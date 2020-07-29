Cколько нужно тренироваться, чтобы жить дольше

Если вдруг в праздной беседе поднимется вопрос, а полезна ли физическая активность, мы можем только фыркнуть, поразившись недалекости вопрошающего, и для порядка обратиться к античной философии, процитировав аристотелевское «Движение — это жизнь». Да, упражнения могут в определенном смысле заменить лекарства, снизив риски заболеваний и преждевременной смерти.
Но если на лекарства выписывается рецепт, где оговаривается, как регулярно и в каком количестве его принимать, к физическим упражнениям такого же строгого распоряжения приложено не было. Споры и исследования на эту тему в медицинских кругах привели к золотой середине в 150 минут в неделю, что несколько больше, чем готов тратить среднестатистический житель планеты, но в то же время меньше, чем мы подозревали.
Вопросы на повестке дня
Однако несколько тем оставались для ученых открытыми. Среди прочего, встал вопрос, как понимать это значение — как необходимый минимум времени или его идеальное количество? Также были подозрения, не чревато ли нарушение регламента ухудшением самочувствия, и есть ли упражнения, которые более или менее эффективны относительно друг друга. И похоже, что два недавних исследования эти темы исчерпали.
Американский эксперимент
Национальный институт рака США, Гарвардский Университет и несколько других крупных учреждений обработали информацию, полученную в ходе шести крупных медобследований, о том, из чего состоит комплекс физических упражнений обследуемых, и связали результаты с данными о более чем 661 тысяче людей среднего и пожилого возраста. Далее они разбили этих людей на группы, члены одной из которых не делали упражнения вообще, а в других — уделяли этому разное время и делали это с различной интенсивностью.
Спустя 14 лет после начала эксперимента было установлено, что полностью пассивная группа оказалась куда более подверженной риску ранней смерти, что, в общем-то, не удивляет. Члены той группы, которые совершали хоть какие-то телодвижения, отличающиеся от будничного минимума, на 20 процентов повысили свои шансы на долгую жизнь. Те же, кто держал себя в строгих рамках программы «150 минут в неделю», увеличили вероятность прожить дольше первой группы на 31 процент. Но дальше, к радостному удивлению ученых, последовал легкий разрыв шаблона: группа, которая ежедневно уделяла тренировкам чуть более часа, что давало в совокупности 450 минут в неделю, сократили возможность своей ранней смерти на 39 процентов. И на этой отметке график результатов вошел в плоскую фазу: время тренировок росло, а шансы на долгую жизнь — уже нет, но ранней смертью увеличение нагрузок тоже не обернулось.
Австралийский эксперимент
В подобном же ключе изучили вопрос и в Австралии. Местные исследователи собрали группу из 200 тысяч взрослых и устроили опрос, сколько времени они уделяют активному образу жизни, и градировали эти виды активности по степени энергичности (скажем бег и футбол в разы более ресурсозатратные, чем пешая прогулка и крикет соответственно). Как и в предыдущем опыте, австралийские ученые изучили статистику смертности: риски умереть молодым были ниже у тех, кто следовал рекомендациям по продолжительности тренировок, даже если речь шла о простой ходьбе.
Далее внимание было сосредоточено на приверженцах энергичных видов спорта. У тех, кто треть из своего недельного графика физнагрузок отдавал под командные виды спорта, шансы прожить дольше повысились лишь на 9 процентов, чем у тех, кто тратил на тренировки такое же количество времени, но послушно соблюдал все предписания. Зато те, кто выгонял из себя пот ведрами больше, чем треть из своего тренировочного времени, подняли шансы умереть позже до 13 процентов относительно более спокойных испытуемых. Роста смертности обнаружено не было, даже среди тех, кто с головой ушел в сугубо изнурительные тренировки.
Оговорки
Так или иначе, необходимо иметь в виду, что эти исследования исключили множество других факторов, играющих роль в продолжительности жизни, и дают только основания быть уверенными в том, что физические упражнения определенно имеют связь с долголетием, но не в том, что они регулируют его напрямую.
Нормативы
Но в чистом остатке мы имеем следующий вывод, в котором можно не сомневаться: 150 минут упражнений и 20-30 минут энергичного спорта в неделю должно стать оптимальным режимом для любого физически полноценного человека, и выход за ее пределы не угрожает отправить вас на тот свет.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии