Креативные налоги: 15 странных источников пополнения бюджета со всего мира

1. Налог на шум (Швейцария)

Швейцарцы делают деньги из шума. /Фото: aircargonews.ru

2. Налог на танец живота (Египет)

Налог на танцы - один из самых доходных в Египте. /Фото: cosmopolitan.ru

3. Налог на пирсинг и татуировки (штат Арканзас, США)

Налог на тату и пирсинг - акт заботы власти о здоровье граждан. /Фото: goodfon.com

4. Налог на гипс (Австрия)

Налог для туристов в Австрии. /Фото: tengrinews.kz

5. Налог на тень (Венеция, Италия)

Владельцы кафе в Венеции платят за козырьки. /Фото: mirtayn.ru

6. Налог на воробьёв (Германия)

Страннейший налог для немцев. /Фото: chudesamag.ru

7. Налог на мир (Гвинейская республика)

Защита от войны в Гвинее стоит денег от граждан. /Фото: ruposters.ru

8. Налог на коровий метан (Эстония)

Коровьи газы для эстонцев - статья налогов. /Фото: com-roseltorg.ru

9. Налог на трусость (Великобритания)

Англичане платят за отсутствие смелости. /Фото: ruposters.ru

10. Налог на гражданский брак (Китай)

За отказ от официального оформления брака придется платить. /Фото: hsmedia.ru

11. Налог на одноразовые палочки для еды (Китай)

Налог как попытка сохранить лес. /Фото: crazy.casa

12. Налог на пыль (Армения)

Расходы по удалению пыли - за счет граждан Армении. /Фото: sunmag.me

13. Налог на использование гриля (Бельгия)

Налог на барбекю - способ борьбы с глобальным потеплением. /Фото: medscape.com

14. Налог на шляпы (Великобритания)

Лондонские денди должны были доплачивать для ношения шляпы. \Фото: redliners.ru

15. Налог на солнце (Балеарские острова)

Туристы доплачивают за...солнце над головой. /Фото: pt-zapovednik.ru