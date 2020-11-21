Как можно зарядить обычные батарейки без использования специальных устройств

Ключевой вопрос: можно ли заряжать батарейки?

Батарейки можно повторно заряжать. |Фото: ya.ru.

Как именно происходит процесс зарядки

Батарейки можно зарядить. |Фото: vodolaz.su.

Как новая уже не будет. |Фото: wotif.com.

Как собрать схему для зарядки

Собираем вот по такой схеме. ¦Фото: ya.ru.