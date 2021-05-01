С нами не соскучишься!

7 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    И все как одна - дурнушки,даже в молодости. Я их фото распечатаю и буду в саду из пневматики в них пулять.Женщины в америка...
  • НС
    Ещё была Джин Киркпатрик - та ещё ведьмаЖенщины в америка...
  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...

10 продуктов, которые нужно есть в правильное время, чтобы не было проблем с желудком


10 продуктов, которые нужно есть в правильное время, чтобы не было проблем с желудком

В продукте может быть огромное количество витаминов и минералов, однако если его съесть в неправильное время, вся польза резко сойдет на нет. Novate.ru рассказывает, как составить свое меню таким образом, чтобы вся употребляемая пища быстро усваивалась и не создавала дискомфорта.

Наш организм работает в соответствии со своими внутренними часами, поэтому для каждого человека характерно индивидуальное расписание питание. Однако есть и общие закономерности, которые одинаково влияют на пищеварительную систему. Например, продукты, которые вы съели утром, вечером могут доставлять дискомфорт. Это связано с тем, что одни и те же продукты в разное время суток иначе влияют на организм.

Если вы хотите, чтобы фрукты, овощи или крупы быстро усвоились и принесли вам максимальное количество пользы, скорректируйте свои пищевые привычки. Рассказываем, как это сделать.

1. Картофель


Отварной картофель на ужин так же вреден, как и жареный. / Фото: goodfon.ru

Отварной картофель на ужин так же вреден, как и жареный. / Фото: goodfon.ru

 

Если съесть картофельное пюре на ужин, оно не принесет никакой пользы. Более того – блюдо будет не менее вредным, чем жареный картофель. Все дело в том, что у овоща высокий гликемический индекс. Продукт быстро усваивается, дает организму максимальное количество энергии, однако чувство насыщения быстро проходит, в результате чего человек снова чувствует голод.
И все бы ничего, но впереди целая ночь. Именно поэтому картофель в любом виде стоит исключить из своего вечернего меню. Он принесет намного больше пользы, если его съесть на завтрак или обед.

2. Бананы


Бананы относятся к самым высококалорийным фруктам. / Фото: all-dieta.ru

Бананы относятся к самым высококалорийным фруктам. / Фото: all-dieta.ru

 

Все врачи в один голос утверждают, что есть овощи и фрукты перед сном полезно, ведь они содержат много питательных веществ, но при этом являются низкокалорийными. Однако из каждого правила есть исключения. Взять хотя бы бананы. Многие считают их прекрасным вариантом для позднего ужина, благодаря тому, что они прекрасно подавляют чувство голода. Однако на самом деле это мнение ошибочно. Если есть бананы на голодный желудок перед сном, можно заработать расстройство желудка, так как в их состав входит большое количество магния.

Если вы не хотите ощущать дискомфорт после употребления этого фрукта, ешьте его сразу после основного приема пищи. Так банан сможет выполнить сразу две важные задачи: улучшит пищеварительный процесс и обуздает аппетит. Также фрукт можно есть после тренировки, в первые 20 минут, чтобы он закрыл образовавшееся после спортивных занятий углеводное окно.

3. Яблоки


Яблоки усиливают аппетит. / Фото: artfile.ru

Яблоки усиливают аппетит. / Фото: artfile.ru

 

Яблоко в качестве перекуса – известная практика. Считается, что это удобно, полезно и вкусно. Однако если прислушаться к своим ощущениям, то можно понять, что этот фрукт абсолютно не утоляет голод, а наоборот – увеличивает аппетит в несколько раз. А если постоянно есть яблоки натощак, то существует риск повысить уровень кислотности в желудке, что приведет к дискомфорту. Чтобы избежать таких последствий, кушайте фрукт между приемами пищи, например, через 30 минут после завтрака.

4. Томаты


Томаты нужно есть на завтрак. / Фото: u-f.ru

Томаты нужно есть на завтрак. / Фото: u-f.ru

 

И снова сюрприз. Оказывается, томаты нельзя включать в вечерний рацион (прощайте овощные салаты с помидорами). Дело в том, что в их состав входят пектин и щавелевая кислота, которые провоцируют расстройство желудка, приводят к вздутию и нарушению сна. Поэтому перенесите овощ из вечернего меню в утреннее. Томаты на завтрак – очень вкусно и полезно.

5. Натуральные йогурты


Йогурт можно есть только после основного приема пищи. / Фото: vibiraite.ru

Йогурт можно есть только после основного приема пищи. / Фото: vibiraite.ru

 

Поднимите руку, кто привык завтракать сладкими йогуртами с орехами, ягодами или кусочками фруктов. Уверены, среди нас много таких. А теперь переходим к плохой новости: йогурт можно есть только после основного приема пищи. Когда человек голоден, в его желудке повышается уровень соляной кислоты, которую резко снижают кисломолочные продукты, к которым относится и йогурт. В результате еда плохо усваивается, появляется дискомфорт и проблемы с пищеварительной системой.

Чтобы избежать неприятных ощущений, ешьте йогурт после завтрака или обеда, когда в желудке низкий уровень кислоты. Это правило особенно важно соблюдать в случае с кисломолочными продуктами, в состав которых входят пробиотики. Вещества нуждаются в благоприятных условиях, чтобы иметь возможность укрепить здоровье человека.

6. Орехи


Орехи нельзя есть на ночь из-за высокой калорийности. / Фото: 1000listnik.ru

Орехи нельзя есть на ночь из-за высокой калорийности. / Фото: 1000listnik.ru

 

Польза орехов для организма известна всем. В их состав входит большое количество полезных жиров, клетчатки, белков, микроэлементов. Но чтобы эти вещества положительно повлияли на организм, следует отказаться от употребления арахиса, миндаля, фундука и других орехов перед сном. Чтобы продукт не навредил фигуре, его следует есть в течение дня в виде здоровых перекусов. При этом важно не превышать допустимую суточную калорийность. По мнению диетологов, она составляет 30 граммов, а если ваша цель похудеть, то 15-20 граммов.

7. Паста


Паста на ужин провоцирует появление лишних килограммов. / Фото: nastroy.net

Паста на ужин провоцирует появление лишних килограммов. / Фото: nastroy.net

 

Макаронные изделия являются невероятно популярными, благодаря вкусу, скорости приготовления и отличному сочетанию с мясом и прочими горячими блюдами. Однако их калорийность оставляет желать лучшего. Если вы не хотите поправиться и нарушить метаболизм, то исключите пасту из меню ужина. Кроме того, употребление макаронных изделий на ночь может спровоцировать неприятную тяжесть в желудке, которая, в свою очередь, негативно отразится на качестве сна.

8. Рис


В рисе много быстрых углеводов. / Фото: chefmarket.ru

В рисе много быстрых углеводов. / Фото: chefmarket.ru

 

Лучший друг картофеля по содержанию быстрых углеводов – это рис. Поэтому если вы придерживаетесь правильного питания или сидите на диете, не готовьте эту крупу на ужин. В противном случае будьте готовы к тому, что рис оперативно усвоится и через час вы снова ощутите голод. А бежать к холодильнику в 10 вечера – не самая хорошая идея, согласитесь.

Белый рис является прекрасным вариантом завтрака или обеда. В дневное время суток его употребление позволяет получить заряд энергии, бодрости, а также огромный список полезных витаминов и микроэлементов. А если у вас предстоит насыщенный день, и вы не знаете, когда сможете полноценно поесть, добавьте к рису белковую пищу. Тогда энергии и питательных веществ от завтрака хватит надолго.

9. Острые специи


Острые специи провоцируют изжогу. / Фото: badfon.ru

Острые специи провоцируют изжогу. / Фото: badfon.ru

 

Чтобы улучшить вкус блюда, в него часто добавляют острые специи, которые добавляют еде желанную пикантность. Однако для приправ также существует подходящее и неподходящее время. Так, например, вечером не стоит употреблять блюда, в которых есть красный перец, карри и прочие острые пряности. Они способны раздражать слизистую желудка, в результате чего могут появиться изжога и болевые ощущения. Подобные специи будут гораздо уместнее в обеденном меню.

10. Сыры


Вечером желудок плохо переваривает жиры, которые содержатся в сыре. / Фото: cheese-factory.ru

Вечером желудок плохо переваривает жиры, которые содержатся в сыре. / Фото: cheese-factory.ru

 

Еще один продукт, запрещенный к употреблению в вечернее время, – это сыр. Его нельзя есть, как отдельно, так и в составе других блюд, например, мяса по-французски. Нельзя сказать, что включение в меню сыра спровоцирует появление множества проблем со здоровьем и весом, в частности. Однако тяжесть в желудке появится точно, а следом за ней и проблемы со сном.

Во многом такие последствия появляются из-за того, что в состав сыров входит тирамин, который снижает выработку гормонов, отвечающих за сон. Кроме того, вечером желудок не способен быстро переварить жиры, содержащиеся в сырах, поэтому появляется воспаления. Любите сыр? Тогда употребляйте его за завтрак и ужин, например, в составе сэндвичей. В этом случае вы не столкнетесь с негативными последствиями.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





10 продуктов, которые нужно есть в правильное время, чтобы не было проблем с желудком

И не забудьте:
10 продуктов, которые нужно есть в правильное время, чтобы не было проблем с желудкомПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Из социальных аптек Севастополя исчез жизненно важный препарат

Читать
15
КАК ПРОЙТИ ВСЕ СТАДИИ, ЕСЛИ ОТНОШЕНИЯ УЖЕ ЕСТЬ?
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

КАК ПРОЙТИ ВСЕ СТАДИИ, ЕСЛИ ОТНОШЕНИЯ УЖЕ ЕСТЬ?

Состояние больной раком народной артистки РСФСР Светланы Крючковой ухудшилось
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Состояние больной раком народной артистки РСФСР Светланы Крючковой ухудшилось

10 продуктов, которые нужно есть в правильное время, чтобы не было проблем с желудком
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

10 продуктов, которые нужно есть в правильное время, чтобы не было проблем с желудком

Сердце не билось 40 минут: медики спасли жизнь украинке
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Сердце не билось 40 минут: медики спасли жизнь украинке

СМИ: в московских больницах появятся тайные наблюдаьели
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

СМИ: в московских больницах появятся тайные наблюдаьели

Определены четыре механизма развития толерантности к алкоголю
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Определены четыре механизма развития толерантности к алкоголю

Светлана Крючкова не смогла поговорить с журналистами из-за тяжелой болезни
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Светлана Крючкова не смогла поговорить с журналистами из-за тяжелой болезни

Московские врачи прибыли в Ставрополь к детям, пострадавшим в автокатастрофе
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewstracker

Московские врачи прибыли в Ставрополь к детям, пострадавшим в автокатастрофе

Можно ли по анализу крови предсказать послеоперационное осложнение?
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Можно ли по анализу крови предсказать послеоперационное осложнение?

Врач рассказал о способных вызвать тромбоз и инсульт продуктах
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Врач рассказал о способных вызвать тромбоз и инсульт продуктах

Врач назвал популярный продукт, который повышает риск инсульта
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Врач назвал популярный продукт, который повышает риск инсульта

Врач рассказал, как предотвратить аллергическую реакцию на пыльцу и пыль
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

Врач рассказал, как предотвратить аллергическую реакцию на пыльцу и пыль

Врач дал несколько действенных советов аллергикам
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

Врач дал несколько действенных советов аллергикам

«Боюсь снова уснуть»: что видят люди, страдающие от ночных кошмаров
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

«Боюсь снова уснуть»: что видят люди, страдающие от ночных кошмаров

Во время больничного пожара в Индии погибло 15 человек
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоследняя инстанция

Во время больничного пожара в Индии погибло 15 человек

В рязанских больницах остаются 242 пациента с COVID-19
Материал, выбранный редакторами Миртесен7 новостей

В рязанских больницах остаются 242 пациента с COVID-19

В Молдавии за сутки выявили более 300 новых случаев коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

В Молдавии за сутки выявили более 300 новых случаев коронавируса

Жители Чехова положительно оценили программу «Коммунальный бонус»
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Жители Чехова положительно оценили программу «Коммунальный бонус»

Назван результат влияния загрязненного воздуха на психику
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Назван результат влияния загрязненного воздуха на психику

В Новосибирске смертность от COVID-19 оказалась в два раза выше официальной
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Новосибирске смертность от COVID-19 оказалась в два раза выше официальной

Врач дал аллергикам советы по борьбе с реакцией на пыльцу и пыль
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Врач дал аллергикам советы по борьбе с реакцией на пыльцу и пыль

Основные причины цистита и урологических проблем, о которых вы могли не знать
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародная медицина

Основные причины цистита и урологических проблем, о которых вы могли не знать

В чём вред художественных накладок на зубы
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародная медицина

В чём вред художественных накладок на зубы

Что нужно знать об аритмии
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародная медицина

Что нужно знать об аритмии

Гинзбург рассказал о связи внезапного похудения и серьезных заболеваний
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Гинзбург рассказал о связи внезапного похудения и серьезных заболеваний

Севастопольский хлебозавод подарил пасхальные куличи медикам инфекционной больницы
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Севастопольский хлебозавод подарил пасхальные куличи медикам инфекционной больницы

Звездный визажист Гоар Аветисян сравнила свое тело до и после липосакции
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Звездный визажист Гоар Аветисян сравнила свое тело до и после липосакции

Картина дня

наверх