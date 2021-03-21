6 древних названий нынешней России

Для древних народов Европы и Азии Россия была настолько велика и необъятна, что многие принимали ее за несколько разных государств. Сарматия, Гардарики, Ас-Славия – это далеко не все названия, которыми другие народы наделяли эту страну.
1. Гиперборея
Гипербореей в древнегреческой мифологии называется некая легендарная северная страна. Некоторые историки склонны утверждать, что она находилась на Северном Урале, в Карелии или на Таймырском полуострове. На некоторых средневековых картах именно эта часть России именовалась как Гиперборея.
2. Гардарики
Древние скандинавы называли территорию нынешней России Гардарики. С исландского «гардарики» переводится как «страна городов». Изначально варяги называли Великий Новгород столицей Гардарики, а затем это значение распространилось и на южные земли Руси. Кстати скандинавское «гард», преобразовалось в славянское «град», который затем стал «городом».
3. Сарматия
Границы Сарматии простирались от Черного моря и Сарматских гор (Карпаты) до Урала. Это название упоминается в I веке до н. э. Немного позже Птолемей подробно опишет Азиатскую и Европейскую Сарматию. Михаил Ломоносов являлся ярым сторонником теории, что истоки российского государства необходимо искать именно в Сарматии.
4. Великая Швеция
До начала монгольского нашествия скандинавские деятели называли Русь Великой Швецией. Снорри Стурлуссон, политический деятель Исландии, в начале XIII века описывал нынешнюю территорию России как «Свитьод». В одном из сборников саг Русь описывается так: «К северу от Черного моря простирается Свитьод Большая или Холодная. Северная часть Свитьод не заселена из-за морозов. В Свитьод много больших херадив (городов). Там также много разных народов и много языков. Там есть великаны и карлики, там есть много разных удивительных народов…»
5. Ас-Славия
Ас-Славией называли один из трех центров Руси арабы в X веке. Столицей Ас-Славии географы Эль-Фарси и Ибн-Хаукаль считали город Салау (Словенск), который находился недалеко от Великого Новгорода. Другие два центра Древней Руси в представлении арабов были Артания и Куява. Если о месторасположении первой до сих пор историки не пришли к единому мнению, то Куява – это была Киевская земля.
6. Московия
Казалось бы, благозвучное «Московия» произошло от названия столицы. Но некоторые историки утверждают, что это название восходит к имени Мосоха или Мешеха, внука ветхозаветного Ноя и основателя народа «московитов». В поддержку этой теории приводится «Синопсис, или Краткое описание о начале русского народа», изданное в 1674 году в Киево-Печерской Лавре. Для западной Европы, Московия была нейтральным синонимом к слову Руссия или Рутения. Негативный оттенок это понятие стало приобретать из-за Речи Посполитой, которая не принимала притязаний княжества Московского на некоторые земли.
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