6 древних названий нынешней России

Для древних народов Европы и Азии Россия была настолько велика и необъятна, что многие принимали ее за несколько разных государств. Сарматия, Гардарики, Ас-Славия – это далеко не все названия, которыми другие народы наделяли эту страну.









1. Гиперборея

2. Гардарики

3. Сарматия

4. Великая Швеция

5. Ас-Славия

6. Московия