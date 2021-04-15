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Как правильно мыть свежие овощи и фрукты

Как правильно мыть свежие овощи и фрукты

Овощи

Глянцевитые яблоки, отборные огурцы, сияющие прохладной желтизной лимоны… Зимой в средней полосе России всё это великолепие в большинстве случаев имеет одно происхождение – импортное.

Все мы слышали о том, что экспортёры стараются обработать урожай против гниения, и происходит эта процедура порой с использованием опасных для здоровья препаратов. Но, увидев румяное яблоко или алый помидор, которые так и просятся в рот, мы тут же обо всём забываем и с наслаждением вонзаем зубы в вожделенный плод, часто даже не мытый. Между тем импортные фрукты и овощи обязательно нужно мыть. Да и наши, отечественные, тоже. И делать это не просто под струйкой воды, а по всем правилам.

Как же правильно мыть овощи и фрукты, чтобы сделать их безопасными для вас и ваших детей? Вы узнаете об этом из нашей статьи.

Чем обрабатывают овощи и фрукты для хранения на прилавках магазинов

Чтобы увеличить сроки хранения скоропортящихся плодов, а незрелым быстро придать товарный вид, их подвергают специальной обработке.

Не зря, ох, не зря наши вездесущие пчёлы и осы стороной облетают аппетитные пирамиды импортных яблок! Их кожица покрыта составом, в который входят воск, парафин и сорбиновая кислота. Последняя, кстати, относится к мощным консервантам, которые угнетают деятельность микрофлоры не только на кожице яблока, но и в нашем кишечнике.

Стоит отведать такой фрукт, предварительно не очистив его, – и можно получить проблемы с пищеварением.

Овощи и фрукты

 

Все знают, насколько нежная культура – виноград. Чтобы доставить его в целости и сохранности до прилавка магазина, в транспортировочную тару помещают таблетки метабисульфита калия. При контакте с воздухом этот препарат выделяет весьма специфическую смесь из сернистого газа, антиоксиданта и антисептика, буквально «окуривающую» сочные ягоды. Некоторые компании для обработки картонных ящиков, в которых осуществляется перевозка винограда, используют фунгициды. Это позволяет доставить деликатный груз практически без потерь, но пробовать такой виноград, предварительно не смыв с него тончайшую защитную плёнку, очень рискованно.

Апельсины, лимоны и другие цитрусовые поставляют нам в упаковке, пропитанной дифенилом – канцерогенным продуктом нефтепереработки (запрещённым, кстати, в Соединённых Штатах Америки и европейских странах). О том, насколько опасны подобные вещества, известно всем. Употребление плодов, прошедших подобную обработку, чревато проблемами со здоровьем вплоть до развития онкологических заболеваний.

Курагу, чернослив и прочие сухофрукты, чтобы дольше не портились и выглядели аппетитно глянцевыми, окуривают сернистым газом.

Несколько слов об овощах. Всеми любимые огурцы, как известно, хранятся не дольше трёх недель. Чтобы продлить срок хранения, используют минеральные вещества, после чего в ход идут крахмал и полиэтиленовая плёнка.

Красавица-морковь задолго до того, как попасть к нам на стол, проходит обработку парафином, глицерином и бензойной кислотой. Что поделаешь, портится быстро! Если съесть такую морковку, чисто символически ополоснув под краном, последствия не заставят себя долго ждать.

Помидоры и вовсе срывают с кустов в стадии молочной спелости: достигшими своего максимального размера, но твёрдыми и совершенно незрелыми. За день-два до того, как попасть на прилавок супермаркета, они обрабатываются этиленом, после чего приобретают ярко-красный цвет. Внутри они чаще всего остаются белесыми или бледно-розовыми и абсолютно безвкусными.

 

Следует тщательно мыть такие фрукты и овощи, а если их будет есть ребёнок, – обязательно снимать шкурку с частью прилегающей к ней мякоти.Черешня

Вы можете задать вполне закономерный вопрос: «А как же урожай, выращенный на собственном участке? Неужели нельзя съесть сорванную с дерева сочную грушу или сливу, символически обтерев её ладонью или рукавом?» Можно, конечно. Кто вам запретит? Только приготовьтесь расплачиваться за пару минут удовольствия расстройством желудка и приёмом лекарств. Только представьте, сколько пыли и грязи оседает на плодах за сезон!

Поэтому не жалейте времени и воды, чтобы как следует мыть овощи и фрукты – как магазинные, так и дачные.

Средства для мытья – есть ли в них смысл

Чтобы «обезвредить» купленный в супермаркете или на рынке плод, можно воспользоваться двумя способами: очистить его от кожуры или смыть покрывающий его состав с помощью предназначенного для этого средства.

Второй способ имеет смысл, если речь идёт о плодах с тонкой кожицей, которую невозможно снять, – винограде, крыжовнике или клубнике.Как правильно мыть свежие овощи и фрукты

Обычные средства для мытья посуды тут не помощники: есть ли смысл смывать химию другой химией? Если ничего другого под рукой нет, то, конечно, можно один раз воспользоваться ими, но давать такие фрукты детям точно не стоит. Собственно, вашему желудку тоже придётся туго, если вы не смоете моющее средство большим количеством чистой воды.

Другое дело – органические средства на основе натуральных компонентов. Они имеют безопасный состав и хорошо смываются водой.

  • Самое популярное средство, с помощью которого можно смыть всё, что угодно, – «Bentley Organic». В его состав входят лимонная, молочная и яблочная кислоты, а также алоэ вера. Даже если какая-то часть этих веществ попадёт к вам в желудок, это не причинит вам вреда.
  • Ещё одно средство – «Mako Clean» – имеет аналогичный состав, но не считается органическим.
  • Третий препарат – «Safefuard Fruit and Veggie Wash» – кроме уже упомянутого алоэ вера отличается содержанием растительного эмульгатора, натурального глицерина, экстракта оливовых листьев и эфирных масел цитрусовых. По отзывам покупателей, это очень эффективное средство.

Кстати, обычное хозяйственное мыло отмоет ваши яблоки и бананы не хуже дорогих средств. Если его под рукой нет, можно взять детское мыло. А когда найдётся свободная минутка, можно сделать собственное моющее средство – полностью натуральное и безопасное. Его ингредиенты наверняка найдутся у вас в шкафчике на кухне:

  • 2 ст. л. горчичного порошка;
  • 1 ст. л. соды;
  • 1 ст. л. соли мелкого помола;
  • 1 ч. л. лимонной кислоты.

Наберите немного смеси на влажную губку и приступайте к мытью. То же самое средство можно использовать и для мытья посуды: оно хорошо удаляет жир и остатки еды.

Как мыть покупные фрукты

  • Запомните одно простое правило: мыть нужно все фрукты, в том числе и те, которые вы будете очищать. В процессе очистки частицы грязи, которые наверняка найдутся на самом глянцевитом яблоке, окажутся на мякоти и попадут к вам в рот.
  • Апельсины, мандарины, лимоны и прочие цитрусовые моют горячей водой, а если предстоит их дать ребёнку, то и ошпаривают кипятком. Толстой шкурке это не вредит, сочной мякоти – тоже, а вот от консервантов, обволакивающих её поверхность, не останется и следа.
  • Восковой налёт с фруктов, покрытых плотной гладкой кожицей, смывают при помощи щётки и мыла, после чего обильно прополаскивают большим количеством холодной воды.
  • Большую гроздь винограда перед водными процедурами желательно разделить на кисточки поменьше и вымыть под «душем», положив в дуршлаг. После этого дайте воде стечь и кушайте на здоровье.
  • Бахчевые культуры – арбуз или дыню – обязательно моют большим количеством воды, помогая себе жёсткой щёткой. АрбузыОни вызревают прямо на земле, поэтому пыли, грязи и частиц испражнений птиц и животных на них предостаточно.
  • Для мытья сухофруктов используют холодную воду, а затем погружают в кипяток и тут же вынимают. Это помогает смыть покрывающие их консерванты.

Как полагается мыть овощи

  • Почти все овощи, перед тем как мыть, ненадолго замачивают в холодной воде. Это помогает избавиться от большей части прилипшей к ним земли. Свёклу, картофель, редис и другие корнеплоды после этого промывают, используя щётку, чтобы извлечь остатки грязи изо всех углублений и щелей.
  • У вымытых овощей срезают верхнюю и нижнюю части плода, поскольку в них накапливается большое количество нитратов, а у моркови (особенно крупной) удаляют сердцевину. Очищают кожицу.
  • Кочаны капусты мыть не принято: достаточно удалить кочерыжку и снять верхний слой привядших грязных листьев.
  • У цветной капусты срезают потемневшие части соцветий, после чего на 10-15 минут опускают кочан в тазик с подсоленной водой, чтобы изгнать обитающих внутри насекомых.
  • Веточки петрушки и укропа, листья салата, перья зелёного лука перебирают, выбрасывают сухие и пожелтевшие части, затем наполняют широкую ёмкость холодной водой и тщательно прополаскивают зелень, по мере необходимости меняя воду на свежую.

Старшее поколение вздохнёт: «Всю жизнь ели огурцы с грядки, и ничего ни с кем не случилось». Но это далеко не так. И в прежние времена расстройство желудка было частым спутником любителей немытых плодов. К тому же, тогда опасность была даже сильнее из-за распространённых в те годы дизентерии, холеры и других тяжёлых заболеваний.

Сегодня городские жители с этими диагнозами незнакомы, однако пришла новая напасть – химическая обработка плодов. Поэтому, как бы вас ни манили сочное яблочко или спелая черешня, приучите себя есть фрукты и овощи только после тщательного мытья и научите этому ваших близких.

 

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