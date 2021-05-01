10 продуктов, которые нужно есть в правильное время, чтобы не было проблем с желудком

1. Картофель

Отварной картофель на ужин так же вреден, как и жареный. / Фото: goodfon.ru

2. Бананы

Бананы относятся к самым высококалорийным фруктам. / Фото: all-dieta.ru

3. Яблоки

Яблоки усиливают аппетит. / Фото: artfile.ru

4. Томаты

Томаты нужно есть на завтрак. / Фото: u-f.ru

5. Натуральные йогурты

Йогурт можно есть только после основного приема пищи. / Фото: vibiraite.ru

6. Орехи

Орехи нельзя есть на ночь из-за высокой калорийности. / Фото: 1000listnik.ru

7. Паста

Паста на ужин провоцирует появление лишних килограммов. / Фото: nastroy.net

8. Рис

В рисе много быстрых углеводов. / Фото: chefmarket.ru

9. Острые специи

Острые специи провоцируют изжогу. / Фото: badfon.ru

10. Сыры

Вечером желудок плохо переваривает жиры, которые содержатся в сыре. / Фото: cheese-factory.ru