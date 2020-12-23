Есть ли разница между водителем и шофером

Оба слова, «водитель» и «шофер», до сих пор присутствуют в лексике. Но обычно люди употребляют их, не задумываясь об истинном значении. По большому счету мало кто из нас вообще понимает разницу между этими определениями, да и не знают, есть ли она вообще. В действительности разница есть и существенная.











Прежде всего, разберемся, какой смысл несет в себе определение «шофер». Это слово в русском языке появилось благодаря французскому Chauffeur (в нашем варианте именно благодаря ему ударение ставится всегда не на первый, а на второй слог). Если его перевести дословно, то это «истопник» или «кочегар». В девятнадцатом веке именно так называли железнодорожных работников, подкидывающих в паровозные топки уголь или дрова.







Постепенно это определение прижилось и в отношении машинистов, управляющих локомотивами. А с появлением первого автотранспорта слово «шофер» плавно перекочевало и в автомобильный мир. В принципе все понятно – человека, который управлял машиной, как и предыдущим транспортом, тоже стали так называть, чтобы ничего нового больше не придумывать.







Стоит отметить, что управление автомобилями раньше и сейчас – это далеко не одно и то же. Дело было не настолько легкое, да и достаточно грязное.

Электроники, электрических стартеров не существовало в природе. Поэтому все делалось вручную. Регулярно где-то, что-то приходилось подмазать или подкрутить, подремонтировать. О станциях техобслуживания тоже речь не шла. Поэтому человек не только водил автомобиль, но еще и ремонтировал, обслуживал его.В Советском Союзе после Великой Отечественной войны происходила массовая автомобилизация. В разных регионах огромной страны на дорогах, кроме правительственных и грузовых автомобилей, стали встречаться и легковые машины . Параллельно начали открывать и СТО, где работали механики, обслуживающие все виды транспортных средств. Именно тогда и появились водители.Чтобы понять, что же обозначает слово «водитель», лучше всего вернуться к его истокам происхождения. Изначально так назывался человек, который указывал кому-нибудь путь. То есть водитель – это тот, кто провожает, водит. Разобравшись в происхождении и значении обоих понятий, несложно увидеть разницу между ними. Водитель – человек, который занимается только управлением любого автотранспорта, будь то машина или автобус. Шофер же не только водит транспорт, но и без проблем справится с любой поломкой, самостоятельно сможет отремонтировать, обслужить технику. В Союзе Советских Социалистических Республик классных водителей, профессионалов, называли не иначе, как шоферами. Они без посторонней помощи могли определить неисправность, перебрать коробку и мотор, вернуть свое средство передвижения к жизни. Нередко такие мастера даже опытным механикам не доверяли свои рабочие или личные автомобили.Если говорить о нашем времени, то шоферов с каждым годом становится все меньше, а водителей, наоборот, больше. Даже если речь заходит о профессионалах, работающих в крупных транспортных компаниях, службах такси, автопарках , то и здесь нечасто встретишь настоящего шофера. Эта профессия разделилась на две – водитель и механик. Соответственно, каждый занимается своим делом. Ну а если шофер, как специалист исчезает, то и само слово скорой уйдет в разряд устаревших.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: