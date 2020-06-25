Технологические новинки, которые изменят мир

Современный мир меняется с высокой скоростью. И значительную часть этих изменений обеспечивают и поощряют технологические новинки. Возможно, уже через пару лет любую монотонную работу будут выполнять роботы. Стоит ли этого опасаться или, наоборот, радоваться, поможет решить подборка технологических новинок, которая изменит мир уже в 2020 году. Редакция Novate.ru предлагает окунуться в увлекательный и захватывающий мир высоких технологий, а также вместе разобраться в каких отраслях жизни ожидаются самые существенные изменения.
1. Виртуальная реальность
В 2020 году пристальное внимание ученых обратят на себя мир виртуальной и дополненной реальности. Сейчас получает распространение новый термин Extended reality (XR), что в переводе с английского означает «расширенная реальность». С помощью этой разработки появляются новые возможности: например, улучшенное проектирование посредством визуализации, более наглядное и эффективное моделирование и обучение, а также сервисное и техническое обслуживание. В мире высоких технологий всегда есть место и развлечениям, поэтому обладатели особого оборудования виртуальной реальности всегда могут сполна насладиться непередаваемыми ощущениями игр в разных жанрах.
2. Сети 5G
Сети 5G — это новый развивающийся тренд, благодаря которому смогут выполняться множество операций. Скорее всего, именно 2020 год станет временем, когда сеть получит широкое распространение и станет доступной в большинстве стран мира. Благодаря сверхбыстрой скорости и стабильному соединению различные гаджеты, автономные автомобили и роботы смогут собирать, обрабатывать и передавать большие объемы данных. Это станет значительным прорывом в области интернета вещей — сети физических вещей, которые способны взаимодействовать с окружающей средой, передавать данные о своем состоянии и принимать их извне.
3. 3D-печать
3D-печать — изобретение не новое, но весьма полезное. С его помощью можно не только напечатать посуду, но даже построить дом или изготовить высококачественный и точный протез. Однако технологии не стоят на месте, поэтому даже уже хорошо освоенные изобретения находят новое применение и усовершенствуются. 3D-печать теперь используется и в биоинженерии. Ученые прогнозируют, что к концу десятилетия с помощью объемной печати можно будет создавать не только отдельные органы, но и полноценную копию человека.
4. Новые физические возможности
Еще один перспективный тренд в сфере технологий — расширение человеческих возможностей за счет технических разработок. В человеческое тело будут вживляться специальные импланты или особые устройства, за счет которых физические способности будут улучшены. Наиболее впечатляющая разработка в этой области — когнитивная аугментация. Она способна значительно «прокачать» мыслительные способности человеческого мозга.
5. Искусственный интеллект
Довольно неприятной тенденцией будущего станет применение искусственного интеллекта для кибервойн. По мнению американских ученых в 2020 году ожидается увеличение масштабов противостояния в интернет-пространстве. Хакеры уже продолжительное время экспериментируют с созданием и применением автоматических алгоритмов для эксплуатации и взлома правительственных и корпоративных сетей, и с каждым годом ущерб от этих операций по прогнозам будет все более ощутимым. Полезный совет: Также негативных последствий стоит ожидать и от массового распространения фейковых новостей, включая видео- и аудиоматериалы. Поэтому с распространением различных сенсаций в интернете нужно быть особо аккуратными.
6. Автономные роботы
В ближайшие годы ожидается усовершенствование автономных роботов и их большее проникновение в нашу жизнь. Сейчас большая часть умных роботов работает в контролируемой среде, где за ними ведет наблюдение человек. Но вскоре эта тенденция изменится и в общественное пространство попадут единичные робоавтомобили, а также большие группы роботов, которые будут функционировать сообща. Прогнозируется, что в первую очередь они попадут в сферу сельского хозяйства и доставки. Поэтому опасения о том, что в скором времени роботы заберут часть человеческой работы не миф, а неуклонно приближающаяся реальность.
7. Зеленные инновации
Забота об окружающей среде с каждым годом становится все более приоритетной. Ученые неустанно работают над снижением негативного влияния человека и поиском альтернативных источников необходых для жизни ресурсов. Нейросети, интернет вещей и глобальные базы данных помогут оценить потребление, снизить спрос и существенно сократить выбросы углекислого газа, а также одновременно с этим снизить объем расходов на ресурсы и предоставить новые возможности их использования. Государственные инвестиции, возобновляемое электричество, пользовательские приложения для управления домом и формирования полезных «зеленых» привычек в ближайшем будущем войдут в привычку.
8. Интернет наших тел
В 2020 году ожидается появление особых приложений, которые будут полностью отслеживать состояние нашего тела и здоровья. Помимо этого они также будут вмешиваться и корректировать показатели, например, делать заказ лекарств при раннем обнаружении простуды или изменять уровень сахара в крови с помощью инъекций инсулина. Искусственный интеллект вскоре даже начнет корректировать человеческие гены.
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