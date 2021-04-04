Город, построенный на подземных пустотах, или Какой размер рудников под Норильском

В самых крупных российских рудниках добывают цветные металлы: палладий, медь, никель, платину, кобальт и не только / Фото: m.123ru.net

1. Действующие рудники

В Норильске на данный момент существует шесть действующих рудников / Фото: ar2019.nornickel.ru

Сложно представить, как геологи, не имея современного оборудования, смогли провести разведывательные работы в условиях вечной мерзлоты / Фото: zavodfoto.livejournal.com

Несмотря на сложные природные условия, на этой территории вырос большой город и металлургические заводы / Фото: norilsk-history.livejournal.com

2. Колоссальная работа, проделанная людьми

Процесс добычи железной руды значительно упростился с появлением буровых машин и другой спецтехники / Фото: feelek.livejournal.com

Трудно поверить, что под этой обычной на первый взгляд местностью находится полнейшая пустота / Фото: nordroden.livejournal.com

На глубину два километра ежедневно спускаются и поднимаются рабочие, чтобы добыть железную руду / Фото: norilsk.bezformata.com

Рудник Скалистый - самый глубокий во всем мире / Фото: rtvi.com

3. Только вдумайтесь...

Из норильских рудников только за последний год было добыто более 17 миллионов тонн руды / Фото: 0642.ua