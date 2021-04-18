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Исторический особняк Марка Твена: дом, в котором живут привидения

Американский писатель Марк Твен прославился на весь мир далеко не одними книгами о приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна. Дом с привидениями, который оставил после себя великий писатель, уже более полстолетия не даёт покоя любителям пощекотать себе нервы общением с потусторонними силами.

Исторический особняк Марка Твена: дом, в котором живут привидения


С 1874 по 1891 год Марк Твен жил в готическом особняке в городе Хартфорд в штате Коннектикут. Именно там он сочинил свои лучшие произведения: «Приключения Гекльберри Финна» и «Приключения Тома Сойера».

Исторический особняк Марка Твена: дом, в котором живут привидения

Готический особняк Твена был спроектирован специально приглашенным из Нью-Йорка архитектором Эдуардом Такерманом Поттером. Оформлением интерьера (стен и потолков общих комнат) занимался художник и дизайнер с мировым именем Луис Комфорт Тиффани.

Исторический особняк Марка Твена: дом, в котором живут привидения

Однажды Марк Твен отправился с семьёй в Европу. В это время скончалась от менингита его любимая дочь Сьюзи, и после этого писатель больше никогда не возвращался в особняк: воспоминания причиняли ему непереносимые душевные страдания.

Исторический особняк Марка Твена: дом, в котором живут привидения

В 1903 году дом был продан, в нём открылась школа и библиотека. В 1962 году старинный особняк был признан национальным историческим памятником США, и в нём заработал музей Марка Твена. После этого в доме стали наблюдаться паранормальные явления.



Исторический особняк Марка Твена: дом, в котором живут привидения

В 1960-х годах работники музея стали наблюдать в доме необъяснимые вещи, например, запах сигар в бильярдной и кабинете или появление женщины в белой ночной сорочке викторианской эпохи, которую принимают за покойную дочь писателя Сьюзи. Октябрь – самый мистический месяц в году, и в преддверии Хэллоуина дом-музей Марка Твена особенно рад посетителям.

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