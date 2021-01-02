Вещи, которые должны быть в машине на случай чрезвычайной ситуации

Аптечка для оказания первой помощи всегда должна быть под рукой у каждого человека, а тем более у водителей. Никогда не знаешь, что может случиться, и очень важно иметь с собой аптечку.

Это может спасти кому-то жизнь. Что говорить о дорогах, где каждый день случаются десятки ДТП. На случай поломки автомобиля тоже надо иметь ряд вещей, которые необходимы в дороге для поддержания своих жизненных сил.







АПТЕЧКА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Экстренная ситуация

Эфирные масла

Чрезвычайная ситуация может и не произойти, но лучше перестраховаться. Особенно для путешественников будет полезно узнать, что может пригодиться в дороге. Небольшая коробка в машине не займет много места. Это может быть сумка или рюкзак, как тебе удобнее. Важнее то, что внутри. Кроме медикаментов, понадобится еще пара вещей. Не забывай о гигиене, итак, вот список.Марля, повязки, стерильные салфетки. Туда же отправь одноразовые перчатки, пластырь, ножницы, булавки.Солнцезащитный крем, влажные салфетки, зубная щетка и паста, мыло для рук, антисептик. Из эфирных масел можно сделать средство от насекомых, а кокосовое масло хорошо питает кожу.Медикаменты: активированный уголь, пробиотики, обезболивающее. Витамин С борется с вирусами, мёд помогает при низком уровне глюкозы в крови, морская соль препятствует обезвоживанию, если ее немного добавлять в питьевую воду.Смоделируй несколько ситуаций, которые могут произойти, пока ты в дороге. Это даст представление о том, зачем вообще нужны все эти вещи в багажнике. Лучше пожертвовать местом в багажнике, чем собственным здоровьем, так что бери на заметку еще один список важных вещей.Сменная одежда убережет тебя от простуды и переохлаждения. Носки, белье, свитер, штаны, варежки, шапка. Дождевик или зонт пригодится всегда.Не лишним будет фонарик, скотч, спички или зажигалка, светящиеся палочки, веревка.Важные номера телефона всегда держи при себе, хорошо еще иметь запасной телефон с экстренными номерами, если с основным что-то случится.Нож, ручка, мусорные пакеты, туалетная бумага, зарядка для телефона, свисток, ручка, таблетки для очистки воды.С собой всегда нужно иметь бутылку питьевой воды и минимальный запас непортящейся еды. Еще хочу рассказать о пользе эфирных масел, которые могут заменить половину аптечки.Эфирное масло перечной мяты помогает при головных болях и болях в мышцах. Отпугивает насекомых, уменьшает тошноту.Лавандовое масло уменьшает зуд, успокаивает кожу и разум.Эфирное масло чайного дерева обладает антисептическими свойствами. Помогает при высыпаниях, можно использовать вместо антисептика.Эфирные масла перед нанесением на кожу нужно обязательно разбавлять нейтральным маслом. Перед использованием убедись, что у тебя нет аллергии на них. Надеюсь, что ты почерпнул что-то полезное для себя из этой статьи. Как видишь, аптечка для оказания первой помощи — не единственное, что спасает жизнь. Но ее в первую очередь нужно иметь под рукой. Береги себя, никогда не паникуй и всегда держи аптечку при себе.