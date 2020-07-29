Cколько нужно тренироваться, чтобы жить дольше

Если вдруг в праздной беседе поднимется вопрос, а полезна ли физическая активность, мы можем только фыркнуть, поразившись недалекости вопрошающего, и для порядка обратиться к античной философии, процитировав аристотелевское «Движение — это жизнь». Да, упражнения могут в определенном смысле заменить лекарства, снизив риски заболеваний и преждевременной смерти.



Но если на лекарства выписывается рецепт, где оговаривается, как регулярно и в каком количестве его принимать, к физическим упражнениям такого же строгого распоряжения приложено не было. Споры и исследования на эту тему в медицинских кругах привели к золотой середине в 150 минут в неделю, что несколько больше, чем готов тратить среднестатистический житель планеты, но в то же время меньше, чем мы подозревали.









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