10 продуктов, которые нужно есть в правильное время, чтобы не было проблем с желудком

В продукте может быть огромное количество витаминов и минералов, однако если его съесть в неправильное время, вся польза резко сойдет на нет. Novate.ru рассказывает, как составить свое меню таким образом, чтобы вся употребляемая пища быстро усваивалась и не создавала дискомфорта.
Наш организм работает в соответствии со своими внутренними часами, поэтому для каждого человека характерно индивидуальное расписание питание. Однако есть и общие закономерности, которые одинаково влияют на пищеварительную систему. Например, продукты, которые вы съели утром, вечером могут доставлять дискомфорт. Это связано с тем, что одни и те же продукты в разное время суток иначе влияют на организм.
Если вы хотите, чтобы фрукты, овощи или крупы быстро усвоились и принесли вам максимальное количество пользы, скорректируйте свои пищевые привычки. Рассказываем, как это сделать.
1. Картофель
Отварной картофель на ужин так же вреден, как и жареный. / Фото: goodfon.ru
Если съесть картофельное пюре на ужин, оно не принесет никакой пользы. Более того – блюдо будет не менее вредным, чем жареный картофель. Все дело в том, что у овоща высокий гликемический индекс. Продукт быстро усваивается, дает организму максимальное количество энергии, однако чувство насыщения быстро проходит, в результате чего человек снова чувствует голод. И все бы ничего, но впереди целая ночь. Именно поэтому картофель в любом виде стоит исключить из своего вечернего меню. Он принесет намного больше пользы, если его съесть на завтрак или обед.
2. Бананы
Бананы относятся к самым высококалорийным фруктам. / Фото: all-dieta.ru
Все врачи в один голос утверждают, что есть овощи и фрукты перед сном полезно, ведь они содержат много питательных веществ, но при этом являются низкокалорийными. Однако из каждого правила есть исключения. Взять хотя бы бананы. Многие считают их прекрасным вариантом для позднего ужина, благодаря тому, что они прекрасно подавляют чувство голода. Однако на самом деле это мнение ошибочно. Если есть бананы на голодный желудок перед сном, можно заработать расстройство желудка, так как в их состав входит большое количество магния.
Если вы не хотите ощущать дискомфорт после употребления этого фрукта, ешьте его сразу после основного приема пищи. Так банан сможет выполнить сразу две важные задачи: улучшит пищеварительный процесс и обуздает аппетит. Также фрукт можно есть после тренировки, в первые 20 минут, чтобы он закрыл образовавшееся после спортивных занятий углеводное окно.
3. Яблоки
Яблоки усиливают аппетит. / Фото: artfile.ru
Яблоко в качестве перекуса – известная практика. Считается, что это удобно, полезно и вкусно. Однако если прислушаться к своим ощущениям, то можно понять, что этот фрукт абсолютно не утоляет голод, а наоборот – увеличивает аппетит в несколько раз. А если постоянно есть яблоки натощак, то существует риск повысить уровень кислотности в желудке, что приведет к дискомфорту. Чтобы избежать таких последствий, кушайте фрукт между приемами пищи, например, через 30 минут после завтрака.
4. Томаты
Томаты нужно есть на завтрак. / Фото: u-f.ru
И снова сюрприз. Оказывается, томаты нельзя включать в вечерний рацион (прощайте овощные салаты с помидорами). Дело в том, что в их состав входят пектин и щавелевая кислота, которые провоцируют расстройство желудка, приводят к вздутию и нарушению сна. Поэтому перенесите овощ из вечернего меню в утреннее. Томаты на завтрак – очень вкусно и полезно.
5. Натуральные йогурты
Йогурт можно есть только после основного приема пищи. / Фото: vibiraite.ru
Поднимите руку, кто привык завтракать сладкими йогуртами с орехами, ягодами или кусочками фруктов. Уверены, среди нас много таких. А теперь переходим к плохой новости: йогурт можно есть только после основного приема пищи. Когда человек голоден, в его желудке повышается уровень соляной кислоты, которую резко снижают кисломолочные продукты, к которым относится и йогурт. В результате еда плохо усваивается, появляется дискомфорт и проблемы с пищеварительной системой.
Чтобы избежать неприятных ощущений, ешьте йогурт после завтрака или обеда, когда в желудке низкий уровень кислоты. Это правило особенно важно соблюдать в случае с кисломолочными продуктами, в состав которых входят пробиотики. Вещества нуждаются в благоприятных условиях, чтобы иметь возможность укрепить здоровье человека.
6. Орехи
Орехи нельзя есть на ночь из-за высокой калорийности. / Фото: 1000listnik.ru
Польза орехов для организма известна всем. В их состав входит большое количество полезных жиров, клетчатки, белков, микроэлементов. Но чтобы эти вещества положительно повлияли на организм, следует отказаться от употребления арахиса, миндаля, фундука и других орехов перед сном. Чтобы продукт не навредил фигуре, его следует есть в течение дня в виде здоровых перекусов. При этом важно не превышать допустимую суточную калорийность. По мнению диетологов, она составляет 30 граммов, а если ваша цель похудеть, то 15-20 граммов.
7. Паста
Паста на ужин провоцирует появление лишних килограммов. / Фото: nastroy.net
Макаронные изделия являются невероятно популярными, благодаря вкусу, скорости приготовления и отличному сочетанию с мясом и прочими горячими блюдами. Однако их калорийность оставляет желать лучшего. Если вы не хотите поправиться и нарушить метаболизм, то исключите пасту из меню ужина. Кроме того, употребление макаронных изделий на ночь может спровоцировать неприятную тяжесть в желудке, которая, в свою очередь, негативно отразится на качестве сна.
8. Рис
В рисе много быстрых углеводов. / Фото: chefmarket.ru
Лучший друг картофеля по содержанию быстрых углеводов – это рис. Поэтому если вы придерживаетесь правильного питания или сидите на диете, не готовьте эту крупу на ужин. В противном случае будьте готовы к тому, что рис оперативно усвоится и через час вы снова ощутите голод. А бежать к холодильнику в 10 вечера – не самая хорошая идея, согласитесь.
Белый рис является прекрасным вариантом завтрака или обеда. В дневное время суток его употребление позволяет получить заряд энергии, бодрости, а также огромный список полезных витаминов и микроэлементов. А если у вас предстоит насыщенный день, и вы не знаете, когда сможете полноценно поесть, добавьте к рису белковую пищу. Тогда энергии и питательных веществ от завтрака хватит надолго.
9. Острые специи
Острые специи провоцируют изжогу. / Фото: badfon.ru
Чтобы улучшить вкус блюда, в него часто добавляют острые специи, которые добавляют еде желанную пикантность. Однако для приправ также существует подходящее и неподходящее время. Так, например, вечером не стоит употреблять блюда, в которых есть красный перец, карри и прочие острые пряности. Они способны раздражать слизистую желудка, в результате чего могут появиться изжога и болевые ощущения. Подобные специи будут гораздо уместнее в обеденном меню.
10. Сыры
Вечером желудок плохо переваривает жиры, которые содержатся в сыре. / Фото: cheese-factory.ru
Еще один продукт, запрещенный к употреблению в вечернее время, – это сыр. Его нельзя есть, как отдельно, так и в составе других блюд, например, мяса по-французски. Нельзя сказать, что включение в меню сыра спровоцирует появление множества проблем со здоровьем и весом, в частности. Однако тяжесть в желудке появится точно, а следом за ней и проблемы со сном.
Во многом такие последствия появляются из-за того, что в состав сыров входит тирамин, который снижает выработку гормонов, отвечающих за сон. Кроме того, вечером желудок не способен быстро переварить жиры, содержащиеся в сырах, поэтому появляется воспаления. Любите сыр? Тогда употребляйте его за завтрак и ужин, например, в составе сэндвичей. В этом случае вы не столкнетесь с негативными последствиями.
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