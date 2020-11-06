Волчица пришла просить еду и лесник ее пожалел. Через два месяца к деревне пришли три волка и поблаг

Зимним вечером лесник Степан услышал звуки под забором и выйдя на порог сторожки увидел исхудавшую волчицу. Он немного подумал, но все же вынес ей немного замороженного мяса, поскольку лес зимой непрывычно опустел и найти зверям корм стало очень сложно.









Поведение зверя сразу показалось леснику необычным. Хищники живут на своей территории, охотятся там же и крайне редко выходят к людям, разве что из-за сильного голода.











Только через два месяца лесник услышал за окном знакомый рык. Мужчина поспешил во двор и вдруг увидел, что волчица привела с собой еще двух членов стаи помоложе. Животные молча смотрели на Степана.