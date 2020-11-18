Русская хтонь: 5 художников, картины которых одновременно веселят и нагоняют панику

И смех и грех!
Эти русские художники часто слышали обвинения в русофобии своих картин и даже подвергались уголовному преследованию. А все потому, что юмор в их картинах очень важен, можно даже сказать, для жестокой жизни. И глядя на работы этих авторов, можно сначала рассмеяться, а потом горько вздохнуть и впасть в депрессию.
Василий Шульженко
Советский и российский художник Василий Шульженко, работающий в жанре гротескного реализма, не раз подвергался критике со стороны публики за этот реализм. И все же Василий Владимирович на своих картинах словно подбирает всю грязь с дна российской действительности и тыкает ею в лицо наблюдателям.
Этот ужас советско-российской глубинки может даже шокировать, но мало кто будет спорить, что это самый реализм. Правда, эти картины Шульженко писал после распада СССР. В советское время действительно лучше никому этого не показывать.
Вася Ложкин
На первый взгляд, он гораздо более позитивный художник. Милые кошки и суровые морды давно стали узнаваемым стилем Васи Ложкина (настоящее имя - Алексей Куделин). В отличие от Шульженко, Ложкина не просто критикуют. Его картина «Великая прекрасная Россия» была признана экстремистской, однако затем суд передумал.Судя по всему, судьи решили не подвергать себя насмешкам. Ведь это персонажи, изображенные на картинах Васи Ложкина.
Николай Копейкин
Художник, чем-то напоминающий Ложкина по стилю, их картины часто даже путают. Николай Копейкин - не только художник, но и режиссер, а также участник группы НОМ.
Копейкин является членом ассоциации художников-колдунов, которые выступают за «честное искусство». То есть рисуют как умеют, художественного образования у них нет. Копейкин говорит, что в его картинах содержание важнее формы. И глядя на них, трудно не согласиться.
Юлия Литвинова
Если предыдущие художники в своих работах затрагивают социальные стороны российской действительности, то Юлия Литвинова из Красноярска превращает ее в сказку. Причем в сказку страшную. Кровь, кости, смерть и разложение. Казалось бы, сказочные персонажи, помещенные в унылые советские интерьеры, нагоняют жути, потому что, несмотря на мифические атрибуты вроде крыльев, выглядят слишком уж жизненно.
Олег Вдовенко
И напоследок Олег Вдовенко, один из самых жутких современных российских художников, и его полные крипоты картины. В одном из интервью Олег рассказывал, что из-за его хоррор-картин периодически приходится сталкиваться с вопросами, все ли у него в порядке с головой.
Олег не только рисует статичные картины но и делает анимацию, так как работает в студии, разрабатывающей видеоигры. И если даже статичные картинки могут вызвать такое чувство неуютности, представляем, на что способны игры.
Василий Басов
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