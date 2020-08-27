Как сохранить огурцы свежими до Нового года

Купить свеженькие огурчики в супермаркете можно и летом, и даже весной. Но когда речь идет о домашних огурчиках с грядки, то в свежем виде такой продукт на столе увидеть по окончании сезона почти невозможно.

И лишь редкие огородники знают, как сохранить свежие огурцы хрустящими и вкусными долгие месяцы. Какие же тут могут быть хитрости?





КАК СОХРАНИТЬ СВЕЖИЕ ОГУРЦЫ

Как сохранить свежие огурцы подольше

Наши бабушки знали способы, как сохранить домашние огурчики хрустящими к новогодним праздникам и даже дольше. При этом хозяйки легко обходились без холодильников и других современных помощников. Хотя к середине зимы огурец и в сверхсовременном холодильнике не получится сохранить свежим.Специалисты отмечают, что для продолжительного хранения подходят лишь особые сорта огурцов. И если хочешь дольше лакомиться этими пупырчатыми зелеными овощами, то выбирай «долгоживущие» сорта вроде «Конкурента», «Кустового», «Нежинского», «Неросимого», «Парада», «Садко»…Причем для продолжительного хранения следует брать огурцы именно с грядки, а не приобретенные на рынке либо в супермаркете. Ведь вполне возможно, что овощи уже подвергали процедуре хранения, а значит, они уже порядком исчерпали свой ресурс.Привычные способы хранения огурцовЧтобы сохранить огурчики хрустящими и свежими, их можно сложить в обыкновенный полиэтиленовый пакет, обернутый влажной тканью.Причем важно, чтобы пакет был открытым. Такой способ позволит продлить жизнь огурчиков на неделю-две.Можно каждый огурчик также «посадить» в емкость с прохладной водой. Неудобство в том, что воду придется менять каждый день. Зато и результат порадует: овощи будут хранить свежесть до месяца.Но как же нашим бабушкам удавалось хранить огурцы свежими долгие месяцы? Например, если во дворе был колодец, то огурчики могли хранить и там. Попросту складывали овощи в ведерко, обтягивали его тканью и опускали в колодец, чтобы оно лишь слегка касалось воды. Схожим способом хранили огурчики и в речке, если такая находилась поблизости.Если не было холодной воды, то могли использовать и сухой песок. Так, огурчики промывали и высушивали, а затем перекладывали в глиняный котелок и пересыпали песком. Затем емкость закапывали либо же прятали в подвал или погреб. И никаких холодильников не нужно!Однако самым необычным (и, наверное, самым эффективным) можно назвать способ хранения огурчиков в кочанах капусты. Реализация оказывалась простой: огурцы на грядке высаживали рядом с поздней капустой. Потом огуречную завязь аккуратно вкладывали внутрь листов капусты. Причем помещали сразу по 2–3 огурца.Таким образом, огурцы развивались прямо внутри кочана капусты. Когда же они достаточно вырастали, плеть обрезали. Затем урожай собирали и капусту с подросшими внутри огурцами отправляли на хранение в подвал либо погреб.Столь креативный способ действительно помогал вырастить огурцы, которые свежими «доживали» до новогодних праздников или даже до начала весны. Говорят, что именно таким образом огурцы и выращивали к царскому и боярскому столу в то время, когда о теплицах еще не знали. Можно попробовать проделать это и сегодня на собственной грядке.