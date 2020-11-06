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Волчица пришла просить еду и лесник ее пожалел. Через два месяца к деревне пришли три волка и поблаг

Зимним вечером лесник Степан услышал звуки под забором и выйдя на порог сторожки увидел исхудавшую волчицу. Он немного подумал, но все же вынес ей немного замороженного мяса, поскольку лес зимой непрывычно опустел и найти зверям корм стало очень сложно.

Волчица пришла просить еду и лесник ее пожалел. Через два месяца к деревне пришли три волка и поблаг

Поведение зверя сразу показалось леснику необычным. Хищники живут на своей территории, охотятся там же и крайне редко выходят к людям, разве что из-за сильного голода.

Волчица стала приходить за едой чаще и местные жители даже начали ругать лесника — никому не хотелось видеть в деревне лесного зверя. Но Степан не обращал на них внимания и продолжал подкармливать зверей. Он понимал, что если зимой волк будет оголодным, он становится для деревни более опасным.

Волчица пришла просить еду и лесник ее пожалел. Через два месяца к деревне пришли три волка и поблаг





Через неоторое время визиты волка прекратились. Рады были все, кроме Степана — он уже привык видеть гостей и даже немного скучал.
Только через два месяца лесник услышал за окном знакомый рык. Мужчина поспешил во двор и вдруг увидел, что волчица привела с собой еще двух членов стаи помоложе. Животные молча смотрели на Степана.

Волчица пришла просить еду и лесник ее пожалел. Через два месяца к деревне пришли три волка и поблаг

Вдруг лесник понял, что скорее всего волчица подкармливала молодых волчат тем мясом, что он давал ей всю зиму. А теперь вся стая снялась на новое место и волчица пришла попрощаться.
Степан оказался прав — с тех пор волков в округе не видели. 

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Волчица пришла просить еду и лесник ее пожалел. Через два месяца к деревне пришли три волка и поблаг

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Волчица пришла просить еду и лесник ее пожалел. Через два месяца к деревне пришли три волка и поблагПодписаться на мой Instagram
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