Креативные налоги: 15 странных источников пополнения бюджета со всего мира

Еще с самого начала формирования государства как формы жизни и деятельности общества, население обязывали уплачивать налоги, причем в самом разном виде. И этот способ пополнения казны успешно существует и сегодня. Вот только, несмотря на то, что налоги сейчас больше ассоциируются с финансовой стороны вопроса, существуют такие странные статьи, по которым должны платить граждане самых разных стран мира, что размер уплаты уходит на второй план, ведь предмет налога порой откровенно вводит в ступор.
1. Налог на шум (Швейцария)
Швейцарцы делают деньги из шума. /Фото: aircargonews.ru
Этот необычный налог был введен в двух крупнейших городах Швейцарии - Женеве и Цюрихе. Речь идет не о шуме как таковом, а о слишком громких звуках, которые издают самолеты во время взлета. Действовать столь нетривиальный налог начал в 1980 году.
2. Налог на танец живота (Египет)
Налог на танцы - один из самых доходных в Египте. /Фото: cosmopolitan.ru
История этого откровенно странного налога имеет предысторию в далеком 19 веке. Тогда в Египте вообще были запрещены публичные танцы. А когда они были все-таки разрешены, то танцовщицы взамен обязывались вносить определенную сумму денег в казну за возможность исполнять танец живота.
Интересный факт:поразительно, но этот налог стоит на пятом месте среди самых доходных в Египте: ежегодно исполнительницы танца живота пополняют государственный бюджет на сумму от 250 до 400 миллионов долларов.
3. Налог на пирсинг и татуировки (штат Арканзас, США)
Налог на тату и пирсинг - акт заботы власти о здоровье граждан. /Фото: goodfon.com
Американские ученые уже давно изучают влияние чрезмерного увлечения татуировками и пирсингом на организм человека. И результаты этих исследований неутешительные. Поэтому в большинстве американских штатов уже давно думают о том, как ограничить эту небезопасную тенденцию увлечения гражданами США росписью на теле.
А вот в штате Арканзас к решению этой проблемы подошли радикально: в 2005 году там ввели налог на татуировки. Теперь каждый потенциальный посетитель тату-салона помимо услуг мастера, должен оплатить дополнительно 6% от стоимости самой услуги.
4. Налог на гипс (Австрия)
Налог для туристов в Австрии. /Фото: tengrinews.kz
Эта странная статья пополнения австрийского бюджета оплачивается не гражданами, а туристами. Ведь на горнолыжных курортах страны ежегодно ломают руки и ноги десятки отдыхающих. Поэтому потенциальная стоимость гипса для травмированных конечностей включается в стоимость тура.
5. Налог на тень (Венеция, Италия)
Владельцы кафе в Венеции платят за козырьки. /Фото: mirtayn.ru
Налог на тень действует в Венеции практически двадцать лет и отменять его, похоже, никто не собирается. Платить его приходится владельцам домов или кафе с навесами, от которых падает тень на муниципальные земли. Многие, чтобы не попасть под действие налога, даже демонтировали фасады своего имущества.
Интересный факт: венецианцы, попадающие под действие налога на тень, обязаны уплачивать его вне зависимости от того, насколько на улице солнечно.
6. Налог на воробьёв (Германия)
Страннейший налог для немцев. /Фото: chudesamag.ru
В немецком городе Вюртемберг в 16 веке придумали поразительные в своей абсурдности статью пополнения казны: всем жителям предписывалось убивать воробьёв, а если они это не сделают, то будут платить. Причем причину введения налога обосновали просто потрасающую: местные власти выдумали, что воробьи, мол, громко чирикают и мешают спать.
Работал механизм взимания налога так: каждый гражданин Вюртемберга должен был приносить в срок дюжину убитых им воробьёв и получать за это 6 крейцеров. Если же местный житель не сдавал тела погибших птиц, то должен был пополнить государственную казну на 12 крейцеров. По информации Novate.ru, некоторые особо ленивые граждане просто покупали у других нужное количество птиц.
7. Налог на мир (Гвинейская республика)
Защита от войны в Гвинее стоит денег от граждан. /Фото: ruposters.ru
В Гвинейской республике население не богатое, однако это не мешает правительству стягивать с них налоги по самым странным статьям. Один из таких - это налог на мир. Граждане платят фиксированную сумму денег ежегодно просто за то, что им обеспечивают мирное существование путем неучастия в каких-либо военных конфликтах на территории государства, и это несмотря на то, что боевые действия в Гвинее не ведутся давным давно.
8. Налог на коровий метан (Эстония)
Коровьи газы для эстонцев - статья налогов. /Фото: com-roseltorg.ru
А вот в Эстонии взимают весьма забавный налог: там платят за...коровьи газы. Все дело в том, что местное правительство обвинило бедных буренок, что метан, который они испускают, негативно сказывается на экологической ситуации в стране. Поэтому фермеры, имеющие в своих хозяйствах коров, обязаны за их газы платить.
9. Налог на трусость (Великобритания)
Англичане платят за отсутствие смелости. /Фото: ruposters.ru
Еще один странный налог эпохи Средневековья. Уплачивали его рыцари, которые по какой-либо причине не собирались участвовать в предстоящих боевых действиях. По сути, это был легальный способ откупиться от ухода на войну, но на репутацию конкретного рыцаря это явно влияло не лучшим образом.
10. Налог на гражданский брак (Китай)
За отказ от официального оформления брака придется платить. /Фото: hsmedia.ru
Практика гражданского брака существует в нашем обществе уже очень давно, однако и сегодня далеко не все хотя бы нейтрально к нему относятся. А иногда это проявляется и в государственной политике.
Так, в Китае существует налог на гражданские браки. Если пара китайских граждан хочет жить вместе, не оформляя при этом свои отношения официально, то они обязуется платить в государственный бюджет 1000 юаней в год.
11. Налог на одноразовые палочки для еды (Китай)
Налог как попытка сохранить лес. /Фото: crazy.casa
О том, что китайцы едят палочками, а не привычными для большинства людей столовыми приборами, известно давно. А вот тот факт, что нередко им приходится доплачивать за эту возможность, покажется многим удивительным.
Справедливости ради, следует уточнить, что налог на палочки для еды оплачивают только те, кто пользуется одноразовыми вариантами приборов. Таким образом правительство Китая пытается снизить производство таких палочек, ведь для этого в стране массово выручают деревья.
12. Налог на пыль (Армения)
Расходы по удалению пыли - за счет граждан Армении. /Фото: sunmag.me
Необычный налог ввели в Армении: там граждане платят за пыль. Точнее, за избавление от него. Логика местного правительства такая: во дворах скапливается слишком много пыли, а владельцы сами с ней не справляются. И, чтобы улучшить санитарное положение в стране, граждане уплачивают фиксированную цену за очистку одного квадратного метра своего участка.
13. Налог на использование гриля (Бельгия)
Налог на барбекю - способ борьбы с глобальным потеплением. /Фото: medscape.com
Некоторые время назад, когда проблема глобального потепления стала тревожить большинство людей на планете, бельгийское правительство нашло необычный способ борьбы с этой экологической напастью. Они решили ввести налог на...барбекю.
Власти посчитали, что использование гриля создаёт парниковый эффект, который негативно влияет на температуру нашей планеты, поэтому все граждане, которые хотят в выходные или праздники устроить себе обед на барбекю, должны за это заплатить.
14. Налог на шляпы (Великобритания)
Лондонские денди должны были доплачивать для ношения шляпы. \Фото: redliners.ru
В конце 18 века, когда в Британской империи как раз была эпоха моды денди, власти нашли гениальный в своей простоте способ пополнить государственную казну. Всего-то потребовалось ввести налог на шляпы.
А так как тогдашние англичане не мыслили себя на улице без этого элемента образа, то бюджет пополнялся прилично. Кроме того, платить приходилось за каждый головной убор, поэтому модникам приходилось выкладывать приличные суммы.
15. Налог на солнце (Балеарские острова)
Туристы доплачивают за...солнце над головой. /Фото: pt-zapovednik.ru
А этот налог можно по праву считать одним из самых абсурдных. Ведь люди имеют одинаковое право на солнечную энергию и свет и не должны за это платить. Но так думают не везде.
На Балеарских островах для туристов был введён налог: они обязаны платить по одному евро в день за пребывание под солнцем. И хотя власти объясняют этот налог желанием развивать и поддерживать туристическую инфраструктуру, назвать такое взыскание оправданным довольно сложно.
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