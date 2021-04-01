Крит. Ретимнон. Монах в монастыре Аркади
Афины. Церковь Святых Феодоров. 1968
Наксос. Бухта Аполлонии на северном побережье, 1969
Георгиуполис. Белые горы (Левка Ори) на северном побережье. 1968
Эпископи. Озеро Курна. 1968
Икария. Айос-Кирикос. 1964
Икария. Айос-Кирикос. Вид на ближайший из островов Фурни. 1966
Икария. Гавань в бухте Термы.1964
Нафплион. Морской форт Бурдзи. 1969.
Парос.Парикия. Церковь Богородицы Стовратной V века н.э. 1964
Самос. Питагорио. 1964
Самос. Питагорио. Корабелы. 1964
Самос. Питагорио. Рыбацкие сети. 1964
Самос. Вати. Панорама Хоры над гаванью. 1964
Самос. Горная деревня Агии Теодори. 1964
Самос. Привезли дыни из Хиоса в Вати. 1964
Самос. Агии Теодори под горой Керкис, 1440м. 1964
Самос. Вид с Зоодохос Пиги на Босфорский пролива и мыс Микале. 1964
Самос. На северном побережье Агиос Константинос. 1964
Самофракия. Вид с севера на хребет Фенгари, 1600 м. 1964
Санторин. Старый кратер и новые здания Фиры. 1969
Санторин. Вид с Месавуно на Периссу. 1969
Тасос. Привал путешествующего пчеловода в горном лесу возле Панагии. 1964
Тасос. Пчеловоды во время медосбора. 1964
Ханьи. Магазин в Старом городе, 1968.
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Греция в 1960-х
Крит. Ретимнон. Монах в монастыре Аркади
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