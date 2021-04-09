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Идея, как утилизировать ненужные и сломанные детские игрушки

Детали от конструктора Lego, всевозможные фигурки, солдатики, пупсы, машинки и их детали, мелкие игрушки из киндер сюрпризов, пластиковые браслетики и колечки — такого добра обычно очень много в доме, где есть дети.

Ребятня редко играет с этим «богатством» долго, выбрасывать всю эту яркую симпатичную мелочёвку жаль, а количество всё растёт и растёт… Отличное применение ненужным и сломанным игрушкам нашли мамы из Израиля. Они создали необычные и очень забавные зеркала для детских комнат.
Идея, как утилизировать ненужные и сломанные детские игрушки
Чтобы создать нечто подобное вам потребуется зеркало с рамой, на которую удобно наклеивать игрушки, а также клеевой пистолет.
Идея, как утилизировать ненужные и сломанные детские игрушки
Для начала высыпьте и рассмотрите весь имеющийся «материал».
Идея, как утилизировать ненужные и сломанные детские игрушки
Вы можете подбирать игрушки для проекта по цветам, тематически, сделать зеркало для девочки или мальчика. В зависимости от этого отберите то, что пойдёт в дело.
Идея, как утилизировать ненужные и сломанные детские игрушки
Авторы проекта советуют разделить выбранные игрушки на 4 части: плоские, большие по размеру, меньшие по размеру, и те, которыми можно будет закрыть мелкие пробелы. Первыми наклеиваются плоские элементы, например, тонкие детали от конструктора, кусочки от паззлов, плоские пластиковые обломки.
Идея, как утилизировать ненужные и сломанные детские игрушки
Далее наклеивают крупные игрушки. На третьем этапе нужно найти место для более мелких элементов.

И в заключение прикрыть щели и пробелы самыми маленькими деталями.

Идея, как утилизировать ненужные и сломанные детские игрушки
Идея, как утилизировать ненужные и сломанные детские игрушки
Идея, как утилизировать ненужные и сломанные детские игрушки
В итоге у вас получится потрясающая единственная в своём роде рама для зеркала, которая отлично впишется в интерьер детской и вызовет бурю восторгов у всех, включая взрослых!
Идея, как утилизировать ненужные и сломанные детские игрушки

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Игрушкиутилизация
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