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Технологические новинки, которые изменят мир

Современный мир меняется с высокой скоростью. И значительную часть этих изменений обеспечивают и поощряют технологические новинки. Возможно, уже через пару лет любую монотонную работу будут выполнять роботы. Стоит ли этого опасаться или, наоборот, радоваться, поможет решить подборка технологических новинок, которая изменит мир уже в 2020 году. Редакция Novate.ru предлагает окунуться в увлекательный и захватывающий мир высоких технологий, а также вместе разобраться в каких отраслях жизни ожидаются самые существенные изменения. Технологические новинки, которые изменят мир

1. Виртуальная реальность


Технологические новинки, которые изменят мир В 2020 году пристальное внимание ученых обратят на себя мир виртуальной и дополненной реальности. Сейчас получает распространение новый термин Extended reality (XR), что в переводе с английского означает «расширенная реальность». С помощью этой разработки появляются новые возможности: например, улучшенное проектирование посредством визуализации, более наглядное и эффективное моделирование и обучение, а также сервисное и техническое обслуживание. В мире высоких технологий всегда есть место и развлечениям, поэтому обладатели особого оборудования виртуальной реальности всегда могут сполна насладиться непередаваемыми ощущениями игр в разных жанрах.

2. Сети 5G


Технологические новинки, которые изменят мир Сети 5G — это новый развивающийся тренд, благодаря которому смогут выполняться множество операций. Скорее всего, именно 2020 год станет временем, когда сеть получит широкое распространение и станет доступной в большинстве стран мира. Благодаря сверхбыстрой скорости и стабильному соединению различные гаджеты, автономные автомобили и роботы смогут собирать, обрабатывать и передавать большие объемы данных. Это станет значительным прорывом в области интернета вещей — сети физических вещей, которые способны взаимодействовать с окружающей средой, передавать данные о своем состоянии и принимать их извне.

3. 3D-печать


Технологические новинки, которые изменят мир 3D-печать — изобретение не новое, но весьма полезное. С его помощью можно не только напечатать посуду, но даже построить дом или изготовить высококачественный и точный протез. Однако технологии не стоят на месте, поэтому даже уже хорошо освоенные изобретения находят новое применение и усовершенствуются. 3D-печать теперь используется и в биоинженерии. Ученые прогнозируют, что к концу десятилетия с помощью объемной печати можно будет создавать не только отдельные органы, но и полноценную копию человека.

4. Новые физические возможности


Технологические новинки, которые изменят мир Еще один перспективный тренд в сфере технологий — расширение человеческих возможностей за счет технических разработок. В человеческое тело будут вживляться специальные импланты или особые устройства, за счет которых физические способности будут улучшены. Наиболее впечатляющая разработка в этой области — когнитивная аугментация. Она способна значительно «прокачать» мыслительные способности человеческого мозга.

5. Искусственный интеллект


Технологические новинки, которые изменят мир Довольно неприятной тенденцией будущего станет применение искусственного интеллекта для кибервойн. По мнению американских ученых в 2020 году ожидается увеличение масштабов противостояния в интернет-пространстве. Хакеры уже продолжительное время экспериментируют с созданием и применением автоматических алгоритмов для эксплуатации и взлома правительственных и корпоративных сетей, и с каждым годом ущерб от этих операций по прогнозам будет все более ощутимым. Полезный совет: Также негативных последствий стоит ожидать и от массового распространения фейковых новостей, включая видео- и аудиоматериалы. Поэтому с распространением различных сенсаций в интернете нужно быть особо аккуратными.

6. Автономные роботы


Технологические новинки, которые изменят мир В ближайшие годы ожидается усовершенствование автономных роботов и их большее проникновение в нашу жизнь. Сейчас большая часть умных роботов работает в контролируемой среде, где за ними ведет наблюдение человек. Но вскоре эта тенденция изменится и в общественное пространство попадут единичные робоавтомобили, а также большие группы роботов, которые будут функционировать сообща. Прогнозируется, что в первую очередь они попадут в сферу сельского хозяйства и доставки. Поэтому опасения о том, что в скором времени роботы заберут часть человеческой работы не миф, а неуклонно приближающаяся реальность.

7. Зеленные инновации


Технологические новинки, которые изменят мир Забота об окружающей среде с каждым годом становится все более приоритетной. Ученые неустанно работают над снижением негативного влияния человека и поиском альтернативных источников необходых для жизни ресурсов. Нейросети, интернет вещей и глобальные базы данных помогут оценить потребление, снизить спрос и существенно сократить выбросы углекислого газа, а также одновременно с этим снизить объем расходов на ресурсы и предоставить новые возможности их использования. Государственные инвестиции, возобновляемое электричество, пользовательские приложения для управления домом и формирования полезных «зеленых» привычек в ближайшем будущем войдут в привычку.

8. Интернет наших тел


Технологические новинки, которые изменят мир В 2020 году ожидается появление особых приложений, которые будут полностью отслеживать состояние нашего тела и здоровья. Помимо этого они также будут вмешиваться и корректировать показатели, например, делать заказ лекарств при раннем обнаружении простуды или изменять уровень сахара в крови с помощью инъекций инсулина. Искусственный интеллект вскоре даже начнет корректировать человеческие гены.

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