Место, где жили боги: Раскрыта тайна древнего «города-призрака» Теотиуакан

Когда ацтеки наткнулись на этот древний город, он поразил их своим величием.

Город идеально спланирован.

На площади жрецы, вероятно, проводили религиозные мероприятия.

Храм украшали искусно высеченные барельефы , изображающие драконов.

План-макет города Теотиуакан.

Впервые город был исследован испанцами в 17 веке.

Теотиуакан был очень крупным политическим и религиозным центром в древние времена.

Все улицы пересекаются с Дорогой мёртвых под прямым углом.

Современные учёные исследуют город, чтобы понять куда делись те, кто его построил.

Все впечатляющие пирамиды Теотиуакана строились одновременно.

Ацтеки считали, что город возвели гиганты.

Город пустовал шесть столетий, прежде чем его заняли ацтеки.