Как постирать тяжёлый плед, который не хочет влезать в стиральную машинку

Руки не казенные, стиральные машины тоже не зря придумали. Но при всём своем огромном желании постирать любую вещь вот так просто не получится. Попробовать, конечно, можно, но стиралка в лучшем случае не станет прокручивать слишком тяжелое белье, а в худшем — скажет: «Прощай!» Раздумываем, как постирать плед.





Плед, он же довольно большой, а как воды наберет — просто неподъемный. Что там женщина, взрослый мужик с трудом поднимает, а ведь его еще отжать надо, да прополоскать как-то. Стиралка, конечно, тоже справиться не в состоянии. Мы решили дать объективно полезные лайфхаки, как всё сделать.



КАК ПОСТИРАТЬ ПЛЕД

Как постирать плед

От редакции

Мы исследовали вопрос и пришли к выводу, что подобная проблема далеко не исключение из правил. Чтобы постирать большой и пушистый плед, хозяйкам приходится ухищряться, без посторонней помощи не обойтись. Сетуют, что не купили в свое время стиральную машину побольше. Но и она, бывает, не тянет.Казалось бы, чего проще? Отнеси в химчистку или пойди в прачечную, где машины побольше, повыносливей. Но всё это требует финансовых затрат, химчистка не всегда дает нужный результат, а некоторые пледы так и вовсе чистить машинной чисткой запрещено — только ручная стирка. Вот же удумали!Наши хитрости просты и незатейливы.Отлично, если у тебя есть ванная — это, пожалуй, обязательное условие. Еще тебе понадобится большой таз, несколько палок метровой или больше длины (хотя сойдут и швабры, если таковые имеются в хозяйстве) и чистые резиновые сапоги, но это необязательно. Итак.Процесс затяжной, поэтому нужно к нему подготовиться. Выясни, как лучше всего стирать твой пушистый плед и какие средства для этого подойдут. По умолчанию мы используем теплую воду и немного стирального порошка.Набери в ванную теплой воды, чтобы была комфортная для кожи и положи в нее плед. Вода должна покрыть его полностью, не нужно, чтобы он плавал. Порошка много не насыпай, потому что потом его будет сложнее вымыть.Теперь забирайся с ногами в ванную, минут десять плед нужно будет «потоптать» и «поболтать». Вот для чего нужны резиновые сапоги. Вдруг ты захочешь добавить капельку Fairy, чтобы вывести пятна? Впрочем, если за кожу своих ног не беспокоишься, то можно и босиком.Вынимай заглушку, пусть грязная вода стечет как следует. Дай минут двадцать. Затем набери снова воды, можно немного помять плед руками и так до тех пор, пока вода не станет чистой. Оставь на полчаса, пусть стекает.Теперь поставь рядом с ванной, ухвати плед за один край и перебрось его через борт так, чтобы одна половина осталась в ванной, а другая оказалась в тазу. С помощью палок расправь плед как можно больше и оставь до утра, пусть стекает.Если таза нет, тогда пользуйся только палками. Две вполне хватит, чтобы опереть их на борта ванной и положить плед. Но чем больше, тем лучше, так плед расстанется с влагой намного эффективнее.Утром его можно перенести на веревку или на подготовленную сушилку. К этому времени его уже можно будет поднять без риска сорвать спину. Готово!Мы согласны, что метод довольно кустарный и странно, что прибегаем к нему до сих пор. Несмотря на всю эту неуклюжесть и кондовость, есть шанс, что твоя спина останется в целости и сохранности — попробуй вручную постирать и отжать такую махину. Это работенка не для хрупкой женщины, а для атлета!