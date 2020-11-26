Как подготовиться к встрече Нового года 2021

2021 – год Белого Металлического Быка. Как встретить Новый год, чтобы в вашей жизни царила гармония и успех во всех сферах жизни?

Время неумолимо движется вперед, и уже совсем скоро 2021 год.

В преддверии Нового года мы все становимся детьми, которые ждут от этого праздника волшебства. Не зря говорят «как встретишь Новый год, так его и проведешь». Поэтому мы стараемся основательно подготовиться к празднику, чтобы он прошел весело и «вкусно».



Символом 2021 года по Восточному календарю является Белый Металлический Бык. Это благородное животное отличает воля, решительность, мудрость и благородство. Уже сейчас надо подумать и хорошенько подготовиться, чтобы встретить Новый 2021 год так, чтобы расположить к себе сильное животное.



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Новогодний стол 2021

Наступающий после високосного 2020 год обещает подарить нам спокойное течение жизни в трудах над собой, отношениями, работой. Все ваши вложения, сделанные в год Быка, (это касается денег, труда, времени) в будущем вернуться к вам сторицей.Помните, что для Быка важными качествами является честность и ответственность. Он не готовит нам сильных потрясений. Во всех сферах нас ждет благополучие и удача.В украшении дома должны присутствовать зеленые, белые, металлические оттенки.Елку можно украсить зелеными и белыми блестящими шарами и игрушками, металлическим дождиком. По дому можно развесить гирлянды, мерцающие холодным светом.Поскольку бык – земное животное, в цветовую палитру не забудьте включить теплые оттенки коричневого и бежевого цвета. Это может быть красивая скатерть ручной работы, столовые приборы, декоративные украшения для стола и комнаты.Учитывая, что 2021 – год Белого Металлического Быка, для праздничного вечера лучше выбирать одежду в соответствующей цветовой гамме. Естественно, красный цвет, мы сразу отбрасываем. Мы ж не на корриду собрались, верно?Чтобы не испытывать нервы Белого Быка, встречайте волшебную новогоднюю ночь в легких платьях светлых оттенков. Уместным будет разбавление белого цвета металлическим блеском аксессуаров или обуви.Для встречи 2021 года выбирайте одежду из натуральных тканей: шелка, хлопка, меха, но не перегружайте ее лишними деталями.В качестве подарка можно преподнести:символы года Быка в виде статуэток из различных материалов,последние модели гаджетов с металлическими корпусами,уникальные сувениры,ювелирные украшения,кольца,подвески,серьги,запонки,закладки,значки,броши,фигурки,флешки,брелоки,а также кожаные и меховые игрушки в виде Быка.Поскольку Бык – животное домашнее, встречать его год лучше в семейном кругу и теплой домашней обстановке. Бык будет доволен, если вам будет в этот вечер легко и комфортно. Постарайтесь готовиться к празднику вместе с семьей. Бык – стадное животное, поэтому он по достоинству оценит вашу сплоченность.Будет очень хорошо, если вы все вместе украсите дом, приготовите блюда для праздничного стола, украсите елку, придумаете интересные конкурсы, подготовите настольные игры и подарки для близких людей.Учитывая всеядность быка, нельзя забывать, что он не обрадуется, если на праздничном столе будут стоять блюда, приготовленные из его «сородичей».Идеальным будет праздничный стол с простой, но сытной едой, представленной привычными зимними салатами, разносолами, обилием растительной пищи. При этом заморские деликатесы и экзотические блюда могут быть не уместными в новогоднюю ночь 2021.Чтобы не обидеть хозяина года, не используйте для приготовления мясо говядины, которое можно заменить другими вариантами.При выборе напитков для праздничного стола необходимо отдать предпочтение морсам, натуральным сокам, компотам и ягодным настойкам. Не стоит забывать и о праздничных десертах, от которых бык тоже не отказался бы. Обязательно позаботьтесь об украшении новогоднего стола!Самый главный секрет хорошего праздника – отличное настроение! Мы от души желаем вам встретить Новый год ярко и незабываемо!