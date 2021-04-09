Идея, как утилизировать ненужные и сломанные детские игрушки

Детали от конструктора Lego, всевозможные фигурки, солдатики, пупсы, машинки и их детали, мелкие игрушки из киндер сюрпризов, пластиковые браслетики и колечки — такого добра обычно очень много в доме, где есть дети.



Ребятня редко играет с этим «богатством» долго, выбрасывать всю эту яркую симпатичную мелочёвку жаль, а количество всё растёт и растёт… Отличное применение ненужным и сломанным игрушкам нашли мамы из Израиля. Они создали необычные и очень забавные зеркала для детских комнат.



Чтобы создать нечто подобное вам потребуется зеркало с рамой, на которую удобно наклеивать игрушки, а также клеевой пистолет.



Для начала высыпьте и рассмотрите весь имеющийся «материал».



Вы можете подбирать игрушки для проекта по цветам, тематически, сделать зеркало для девочки или мальчика. В зависимости от этого отберите то, что пойдёт в дело.



Авторы проекта советуют разделить выбранные игрушки на 4 части: плоские, большие по размеру, меньшие по размеру, и те, которыми можно будет закрыть мелкие пробелы. Первыми наклеиваются плоские элементы, например, тонкие детали от конструктора, кусочки от паззлов, плоские пластиковые обломки.



Далее наклеивают крупные игрушки. На третьем этапе нужно найти место для более мелких элементов.

И в заключение прикрыть щели и пробелы самыми маленькими деталями.В итоге у вас получится потрясающая единственная в своём роде рама для зеркала, которая отлично впишется в интерьер детской и вызовет бурю восторгов у всех, включая взрослых!