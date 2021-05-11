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6 возможностей касторового масла, которые не ограничиваются лишь лечебными целями


6 возможностей касторового масла, которые не ограничиваются лишь лечебными целями


Касторовое масло или просто касторка – это широко известное и универсальное средство, которое применяется не только в лечебных, но и в косметических целях. С его помощью можно ухаживать за волосами, лицом и телом. Существует несколько способов использования этого суперсредства, которые позволяют решить серьезные косметические проблемы.

1. Натоптыши и мозоли


Касторовое масло хорошо питает и увлажняет кожу, поэтому эффективно в борьбе с натоптышами и мозолями / Фото: suhofruct-oreh.ru

Касторовое масло хорошо питает и увлажняет кожу, поэтому эффективно в борьбе с натоптышами и мозолями / Фото: suhofruct-oreh.ru

 

У многих людей на ногах регулярно образуются сухие мозоли. Каждый решает данную проблему своим путем. Кто-то их вырезает, что не очень приятно. Но можно использовать и менее кардинальные методы, к тому же достаточно эффективно.http://funhere.ru/?p=17271
Применение касторки возможно и в профилактических целях / Фото: ozak.ru

Применение касторки возможно и в профилактических целях / Фото: ozak.ru

 

Чтобы мозоли исчезли, их нужно смазывать касторовым маслом три раза в день. Параллельно рекомендуется наносить его и на места образования натоптышей. После этого надеваются носки, обязательно х/б, и можно спокойно ложиться спать. Кожа становится намного лучше уже спустя неделю после начала процедур. В профилактических целях на ступни касторка наносится один раз в семь дней и этого вполне достаточно.
Если на локтях тоже грубая кожа, данное средство избавит и от этой неприятности.

2. Пигментация


Очистить кожу от пигментных пятен поможет касторовое масло / Фото: medportal.net

Очистить кожу от пигментных пятен поможет касторовое масло / Фото: medportal.net

 

Те, у кого есть пигментные пятна, отлично знают, насколько сложно их вывести. Касторка справляется и с этой бедой. Нужно взять ватный диск и вырезать из него кусочек, который немного больше по размеру, чем само пятно. На диск наносится масло, а затем его прикладывают к пораженной пигментацией коже и прикрепляют обычным пластырем. Повязка оставляется на ночь. Процедуру следует повторять два-три раза в течение недели. Конечно, быстро пятно не исчезнет, но светлеть начнет уже спустя первую неделю.

3. Ресницы и брови


Лучший способ улучшить состояние ресниц и ногтей - нанести на них касторку / Фото: 101hairtips.com

Лучший способ улучшить состояние ресниц и ногтей - нанести на них касторку / Фото: 101hairtips.com

 

Улучшить состояние ресниц и бровей, укрепить их можно тоже при помощи касторки. Масло наносится на ночь после снятия макияжа. Для этого подойдет щеточка от старой туши, которую предварительно следует хорошо вымыть. Наносить нужно аккуратно, чтобы масло не стекало. При попадании его в глаза ощущения будут не самые приятные.

4. Сухая кожа


Смесь касторки с другими маслами эффективно увлажняет кожу лица / Фото: m.123ru.net

Смесь касторки с другими маслами эффективно увлажняет кожу лица / Фото: m.123ru.net

 

У кого-то кожа сухая от природы, а у кого-то сухость появляется с возрастом. И в том, и в другом случае на помощь тоже приходят маски из касторового масла. Дорогие средства вполне можно заменить касторкой. Следует смешать касторовое масло с тем, которое нравится, например, жожоба, авокадо и так далее, в соотношении один к одному, полученная смесь подогревается и наносится на лицо. По истечении сорока минут кожу следует промокнуть салфеткой.

5. Волосы


Касторовое масло в тандеме с репейным полезно для кожи головы / Фото: avon-061.ru

Касторовое масло в тандеме с репейным полезно для кожи головы / Фото: avon-061.ru

 

Если кожа головы сухая, касторка – отличное средство. Только используется она не в чистом виде, а в тандеме с репейным маслом. Смесь подогревается и наносится на корни путем легких массажных движений. Не рекомендуется наносить на всю длину волос, так как промыть их потом будет намного сложнее.

6. Ногти


Касторовое масло - незаменимый помощник в уходе за ногтями и кутикулой / Фото: etidni.net

Касторовое масло - незаменимый помощник в уходе за ногтями и кутикулой / Фото: etidni.net

 

Ухаживать за кутикулой очень легко при помощи касторового масла. Благодаря регулярному втиранию этого средства о заусеницах можно забыть раз и навсегда. Кожа приобретает эластичность и мягкость. И для ногтевых пластин это тоже дополнительное укрепление.

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6 возможностей касторового масла, которые не ограничиваются лишь лечебными целями

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