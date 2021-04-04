Какие видеомагнитофоны выпускали в СССР

В 1932 году советский изобретатель К.Л. Исупов предложил использовать для записи изображения на магнитную ленту магнитные головки, закрепленные на вращающемся барабане. Первый в мире видеомагнитофон, построенный по такому принципу, — VR-1000 (другое название — VRX-1000) — был представлен фирмой «Ампекс» 14 марта 1956 года. Из-за своей цены в 50 000 долларов VR-1000 использовался только крупнейшими телестанциями, заменив кинорегистраторы.



Мы решили вспомнить ту эпоху, когда люди с нетерпением неслись в видеопрокаты за очередной кассетой, чтобы посмотреть ее дома, или ходили друг к другу в гости, чтобы просто посмотреть фильм. Видеомагнитофон, или, как его называли в народе, «видак», долгое время был недостижимой мечтой для многих советских граждан, а для счастливых обладателей — предметом особой гордости.











«Электроника ВМ-12», появившийся в 1984 году, оказался не первой попыткой в СССР создать кассетный формат видеозаписи.







Видеокассетник «Спектр-203». Его появлением мы обязаны Хельсинскому договору 1975 года и личному любопытству самого Брежнева.



Прибыв на конференцию, советская делегация остановилась в пансионате. Именно его хозяйка тогда и показала Брежневу запись их выступления, которое шло в прямом эфире.

Леонид Ильич был настолько впечатлен, что попросил подарить ему это чудо техники. А по приезде в Москву он отправил этот аппарат в Институт телевидения и телевещания с запиской «Сделать такой же и запустить в производство». Аналог появился уже в 1977 году.Серьезная слабость первого поколения этих видаков в элементной базе привела к тому, что усовершенствованная модель появилась уже в 1979 году. Она называлась «Сатурн-505 видео».Внутренности «Сатурн-505 видео».В итоге с собственными разработками так и не заладилось. Было решено купить лицензию на Panasonic , который впоследствии и стал моделью «ВМ-12».В 1985 году была предпринята попытка слегка модернизировать «ВМ-12», создав версию «ВМ-15». Но ее очень быстро признали бесперспективной, в серию не пустили и разработку забросили.Но уже с 1987 года на рынке начала появляться целая плеяда различных моделей кассетников . Первой стала «ВМ-18».«ВМ-25».«ВМ-32».Одно время выпускался даже пишущий видеоплеер «Чайка».«ВМ-27».Был даже совместный проект «Daewoo-Позитрон».«Электроника ВМЦ-8220».«Электроника ВМ-1230».Немногие знают, но в СССР выпускались даже аппараты стандарта « Видеодиск » под маркой «РусьВидео».«Русь ВП-201».Были даже отдельные видеоперемотчики . «Электроника ПВ-01».И свои видеопроекторы. «Аквилон».Ну и напоследок — спутниковый ресивер «Витязь ТСТ-001».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)