Вещи, которые выдают в хозяйке «Плюшкина» и превращают дом в свалку

Пожалуй, в каждом доме найдутся малозаметные мелочи, которыми уже давно никто не пользуется, а выбросить руки не доходят.

Например, старые DVD-диски, кассеты, журналы.

С годами их накапливается очень много.

Мы составили список 20 ненужных мелочей, от которых давно пора избавиться.

1. Солнцезащитные очки

Старые солнцезащитные очки.

Присмотритесь к своей коллекции солнцезащитных очков? Есть ли среди них поцарапанные или сломанные экземпляры? Если да, без жалости и сожалений отправляйте их в ведро. То же самое следует проделать с очками, которые вы ни разу не надевали в этом сезоне, скорее всего, вы не станете носить их и в следующем. В идеале, в вашей коллекции должна остаться одна, максимум две пары очков.

2. Шариковые ручки

Не пишущие ручки.

Переберите шариковые ручки, хранящиеся в столе, и выбросьте все, которые не пишут. Отговорка, что вы когда-нибудь купите новые стержни, не принимается. Вы не сделаете этого никогда, а эти негодные канцтовары так и будут лежать в ваших шкафах мертвым грузом.

3. Солнцезащитные средства

Солнцезащитные крема.

Не храните солнцезащитные крема больше одного года. Доказано, что крема для загара со временем теряют свои защитные свойства и становятся абсолютно бесполезными.

4. Простыни

Так что, самое время проредить ряды своих баночек и впредь покупать средства от солнца меньшего объема.

Старые комплекты постельного белья.

Со временем любые текстильные изделия теряют свой цвет и обрастают пятнами, которые уже не отстираются никогда. Подобным комплектам постельного белья не место в вашем доме. Ничто так не портит интерьер, как вылинявший или неопрятный текстиль. И речь сейчас идет не только о постельных принадлежностях, но и о полотенцах, скатертях и занавесках.

5. Периодика

Кипы газет и журналов.

Периодические издания не рассчитаны на длительное хранение. Поэтому не стоит класть очередную газетку в кучу других с мыслью о том, что какая-то информация из нее вам еще пригодится. Не пригодится, а если и могла бы, едва ли вы сумеете найти нужную газету или журнал спустя пол года в куче других. Смело несите тонну своих газет в пункт приема макулатуры и больше никогда не собирайте подобное чтиво.

6. Диски

DVD диски.

Признайтесь честно, когда вы в последний раз смотрели фильмы на DVD? Если не помните, смело несите на помойку всю коллекцию своих DVD дисков. Исключения составляют только действительно ценные экземпляры: записи семейных торжеств, свадеб, детских утренников и других памятных событий.

7. Лаки для ногтей

Старые лаки для ногтей.

Время от времени проводите ревизию своих лаков для ногтей. У некоторых девушек их столько, что хватит на всю жизнь. Но, к сожалению, содержимое ярких пузырьков со временем густеет и становится непригодным к использованию.

8. Мягкие игрушки

Коллекция мягких игрушек.

Если в вашем доме нет детей, в нем не должно быть и огромного количества мягких игрушек. Не многие знают, но плюшевые изделия - благоприятная среда для бактерий и пыли, которые могут нанести серьезный ущерб здоровью. Оставьте себе одну, максимум две дорогие сердцу игрушки, а остальные отдайте знакомым, в детский дом или просто отправьте на помойку.

9. Книги

Школьные учебники и массовая литература.

Большинство людей полагают, что выбросить книгу - это чуть ли не преступление. Конечно, делать этого не стоит, если речь идет о коллекционных изданиях, дорогостоящих энциклопедиях, а также о произведениях классиков. Но, скажите на милость, зачем вам учебник по математике за 6-ой класс, биология за 9-ый или роман Дарьи Донцовой? Подобное чтиво можно смело раздавать желающим или оправлять в мусорное ведро.

10. Декоративная косметика

Содержимое косметички.

Вытряхните все из своей косметички. Скорее всего в ее дебрях вы обнаружите тушь пятилетней давности, карандаши странных цветов, кучу ватных дисков и сотню пробников. Все эти сокровища можно смело отправлять в утиль.

11. Ножи

Поломанные и тупые ножи.

Да, да, представьте себе, ножи тоже могут прийти в негодность. Особенно, если речь идет о недорогих изделиях. Смело избавляйтесь от ножей со сломанными рукоятками и тупыми лезвиями, которые уже невозможно поточить.

12. Резинки для волос

Заколки и резинки для волос.

Не храните растянутые резинки и сломанные заколки. Поверьте, это не те ценности, которыми следует дорожить.

13. Календари

Старые календари.

Сейчас 2013 год? Нет? Тогда почему на вашем холодильнике до сих пор висит календарь пятилетней давности? Все старые календари, даже с очень красивыми картинками, нужно регулярно отправлять в мусорное ведро. Глупо захламлять свое жилье бесполезным бумажным мусором.

14. Фирменные пакеты

Фирменные пакеты с чеками.

Это прекрасно, что вы можете позволить себе фирменные вещи, а вот хранить пакеты с чеками совсем необязательно. У каждой вещи есть свой гарантийный срок, а это значит, что через месяц-два упаковку и чек можно смело отправлять на помойку. То же касается и коробок от бытовой техники.

15. Медикаменты

Лекарства в аптечке.

Тщательно следите за содержимым своей аптечки и вовремя избавляйтесь от просроченных медикаментов. Использование лекарств с истекшим сроком годности не только бесполезно, но и опасно для жизни.

16. Сувенирная продукция

Маленькие сувениры.

Не забывайте проверять содержимое своей сумки, карманов, шкафов и полок на предмет разных сувениров вроде кепки с логотипом политической партии, тысячи ручек с корпоративной символикой, плакатов, листовок и тетрадей. Все это только захламляет жилое пространство и портит внешний вид жилья.

17. Сломанные сумки и зонты

Поломанные сумки и зонты.

Пора уже расстаться с поломанным зонтом и сумкой с неисправной молнией. Если вы не отнесли их в ремонт до сих пор, скорее всего, вы не сделаете этого никогда.

18. Открытки

Подаренные открытки.

Представьте себе, есть люди, которые не хранят поздравительные открытки, а просто выбрасывают их через месяц-два после торжества. Необязательно, конечно, выбрасывать все открытки, но проредить их число стоит однозначно.

19. Одинокие носки

Носки без пары.

Просто интересно, зачем вы их храните? Если рука не поднимается просто так взять и выбросить весь этот ворох одиноких носков, собранных годами, используйте их в качестве одноразовых салфеток для уборки пыли.

20. Древняя техника

Старая техника.

У некоторых людей до сих пор хранятся черно-белые телевизоры, огромные пылесосы советских времен, радиоприемники, а на балконе стоит второй холодильник, используемый в качестве шкафчика. Такие вещи обычно занимают массу места, а хранить их просто глупо так, что поскорее продайте или выбросьте их.

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