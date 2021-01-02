9 популярных книжных персонажей, за которыми скрывались реальные люди:От барона Мюнхаузена до Лолиты

Часто литераторы идеи для своих книг черпают в реальной жизни, и тогда книжные герои буквально «срисовываются» с людей, встреченных писателем. Впрочем, идеей для вдохновения может стать случайно прочитанная газетная заметка или новость, после получающая своё продолжение на страницах книги. Сегодня в нашем обзоре представлены герои известных литературных произведений, за каждым из которых скрывался вполне реальный человек.
Барон Мюнхаузен
Карл Фридрих Иероним барон фон Мюнхгаузен. Г. Брукнер, 1752 год. / Фото: www.krot.info
Легендарный барон Мюнхаузен, ставший героем книги Рудольфа Эриха Распе (автора самого первого произведения об известном фантазёре), носил точно такие же титул и фамилию, как и книжный персонаж Мало того, у них была совершенно одинаковая тяга к приукрашиванию собственной жизни и придумыванию самых невероятных историй. Кажется, писателю нужно было всего лишь изучить биографию Карла Фридриха Иеронима барона фон Мюнхгаузена, ведь это о его невероятной способности фантазировать в своё время ходили настоящие легенды.
Джеймс Бонд
Бернард Липпе-Бистерфельдский. / Фото: www.wikimedia.org
Этот персонаж был хорош собой, всегда умел произвести впечатление и питал слабость к экзотическому коктейлю «Водка-мартини». Бернард Липпе-Бистерфельдский носил титул принца Нидерландского и был первым президентом Всемирного фонда дикой природы. Он стал другом Яна Флеминга, который должен был следить за высокопоставленным принцем, переметнувшемся на сторону британской разведки. Именно его чертами и привычками наделил писатель своего Джеймса Бонда.
Шерлок Холмс
Доктор Джозеф Белл. / Фото: www.telegra.ph
Человек, с которого была срисована внешность Шерлока Холмса, его невозмутимость, философское отношение к жизни и любовь к дедукции, был известным в Британии хирургом, профессором Эдинбургского университета, к которому полисмены время от времени обращались за консультациями. Джозеф Белл был наставником Артура Конан Дойла. Впоследствии ученик наделил одного из самых известных своих персонажей качествами своего учителя, доведя их до совершенства.
Остап Бендер
Осип Беньяминович Шор. / Фото: www.mosdvoriki.ru
Осип Беньяминович Шор мог проехать через всю страну, не имея ни гроша в кармане, зато обладая невероятной способностью сыграть совершенно любую роль, будь то противник советской власти, художник, коммерсант или вовсе инспектор уголовного розыска. Врождённый артистизм и обаяние позволили Осипу Шору прожить очень яркую и увлекательную жизнь, полную невероятных приключений. И стать тем, кого называют наиболее вероятным прототипом Остапа Бендера.
Дориан Грей
Первая (журнальная) публикация романа «Портрет Дориана Грея». / Фото: www.wikipedia.org
Прекрасный Дориан, наделённый Оскаром Уайльдом вечной молодостью и красотой, был вполне реальным Джоном Греем, 15-летним юношей, обладавшим ангельской внешностью и склонностью к пороку и безмерным удовольствиям. Джон Грей был одним из протеже писателя и даже стал называть себя Дорианом в период отношений с Оскаром Уайльдом, узнав себя в «Портрете Дориана Грея».
Дейзи Бьюкенен
Джиневра Кинг. / Фото: www.pinimg.com
Джиневра Кинг, первая любовь писателя, вдохновила его на создание нескольких литературных образов, в том числе стала прототипом юной очаровательной Дейзи в «Великом Гэтсби». Несмотря на то, что роман Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда и дочери богатого финансиста был обречён, первые чувства оставили глубокий след в душе писателя. А ещё – письма которыми обменивались влюблённые на протяжении двух лет. И произведения: «Великий Гэтсби», «По ту сторону рая» и «Зимние мечты», в героинях которых можно с лёгкостью узнать Джиневру Кинг.
Сэл Парадайз и Дин Мориарти
Джек Керуак и Нил Кэссиди. / Фото: www.pinimg.com
Несмотря на то, что в романе «В дороге» Джек Керуак описывает путешествие Сэла Парадайза и его друга Дина Мориарти, читатель без труда узнает в главных героях самого писателя и его друга Нила Кэссиди. При этом всё повествование посвящено реальным событиям из их жизни. Никому не придёт в голову ставить под сомнение тот факт, что роман Джека Керуака полностью автобиографичен, а изменение имён никого не может ввести в заблуждение.
Лолита
Салли Хорнер. / Фото: www.homsk.com
У героини Владимира Набокова, оказывается, был собственный прототип, одиннадцатилетняя девочка Салли Хорнер, судьба которой была совсем незавидной. Её похитил, а затем с помощью обмана и угроз удерживал при себе в течение двух лет Фрэнк Ла Саль, 50-летний серийный растлитель. В романе Набокова его герой, точно так же, как Ла Саль, выдаёт Долли за свою дочь во время путешествия по Америке.
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