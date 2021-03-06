Ошеломительные истории о детях, выросших среди животных

Каждый из нас в детстве читал сказку про Маугли и вряд ли когда-либо мог себе представить, что нечто подобное может случиться в реальной жизни.



Тем не менее, похожее произошло с людьми, о которых мы расскажем вам в этой статье.



1. Маркос Родригес Пантоха (Marcos Rodríguez Pantoja), испанский мальчик, принятый волками

2. Оксана Малая, которая 6 лет прожила среди собак

3. Иван Мишуков, переживший две зимы под охраной собак

4. Мальчик-газель

5. Траян Калдарар (Traian Caldarar), румынский Маугли

6. Марина Чепмен (Marina Chapman), женщина, выросшая среди обезьян

7. Рочом Пнгиен (Rochom P’ngieng), камбоджийская девочка из джунглей