6 возможностей касторового масла, которые не ограничиваются лишь лечебными целями

1. Натоптыши и мозоли

Касторовое масло хорошо питает и увлажняет кожу, поэтому эффективно в борьбе с натоптышами и мозолями / Фото: suhofruct-oreh.ru

Применение касторки возможно и в профилактических целях / Фото: ozak.ru

2. Пигментация

Очистить кожу от пигментных пятен поможет касторовое масло / Фото: medportal.net

3. Ресницы и брови

Лучший способ улучшить состояние ресниц и ногтей - нанести на них касторку / Фото: 101hairtips.com

4. Сухая кожа

Смесь касторки с другими маслами эффективно увлажняет кожу лица / Фото: m.123ru.net

5. Волосы

Касторовое масло в тандеме с репейным полезно для кожи головы / Фото: avon-061.ru

6. Ногти

Касторовое масло - незаменимый помощник в уходе за ногтями и кутикулой / Фото: etidni.net