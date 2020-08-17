Что изображали пираты на своих флагах

Веселым Роджером окрестили когда-то изображение черепа и скрещенных костей под ним. Этот черно-белый флаг был призван не только наводить ужас на мореплавателей, но и выполнять некоторые вполне практические задачи. И в последние десятилетия главный символ морских разбойников встречается и на некоторых судах, не имеющих никакого отношения к пиратам, хотя, справедливости ради, и они выходят в море вовсе не с безобидными целями.









«Пираты» под флагами европейских государств и вольные джентльмены удачи

Профессия – пират

Как капитаны судов придумывали и придумывают своего Веселого Роджера