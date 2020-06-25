Технологические новинки, которые изменят мир

Современный мир меняется с высокой скоростью. И значительную часть этих изменений обеспечивают и поощряют технологические новинки. Возможно, уже через пару лет любую монотонную работу будут выполнять роботы. Стоит ли этого опасаться или, наоборот, радоваться, поможет решить подборка технологических новинок, которая изменит мир уже в 2020 году. Редакция Novate.ru предлагает окунуться в увлекательный и захватывающий мир высоких технологий, а также вместе разобраться в каких отраслях жизни ожидаются самые существенные изменения.





1. Виртуальная реальность

2. Сети 5G

3. 3D-печать

4. Новые физические возможности

5. Искусственный интеллект

6. Автономные роботы

7. Зеленные инновации

8. Интернет наших тел