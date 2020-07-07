Самые известные случаи гиперинфляции в истории

Люди говорят, что деньги — это просто бумага. Но, используя это образное выражение, мы даже не догадываемся, насколько близки к истине. Познакомьтесь с несколькими случаями молниеносной инфляции, произошедшими в разные времена в разных странах и убедитесь, что деньги могут стоить меньше, чем использованное для их печати сырье.





Гиперинфляция не является современным экономическим явлением. Впервые масштабное обесценивание денег произошло в конце XVIII столетия, во время Французской революции. Исторические источники говорят про обесценивание денег на 143% за месяц. До начала XX века этот показатель являлся абсолютным мировым рекордом, но затем 17 случаев гиперинфляции, произошедшие в разных уголках планеты, забрали у французов сомнительную пальму первенства. Те самые печатные станки Профессор экономики Стив Ханке из американского университета Джона Хопкинса утверждает, что гиперинфляции никогда не было там, где происходил расчет товарами или где купюры обменивались непосредственно на продукцию. Обесценивание денег происходит лишь в случае, если денежная масса обращается без ограничений и управляется лишь стандартами и правилами. С инфляцией в обществе, где царил обмен монет на продукцию, бороться было несложно.

В 1124 году, в период правления короля Генриха I, серебряные монеты стали падать в цене. Это было связано со снижением качества металла, используемого при чеканке.Генрих I, король Англии. Первый успешный борец с обесцениванием денег Чтобы избежать экономического кризиса, по приказу короля, чеканщикам отрубили правые руки и уволили, взяв на их место новых. Это помогло стабилизировать серебряный стерлинг, который был предшественником фунта стерлингов, появившегося в конце XII столетия. Сегодня бороться с инфляцией гораздо сложнее, хотя бы потому, что королевский метод использовать нельзя. Любая валюта, которая не обеспечена материальными ценностями, подвержена риску инфляции, но для ее бурного развития необходимы политические и социальные предпосылки. Все описанные ниже случаи гиперинфляции являются отличным доказательством того, что это утверждение истинно. 1. Самый худший случай гиперинфляции был зафиксирован в Греции в октябре 1944 года. Цены в стране увеличивались в 2 раза каждые 4 дня, а показатель инфляции составил 13800% в месяц. Экономические проблемы были связаны с оккупацией страны нацистами и продолжались 1,5 года. Изъятые из оборота мелкие купюры в Афинах в 1944 году сжигали в котельных Если в 1938 году греки, в среднем, хранили драхму 40 дней и лишь затем тратили, то осенью 1944 года деньги хранились около 4 часов. Если в 1943 году самой крупной купюрой в обороте страны были 25 000 драхм, то в конце 1944 года появились денежные знаки номиналом 100 000 000 000 000 драхм. 2. После завершения Первой мировой войны, гиперинфляция невиданной силы охватила Германию. Обескровленная войной промышленность, огромные долги и обязательства по выплате репараций дали о себе знать. Правительство принялось массово печатать марки, чтобы обменять их на твердую валюту и рассчитаться с внешними долгами, что привело к обесцениванию денег. Дети запускают воздушного змея, склеенного из купюр. Германия. 1923 год Каждые 3 дня цены вырастали в два раза, а в октябре 1923 года, уже при Веймарской республике, инфляция достигла невероятных 29 500% в месяц. В качестве примера роста цен, можно привести стоимость хлеба. В январе за буханку хлеба в Берлине просили 250 марок, а к ноябрю за этот же товар приходилось отдавать 200 миллиардов. 3. В 1992 году, от распавшейся на части социалистической Югославии остались лишь Сербия и Черногория. Экономические и политические кризисы, следующие один за другим, заставили правительство включить печатные станки и наводнить страну ничем не обеспеченными денежными знаками.Югославские динары 90-х, стоившие дешевле бумаги В первый месяц 1994 года гиперинфляция, которую подхлестывали санкции ООН и невероятная коррупция, составила 313 миллионов процентов. Немногие товары, которые могли предложить магазины, удваивали цену каждые 34 часа. Жители бывшей Югославии расставались с деньгами тут же, не задерживая их после получения, более чем на 1-2 часа. Так как тратить особо было не на что, толпы людей пересекали границу Венгрии, чтобы приобрести в более-менее благополучной соседней стране предметы первой необходимости. 4. В начале 90-х годов XX столетия абсолютным мировым рекордсменом по гиперинфляции стала африканская страна Зимбабве. В 1980 году в стране ввели новую денежную единицу — зимбабвийский доллар, которую самонадеянно оценили в 1,25 долларов США. Какое-то время курс этой валюты был более-менее стабильным, но в 1990 году началась земельная реформа.Покупатели на рынке Хараре. Зимбабве. 2008 год Из страны изгнали этнических европейцев, а их фермерские хозяйства раздали коренным зимбабвийцам. Особой тяги к труду на полях местные жители не имели и постепенно экономика страны начала проседать. Подкосила зимбабвийский доллар война в соседнем Конго в 1998 году, а санкции США, введенные в 2002 году полностью поставили на нем крест . Зимбабвийские валютчики В 2007 году все было настолько плохо, что собственники недвижимости предпочитали брать арендную плату с квартирантов маисовой мукой и растительным маслом. Также в ходу была более ценная чем доллар туалетная бумага и сахар. В ноябре 2008 года цены удваивались каждые сутки и на пике кризиса булка хлеба стоила 200 миллиардов зимбабвийских долларов. 5. Венгрия столкнулась с самой тяжелой и затяжной гиперинфляцией в Европе, которая началась после Первой мировой войны и завершилась лишь после Второй. После распада Австро-Венгерской империи, в стране ввели новую валюту — пенгё. Правительство рассчитывало таким способом укрепить экономику и рассчитаться с внешними долгами.Послевоенные венгерские деньги не стоили ничего и ими играли дети Когда желанный эффект не был получен, государственный банк страны девальвировал валюту, чтобы покрыть увеличивающиеся бюджетные расходы. К началу Второй мировой войны деньги печатали бесконтрольно по звонку из правительства, что привело к их невиданному обесцениванию. Цены в стране поднимались в два раза каждые 15 часов, а к июлю 1946 года гиперинфляция составила 41,9 квадриллиона процентов. Все находящиеся в обороте деньги Венгрии оценивались в 1/1000 доллара США.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: