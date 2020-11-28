Как выжить зимой без ущерба для психики, отношений и здоровья

.В осенне-зимний период из-за недостатка солнечного света у людей может возникнуть сезонное аффективное расстройство. Зимняя депрессия, как его еще называют, вызывает вялость, тревожность, утрату интересов. Но с ней можно и нужно бороться.

Мы с разрешения психолога Анастасии Рубцовой публикует ее шпаргалку о том, как выжить этой непростой зимой. Вы можете придерживаться ее с декабря по март, дописывать и вообще пользоваться только теми пунктами из нее, которые подходят, а неподходящие — игнорировать.







Очень условно разделим себя на 3 кубика: кубик тела, кубик психики (весь этот клубок трудноразличимых чувств) и кубик мыслей. На самом деле все сложнее: каждый кубик неразрывно связан с остальными двумя, но — условно. Чтобы выжить в ноябре и декабре, нам нужно чем-то наполнить каждый кубик. Потому что, если мы пустим все на самотек, они заполнятся мрачной и неподвижной тоской. Усталостью и тревогой. Что нужно телу?



Двигаться. Гулять

Новые картинки, вкусы и запахи

Готовить новое

Слушать музыку

Подолгу стоять под теплым душем

Разговаривать голосом с людьми

Ныть

Утешать других

Наблюдать за собой

Радикально

Неподвижность в замкнутом пространстве разрушительна для тела, а значит, и для нервной системы в целом. Так что выходим на улицу, если не в парк, то хотя бы вокруг дома, по-старушечьи постоять у подъезда. Утренние получасовые прогулки вокруг дома. Прогулки перед сном.Любые домашние тренировки — через силу, через Zoom. Без интереса. Без веры в успех. Легкая зарядка. 15-минутная растяжка. Телу нужно 4–5 часов активного движения в день, иначе дефицит движения накапливается, вызывая апатию и физическую боль. Давайте посчитаем, сколько мы недодаем телу в условиях зимы и квартиры. Ужаснемся и отдадим ему хотя бы эти 15–20 минут — пусть выдаст нам эндорфинов.Мозгу нужна новизна: видеть что-нибудь новенькое, слышать, нюхать и трогать. Когда мы все время скользим взглядом по привычным углам и стенам комнаты, психика погружается в апатию. Смена картинок на экране ноутбука — нет, не то. Поэтому добавляем ярких пятен, любых визуальных стимулов, самых абсурдных. Оранжевые тыквы, осенние букеты, глянцевые картинки. Полотенце душераздирающего салатового цвета — пусть выходит на сцену, настал его звездный час. Постельное белье в алых розах. В конце концов, можно каждую неделю понемногу переставлять мебель. Вся новогодняя мишура, какая есть в доме, елочные шарики и гирлянды — в этом году я бы вытащила их уже в середине ноября. И каждые пару недель перевешивала с места на место.Нюхаем, как пахнет лимон в сочетании с тмином, черный перец с жареным чесноком, корица с имбирем и так далее. Можно поставить кастрюльку, налить в нее немного воды, бросить туда лимон, корицу, гвоздичные зернышки и поставить на ма-а-а-аленький огонь — и вот уже на дом сошел дух Рождества. А можно в кастрюльку кофе и анис с кардамоном. В общем, направление понятно.Переслушивать любимую, экспериментировать со странной. Классика, рэп, альтернативный рок, гавайское регги. Не надо выключать на первой же минуте со словами: «Фу, не мое!» — выключите на второй минуте, и вот уже ухо выиграло целую минуту новизны.Чтобы все тело ощущало новизну и приятное покалывание от струек. Не буду давать умильного совета обниматься с детьми и партнерами, валяться и делать друг другу массаж. В идеальном мире, конечно, все с утра и до ночи так и делают. Но мы не там. Хорошо, если мы просто будем вежливы. Мы помним, да, что у нас еще остаются 2 кубика? Психика и мысли. Еще пара советов для них, и остановимся.Не с теми, кому «надо позвонить», а кого хочется услышать. Вот прямо взять и поговорить — не в переписке в WhatsApp, не в Zoom, а как разговаривали наши деды. Поскольку техника с тех времен «подросла», можно включить их на громкую связь — оказывается, голоса близких, заполняющие комнату, имеют совершенно магическую силу. А особенно, если в комнате уже пахнет лимоном и гвоздичными зернышками.Позвольте себе ныть. Нытье — это не «гадость» и не «отвратительно», а прекрасный способ сбросить напряжение, когда все вокруг непонятно и сделать все равно ничего нельзя. Превратить внутреннее страдание в слова, перерассказать его 10 раз, адаптироваться и в конце концов от него освободиться. О пользе нытья я собираюсь написать уже полгода, и я напишу, потому что это красивый и творческий акт. Пока же запомним, что наихудшее — это пытаться молча, стоически стиснув зубы, переживать усталость, боль и страх.Это процесс, зеркальный нытью, и они идут рука об руку. Как всем нам известно, хочешь успокоиться сам — успокой другого, расскажи ему умиротворяющую историю и сам в нее поверь. Успокаивая других, мы включаемся в «родительский режим», и тут уж мозг старается, он знает, что мы, как родители, должны оказаться на высоте, даже память начинает работать лучше.Даже самые беспросветные дни делятся на часы или минуты, когда вообще невыносимо, и на те, когда еще терпимо. Например, утром после кофе и завтрака. Или вечером, когда все уже спят, кроме нас. Так вот, не будем загружать эти драгоценные минуты работой, дистанционной учебой детей и домашними делами. Оставим их себе. Это единственные глотки сил, которые у нас есть, и никому они не нужны так, как нам самим. И давайте еще раз перепроверим, что дома у нас есть место, где спрятаться, поставить ноутбук и свою чашку чая и положить блокнот. Хотя бы на полчаса. И это не кухня и не туалет. Ладно, пусть туалет. Такие времена.Ну и последнее — и самое важное, как водится: давайте снизим уровень ожиданий. От себя, а потом от других.Чего можно всерьез требовать от людей, которые давно от перегрузок забывают о назначенных встречах, невнимательно читают сообщения, путают даты и окна чатов. А расписание детских занятий вообще слиплось в какой-то невообразимый клубок. Пощадите. Жизнь я бы тоже пощадила и не стала ждать от нее многого этой зимой. Будет как-то. Средне. Хорошо, если горячая вода, электричество и интернет. Рано или поздно мы вернемся — не в прежнюю, но в какую-то другую жизнь. Она уже кое-где прорастает под мокрым ноябрьским снегом. Вот перезимуем и подберемся к ней.