Исторический особняк Марка Твена: дом, в котором живут привидения

Американский писатель Марк Твен прославился на весь мир далеко не одними книгами о приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна. Дом с привидениями, который оставил после себя великий писатель, уже более полстолетия не даёт покоя любителям пощекотать себе нервы общением с потусторонними силами.









С 1874 по 1891 год Марк Твен жил в готическом особняке в городе Хартфорд в штате Коннектикут. Именно там он сочинил свои лучшие произведения: «Приключения Гекльберри Финна» и «Приключения Тома Сойера».







Готический особняк Твена был спроектирован специально приглашенным из Нью-Йорка архитектором Эдуардом Такерманом Поттером. Оформлением интерьера (стен и потолков общих комнат) занимался художник и дизайнер с мировым именем Луис Комфорт Тиффани.







Однажды Марк Твен отправился с семьёй в Европу. В это время скончалась от менингита его любимая дочь Сьюзи, и после этого писатель больше никогда не возвращался в особняк: воспоминания причиняли ему непереносимые душевные страдания.







В 1903 году дом был продан, в нём открылась школа и библиотека. В 1962 году старинный особняк был признан национальным историческим памятником США, и в нём заработал музей Марка Твена. После этого в доме стали наблюдаться паранормальные явления.

В 1960-х годах работники музея стали наблюдать в доме необъяснимые вещи, например, запах сигар в бильярдной и кабинете или появление женщины в белой ночной сорочке викторианской эпохи, которую принимают за покойную дочь писателя Сьюзи . Октябрь – самый мистический месяц в году, и в преддверии Хэллоуина дом-музей Марка Твена особенно рад посетителям.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)