Город, построенный на подземных пустотах, или Какой размер рудников под Норильском

Норильск – красивый город, имеющий свои особенности. Сидя в вертолете и глядя на этот населенный пункт, никогда даже не подумаешь, что под землей, под замерзающими зимой и топкими в летний период болотами, под целым городом и его районом Талнах располагается гораздо большая по площади территория.
В самых крупных российских рудниках добывают цветные металлы: палладий, медь, никель, платину, кобальт и не только / Фото: m.123ru.net
Дело в том, что именно в этих местах расположены самые крупные российские рудники. В них добывают цветные металлы: палладий, медь, никель, платину, кобальт и не только.
Рудники эти не только громадные, но еще и в глубину уходят далеко в землю. Между самим «городом под землей» и заболоченной таймырской лесотундрой, где расположился Норильск и близлежащие поселения, находится вечная мерзлота, слой которой достаточно внушительный.
1. Действующие рудники
В Норильске на данный момент существует шесть действующих рудников / Фото: ar2019.nornickel.ru
В общей сложности в Норильске шесть рудников, действующих на текущий момент. «Таймырский» является самым огромным из всех. «Скалистый» – самый глубокий и молодой, «Заполярный» появился одним из первых. Именно он стал началом «Норникеля». «Октябрьский», «Комсомольский» и «Маяк» были открыты уже после ГУЛАГа.
Сложно представить, как геологи, не имея современного оборудования, смогли провести разведывательные работы в условиях вечной мерзлоты / Фото: zavodfoto.livejournal.com
Находятся все шесть рудников под слоем вечной мерзлоты на огромнейшей глубине. Как геологи в период с тридцатых по шестидесятые годы прошлого столетия, не имея компьютерных технологий, современного технического оборудования и экипировки, необходимой для выживания в столь суровых условиях, смогли провести разведывательные работы, обнаружить месторождения и выполнить анализ залежей, нам понять сложно.
Несмотря на сложные природные условия, на этой территории вырос большой город и металлургические заводы / Фото: norilsk-history.livejournal.com
Но в итоге государство не только сделало в этот регион колоссальные инвестиции, но и основало город с населением более 140 тысяч, построило металлургические гигантские заводы, задействовало человеческий ресурс, а это не один десяток тысяч человек, прорубивших на глубине один-два километра в скалах свыше 750 км выработок.
2. Колоссальная работа, проделанная людьми
Процесс добычи железной руды значительно упростился с появлением буровых машин и другой спецтехники / Фото: feelek.livejournal.com
Конечно, в наши дни процесс упрощается наличием современных буровых машин и другой спецтехники, крепильными установками, 3D-картами лабиринтов, спрятанных далеко под землей, компьютерным моделированием.
Трудно поверить, что под этой обычной на первый взгляд местностью находится полнейшая пустота / Фото: nordroden.livejournal.com
В то далекое время всего этого не было. Поэтому люди все работы выполняли вручную, как и поднимали на поверхность руду, из которой извлекали затем ценные породы.
На глубину два километра ежедневно спускаются и поднимаются рабочие, чтобы добыть железную руду / Фото: norilsk.bezformata.com
Пребывая в Талнах, очень сложно представить, а тем более поверить, что прямо под ногами вниз на два километра устремлены стволы шахты, имеющие гигантские размеры. По ним круглый год в три смены спускаются вниз и поднимаются на поверхность рабочие и тонны, исчисляемые сотнями тысяч, руды.
Рудник Скалистый - самый глубокий во всем мире / Фото: rtvi.com
«Скалистый» – рудник, аналогов которому в мире не существует. Эта шахта является самой глубокой не только в нашей стране, но и в Евразии. За полярным кругом аналогичных шахт вообще не существует. Глубина «Скалистого» составляет 2 056 м. При температуре на поверхности земли -50 (такая бывает здесь в январе), в забое показатель доходит до +40.
3. Только вдумайтесь...
Из норильских рудников только за последний год было добыто более 17 миллионов тонн руды / Фото: 0642.ua
Что касается количества добываемого сырья, то за один последний только год в Норильске из шахты подняли 17 000 000 т руды. Если исчислять это количество вагонами, то получается 242 000 ЖД вагонов. Длина состава в данном случае будет 3 тысячи 400 километров. Приблизительно такое расстояние между Новосибирском и Москвой.
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