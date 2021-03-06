Ошеломительные истории о детях, выросших среди животных

Каждый из нас в детстве читал сказку про Маугли и вряд ли когда-либо мог себе представить, что нечто подобное может случиться в реальной жизни.
Тем не менее, похожее произошло с людьми, о которых мы расскажем вам в этой статье.
1. Маркос Родригес Пантоха (Marcos Rodríguez Pantoja), испанский мальчик, принятый волками
Маркосу Родригесу Пантохе было всего 6 или 7 лет, когда отец продал его фермеру, забравшему мальчика в горы Сьерра-Морена, чтобы помогать стареющему пастуху. После смерти пастуха мальчик 11 лет прожил один среди волков Сьерра-Морены. Он утверждает, что выжил благодаря тому, что волки приняли его в свою стаю и стали кормить.
В 19 лет его обнаружили жандармы гражданской гвардии и силой привели в небольшую деревню Фуэнкальенте (Fuencaliente), где он, в конце концов, влился в цивилизацию и теперь живёт нормальной жизнью.
Об этой удивительной истории выживания сняты художественный и документальный фильмы, а сам Маркос Родригес Пантоха в настоящее время читает детям в школах лекции, рассказывая им о волках и их повадках.
2. Оксана Малая, которая 6 лет прожила среди собак
Украинку Оксану Малую обнаружили живущей с собаками в конуре в 1991 году. Когда ей исполнилось 8 лет, она уже 6 лет жила среди собак. Родители Оксаны были алкоголиками, и когда она была ещё маленькой, её оставили на улице. Она залезла в собачью будку в поисках тепла и свернулась клубочком рядом с собаками, что, возможно, и спасло девочке жизнь. Вскоре она стала бегать на четвереньках с высунутым языком, скалить зубы и лаять. Из-за отсутствия взаимодействия с людьми она знала только слова «да» и «нет».
Сейчас Оксана живёт и работает под Одессой, в доме-интернате, ухаживая за животными хозяйства — коровами и лошадьми.
Фотография выше относится к фотопроекту Юлии Фуллертон-Баттен (Julia Fullerton-Batten), посвящённому одичавшим детям, которые были брошены на произвол судьбы своими родителями.
3. Иван Мишуков, переживший две зимы под охраной собак
Кто-то говорит, что 4-летний Иван Мишуков был брошен родителями, другие говорят, что он убежал из дома от родителей-алкоголиков. В любом случае, мальчик стал бродить по улицам в поисках еды и укрытия, когда встретил стаю одичавших собак и подружился с ними.
Днём он выпрашивал еду у прохожих и приносил её «своим», чтобы поделиться. Собаки стали его защищать: они отпугивали от него незнакомцев по ночам и согревали своим теплом. Они даже окружили представителей органов власти, которые искали Мишу, дав мальчику незаметно ускользнуть. Невероятно, но он прожил так два года.
Когда его всё-таки поймали, он бы весь грязный, в блохах и вшах. Разговаривать Миша умел, но словарный запас был ограниченный, рычал на людей и никому не доверял. В конечном итоге он приобщился к цивилизации и теперь живёт нормальной жизнью.
4. Мальчик-газель
В 1960-х годах Жан-Клод Оже (Jean-Claude Auger), антрополог из Басконии (Страна Басков), в одиночку путешествовал по Испанской Сахаре (Рио-де-Оро), когда обнаружил мальчика посреди стада газелей. Мальчик бегал так быстро, что его удалось поймать только на джипе иракской армии. Несмотря на свою ужасную худобу, он был чрезвычайно натренированным и сильным, со стальными мускулами.
Мальчик ходил на четвереньках, но случайно вставал и на ноги, что позволило Оже предположить, что его бросили или он потерялся в возрасте 7-8 месяцев, когда уже умел ходить.
Он по привычке дёргал мышцами, кожей головы, носом и ушами, как и остальные в стаде, в ответ на малейший шум. В отличие от большинства одичавших детей, о которых известно науке, мальчика-газель не забрали от его диких сотоварищей.
5. Траян Калдарар (Traian Caldarar), румынский Маугли
В 2002 году румынский Маугли воссоединился со своей матерью, Линой Калдарар после нескольких лет жизни с дикими животными в лесах Трансильвании.
Едва живого Траяна (названного работниками больницы в честь известного персонажа «Книги джунглей»), забившегося в картонную коробку, голого и внешне похожего на трёхлетнего ребёнка, обнаружил пастух. Мальчик забыл, как разговаривать. Врачи говорят, что у него не было практически никакой возможности выжить, и полагают, что о нём заботились дикие собаки, обитающие в Трансильванских лесах.
Лина Калдорар, которая узнала о сыне из телевизионного новостного репортажа, сказала, что сбежала из дома своего мужа три года назад после того, как он её избил. Она полагает, что Траян сбежал из дома по той же причине.
6. Марина Чепмен (Marina Chapman), женщина, выросшая среди обезьян
Марина Чепмен (родившаяся приблизительно в 1950 году) — британка колумбийского происхождения, которая утверждает, что большую часть своего раннего детства провела в джунглях в одиночку, за исключением обезьян-капуцинов.
Чепмен утверждает, что в 4-летнем возрасте её выкрали у родителей из родной деревни, а затем отпустили в джунглях по непонятным ей причинам. Следующие несколько лет она провела в обществе обезьян-капуцинов, пока её не обнаружили и не спасли охотники — к тому времени она уже не умела говорить на человеческом языке. Она утверждает, что её продали в бордель в Кукута (Колумбия), она была вынуждена жить на улице и попала в рабство мафии.
В конечном итоге она переехала в Англию, где вышла замуж и родила детей. Её дочь убедила её написать историю своей жизни, и в 2013 году Марина Чепмен опубликовала автобиографию под названием «Девочка без имени» («The Girl With No Name»).
7. Рочом Пнгиен (Rochom P’ngieng), камбоджийская девочка из джунглей
В 2007 году из густых джунглей Ратанакири (Ratanakiri), отдалённой провинции на северо-востоке Камбоджи, вышла немытая, обнажённая и напуганная камбоджийская женщина. По словам сотрудников местной полиции, женщина была «наполовину человек, наполовину животное» и не могла разборчиво разговаривать.
Она стала всемирно известной камбоджийской «девочкой из джунглей» и считается, что она — Рочом Пнгиен, которая исчезла в джунглях 19 лет назад, когда пасла буйволов.
В 2016 году житель Вьетнама заявил, что женщина является его дочерью, пропавшей в 2006 году в возрасте 23 лет после психического расстройства. Он смог предоставить документальное подтверждение о ней и её исчезновении и вскоре после этого привёз свою дочь в родную деревню во Вьетнаме. Он получил поддержку со стороны её приёмной семьи, а также разрешение иммиграционных служб.
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