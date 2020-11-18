Русская хтонь: 5 художников, картины которых одновременно веселят и нагоняют панику

На первый взгляд, он гораздо более позитивный художник. Милые кошки и суровые морды давно стали узнаваемым стилем Васи Ложкина (настоящее имя - Алексей Куделин). В отличие от Шульженко, Ложкина не просто критикуют. Его картина «Великая прекрасная Россия» была признана экстремистской, однако затем суд передумал.

Судя по всему, судьи решили не подвергать себя насмешкам. Ведь это персонажи, изображенные на картинах Васи Ложкина.