Как подготовиться к встрече Нового года 2021

2021 – год Белого Металлического Быка. Как встретить Новый год, чтобы в вашей жизни царила гармония и успех во всех сферах жизни?
Время неумолимо движется вперед, и уже совсем скоро 2021 год.
В преддверии Нового года мы все становимся детьми, которые ждут от этого праздника волшебства. Не зря говорят «как встретишь Новый год, так его и проведешь». Поэтому мы стараемся основательно подготовиться к празднику, чтобы он прошел весело и «вкусно».
Символом 2021 года по Восточному календарю является Белый Металлический Бык. Это благородное животное отличает воля, решительность, мудрость и благородство. Уже сейчас надо подумать и хорошенько подготовиться, чтобы встретить Новый 2021 год так, чтобы расположить к себе сильное животное.
Новый год 2021. Особенности
Наступающий после високосного 2020 год обещает подарить нам спокойное течение жизни в трудах над собой, отношениями, работой. Все ваши вложения, сделанные в год Быка, (это касается денег, труда, времени) в будущем вернуться к вам сторицей.
Помните, что для Быка важными качествами является честность и ответственность. Он не готовит нам сильных потрясений. Во всех сферах нас ждет благополучие и удача.
Как украсить дом к 2021 году?
В украшении дома должны присутствовать зеленые, белые, металлические оттенки. Елку можно украсить зелеными и белыми блестящими шарами и игрушками, металлическим дождиком. По дому можно развесить гирлянды, мерцающие холодным светом.
Поскольку бык – земное животное, в цветовую палитру не забудьте включить теплые оттенки коричневого и бежевого цвета. Это может быть красивая скатерть ручной работы, столовые приборы, декоративные украшения для стола и комнаты.
В чем встретить Новый год 2021?
Учитывая, что 2021 – год Белого Металлического Быка, для праздничного вечера лучше выбирать одежду в соответствующей цветовой гамме. Естественно, красный цвет, мы сразу отбрасываем. Мы ж не на корриду собрались, верно?
Чтобы не испытывать нервы Белого Быка, встречайте волшебную новогоднюю ночь в легких платьях светлых оттенков. Уместным будет разбавление белого цвета металлическим блеском аксессуаров или обуви.
Для встречи 2021 года выбирайте одежду из натуральных тканей: шелка, хлопка, меха, но не перегружайте ее лишними деталями.
Что подарить на Новый 2021 год?
В качестве подарка можно преподнести:
символы года Быка в виде статуэток из различных материалов,
последние модели гаджетов с металлическими корпусами,
уникальные сувениры,
ювелирные украшения,
кольца,
подвески,
серьги,
запонки,
закладки,
значки,
броши,
фигурки,
флешки,
брелоки,
а также кожаные и меховые игрушки в виде Быка.
Новый год 2021 где встречать
Поскольку Бык – животное домашнее, встречать его год лучше в семейном кругу и теплой домашней обстановке. Бык будет доволен, если вам будет в этот вечер легко и комфортно. Постарайтесь готовиться к празднику вместе с семьей. Бык – стадное животное, поэтому он по достоинству оценит вашу сплоченность.
Будет очень хорошо, если вы все вместе украсите дом, приготовите блюда для праздничного стола, украсите елку, придумаете интересные конкурсы, подготовите настольные игры и подарки для близких людей.
Новогодний стол 2021
Учитывая всеядность быка, нельзя забывать, что он не обрадуется, если на праздничном столе будут стоять блюда, приготовленные из его «сородичей».
Идеальным будет праздничный стол с простой, но сытной едой, представленной привычными зимними салатами, разносолами, обилием растительной пищи. При этом заморские деликатесы и экзотические блюда могут быть не уместными в новогоднюю ночь 2021.
Чтобы не обидеть хозяина года, не используйте для приготовления мясо говядины, которое можно заменить другими вариантами.
При выборе напитков для праздничного стола необходимо отдать предпочтение морсам, натуральным сокам, компотам и ягодным настойкам. Не стоит забывать и о праздничных десертах, от которых бык тоже не отказался бы. Обязательно позаботьтесь об украшении новогоднего стола!
Самый главный секрет хорошего праздника – отличное настроение! Мы от души желаем вам встретить Новый год ярко и незабываемо!
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