Как можно зарядить обычные батарейки без использования специальных устройств

Батарейка – один из самых распространенных компактных источников автономного питания. Несмотря на активное развитие аккумуляторов, значение простых батареек на рынке все еще остается определяющим. К сожалению, они слишком быстро садятся, особенно при интенсивном использовании. У многих сограждан при этом возникает закономерный вопрос: а можно ли как-то исправить данную ситуацию? Можно ли «заправить» батарейки каким-либо образом, причем желательно без использования специальных средств и приспособлений?
Ключевой вопрос: можно ли заряжать батарейки?
Батарейки можно повторно заряжать. |Фото: ya.ru.
Ответ – да, батарейки можно заряжать повторно. Однако, при этом следует учитывать тот факт, что ее структура и материалы изначально не предусматривали такой возможности, так что количество циклов повторной зарядки намного меньше, чем у аккумуляторов. В случае с батарейками будет намного ниже и эффективность повторного пополнения. Кроме того, есть несколько важных моментов которые следует учитывать при попытке зарядки. Однако, обо всем по порядку.
Как именно происходит процесс зарядки
Батарейки можно зарядить. |Фото: vodolaz.su.
Ничего принципиально сложного в процессе повторной зарядки батареек нет. Если под рукой имеется собранная схема, то вся операция займет от 2 до 3 часов. Все что нужно будет сделать (после соблюдения ряда нюансов) – это установить батарейку в схему и подать на трансформатор напряжение в 220 Вольт. После попытки заправки на батарейке в обязательном порядке проверяется напряжение. Оно должно быть не ниже 1.7 Вольт.
Какие правила и тонкости есть для заряда батареек
Как новая уже не будет. |Фото: wotif.com.
Во-первых, нужно помнить о том, что такой «народный» способ подзарядки батареек не позволит заправить их полностью на 100% восстановив работоспособность. Во-вторых, есть три нюанса, которые следует в обязательном порядке учитывать и соблюдать до буквы. Первый – при каждой новой попытке зарядки максимальная емкость сокращается на 30% от текущей. Второй – батарейка способна выдержать 7-8 (в лучшем случае 10) операций по зарядке. Третий – перед попыткой зарядки батарейки следует проверить в ней напряжение. Если оно ниже 1 B, то такой источник питания можно уже только утилизировать.
Как собрать схему для зарядки
Собираем вот по такой схеме. ¦Фото: ya.ru.
Сначала нужно подготовить все необходимое. Ключевая деталь будущей цепи – понижающий трансформатор с напряжением 2.4 Вольт. Такой можно или сделать самому, или купить (стоит немного). Далее нам понадобятся диод (желательно Д234Б), конденсатор с емкостью 10 мкФ, лампочка напряжения 3.5 В. Все перечисленное собирается в единую конструкцию по приведенной ниже схеме. В качестве корпуса можно использовать любой отработавший своей электроприбор. Для работы понадобится паяльник и флюс, клей, изолента.
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