более 30 лет. Но в это время актриса смогла реализоваться в других сферах деятельности – она занялась декупажем, изготавливала комоды, столики, зеркала, настольные лампы и даже открыла собственный мебельный магазинчик. Во время Второй мировой войны актриса рвалась в концертные бригады, выступающие перед бойцами, но ее супруг не позволил ей этим заниматься. Но это не помешало Глории гастролировать по стране и посещать госпитали. В начале 1950-х гг. актриса брала уроки живописи, и в этом увлечении тоже достигла успехов – ее работы экспонировались в престижных галереях. Иногда ее приглашали сниматься в кино, но она отказывалась – ей казалось, что ее кинокарьера уже завершилась.
Американская актриса Глория Стюарт | Фото: kino-teatr.ru
Спустя 30 лет Глория Стюарт все же вернулась на экраны – все-таки актерская профессия была ее призванием. Она наняла агента, который помог ей получить сначала небольшие роли на телевидении, а затем и более заметные роли в кино. Но звездный час, который у большинства ее коллег приходится на молодые годы, настал для нее только после 85!
Звезда Голливуда Глория Стюарт | Фото: fancy-journal.com
Позже она не раз рассказывала о том дне, который помнила до конца жизни: однажды в мае 1996 г. ей позвонили и предложили сыграть главную героиню в старости в проекте Джеймса Кэмерона «Титаник». На следующий день к ней приехал директор по кастингу и его помощница с видеокамерой, а еще через день приехал и сам Кэмерон. Актриса вспоминала: «Я нисколько не нервничала. Я знала, что прочитала отрывок из роли с сочувствием и нежностью, как того хотел режиссер». Правда, ее немного задевало то, что ей предложили роль такой пожилой героини: ей был по сценарию 101 год, а самой актрисе – всего-то 86! Так Глория Стюарт получила свою звездную роль, которая наконец принесла ей мировую славу и признание, а в 87 лет попала в список 50 самых привлекательных людей мира по версии журнала «People».
Кадр из фильма *Титаник*, 1997 | Фото: velikiymir.net
Глория Стюарт в фильме *Титаник*, 1997 | Фото: fancy-journal.com
Из всего актерского состава фильма Глория была единственной, кто застал крушение «Титаника» – правда, в 1912 г. ей было всего 2 года. Через полтора месяца после премьеры фильма Глория Стюарт была номинирована на «Золотой глобус», а вскоре – и на «Оскар» за роль второго плана. И хотя награда ей не досталась, весь зал на церемонии вручения премии аплодировал ей стоя. А на ее шее красовалась копия того самого ожерелья «Сердце океана», в котором ее героиня появлялась в фильме. В 1998 г. Глория Стюарт получила премию Гильдии киноактеров за лучшую женскую роль, а спустя 2 года ей вручили приз Гильдии за многолетнюю работу в кино. После этого она снималась до 2005 г., пока позволяло здоровье.
Кадр из фильма *Титаник*, 1997 | Фото: soyuz.ru
Звезда Голливуда Глория Стюарт | Фото: fancy-journal.com
Глория Стюарт прожила долгую и насыщенную событиями жизнь. Все поражались ее энергии и трудоспособности. Даже серьезные проблемы со здоровьем не помешали продолжению ее актерской карьеры. После 70 лет у нее обнаружили рак молочной железы, сделали операцию, и болезнь отступила. А в 94 года у актрисы диагностировали рак легких (на протяжении многих лет она оставалась заядлой курильщицей). С этим диагнозом Глория прожила еще 6 лет и скончалась от дыхательной недостаточности через несколько месяцев после своего 100-летия – в том же возрасте, в котором была ее героиня в «Титанике».
Американская актриса Глория Стюарт | Фото: fancy-journal.com
Леонардо Ди Каприо о ней говорил: «Она была фантастически сильной и на экране, и в жизни. Совершенно очаровательная женщина, замечательная актриса, человек, который всегда готов был бороться за то, во что он верит. Она была одной из последних великих актрис голливудского золотого века. Для меня честью было с ней поработать, и мне будет ее не хватать».
Актриса на церемонии *Оскар* и со своей звездой на голливудской *Аллее славы* | Фото: fancy-journal.com, love-psy.ru
Она ушла из жизни абсолютно счастливым человеком – только на склоне лет Глория Стюарт получила все, о чем только можно было мечтать: славу, признание, награды, материальное благополучие. У нее была дочь, четверо внуков и двенадцать правнуков, которые окружали ее любовью и заботой. Остается только восхищаться талантом, жизнелюбием и очарованием этой неординарной звезды Голливуда, разрушившей все стереотипы об актерской карьере!
Звезда Голливуда Глория Стюарт | Фото: fancy-journal.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии