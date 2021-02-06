Почему в Советском Союзе городские автобусы были покрашены в «охру»

Неотъемлемой составляющей каждого города, его лицом является общественный транспорт. Поэтому и требования к нему всегда были в СССР особые. Внешне он обязан был гармонично вписываться в архитектурный ансамбль, но и это не самое главное. Еще один момент, о котором нельзя было забывать – это отличительная черта, которая бы выделяла его на городских дорогах. Люди должны были издалека видеть, что приближается их средство передвижения и мучительное ожидание подходит к концу.
Изначально производители автобусов красили выпускаемую продукцию в удобный цвет / Фото: yandex.ua
Стоит отметить, что в великом и могучем государстве ко всему подходили не только максимально ответственно, но и с научной точки зрения. Конечно, изначально было не до системного подхода и излишеств. Каждый завод-производитель красил выпущенный транспорт так, как ему было удобно и выгодно. Но с того момента, как наладились поставки и новые модели начали выпускать конвейером, эта практика была прекращена.
Все городские автобусы начали красить в охру, мог отличаться только оттенок / Фото: yandex.ua
Независимо от марки все автобусы для городских перевозок начали красить в одинаковый цвет – ярко-желтый. Естественно, у продукции разных производителей и даже разных партий оттенки периодически менялись. Но в целом это был один и тот же цвет – «охра». Именно он и был выбран как официальный во всех советских городах.
Цвет был выбран неслучайно, благодаря яркости автобус было легко заметить в потоке / Фото: yandex.ua
На этом варианте остановились неслучайно – «охра» очень заметна в любое время суток, года и при самых неблагоприятных погодных условиях. Даже если на улице ранняя весна со своей грязью и серостью, яркий цвет транспортного средства был заметен издалека. Это давало возможность пассажирам занять «боевую» позицию и успеть сесть в автобус. А это в те времена было настоящим подвигом.
Даже знаменитые Икарусы красили в охру / Фото: uk.wheelsage.org
В СССР персональных автомобилей было совсем мало, но всем необходимо было ездить на работу и возвращаться домой. Поэтому заталкивались все как только могли, даже если приходилось стоять на одной ноге в прямом смысле этого слова. Постепенно «охра» настолько сроднилась с этим транспортом, что даже после появления на городских маршрутах венгерских автобусов нового поколения Ikarus-260, а вскоре и Ikarus-280, их тоже начали покрывать этой краской.
Автобусы ЛАЗ первое время не красили в желтый, так как они предназначались для пригородных рейсов / Фото: twitter.com
Конечно, было небольшое исключение в виде автобуса ЛАЗ-695. Но если разобраться и посмотреть справочники НИИАТ семидесятых и восьмидесятых годов, то сразу становится все понятно. Дело в том, что после исчезновения с конвейера устаревших «Елен», их место заняли эти ЛАЗики. Сначала они ставились на пригородные рейсы, а потом превратились в транспорт общего назначения. Появлялись они и на маршрутах внутри города, но в тот момент других вариантов просто не было.
Как только ЛАЗ сделали городским общественным транспортом, он тут же стал желтым / Фото: yandex.com
Сразу же после того, как Львовский завод решил поставить на конвейер новый ЛАЗ-4202, ему выдвинули стандартное требование в отношении изменения цвета. Характерная полосатость тут же исчезла, а на замену пришла «охра». Именно в таком варианте автобусы и поставлялись в города Советского Союза. То же самое касалось и других марок автобусов.
Прямо на заводах в этот цвет окрашивались и опытные экземпляры. Кроме технических достоинств сразу оценивались и эстетические характеристики. Так было понятно, впишется ли новый транспорт в уже имеющуюся линейку городских автобусов.
Сегодня городские автобусы тоже красят в один цвет, но у каждого населенного пункта он свой / Фото: vtambove.ru
Что же касается наших дней, то сегодня в стране нет общего окраса общественного автотранспорта. В больших городах практикуется перекрашивание автобусов в один цвет, но в разных населенных пунктах он свой. Насколько хорошо это получается у местных властей, судить не приходится. Везде по-разному. Но если вы приедете в чужой город, то уже не сможете из массы движущегося по дороге транспорта выхватить взглядом именно общественный.
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