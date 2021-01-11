Кино со смыслом: 25 советских фильмов, рекомендованных Гарвардским университетом

Студенты киноведческих специальностей, несомненно, должны знать историю кино и быть знакомы с лучшими фильмами всех времён. Гарвардский университет для своих студентов, претендующих на получение кандидатской степени в области киноведения, рекомендовал к обязательному просмотру 725 фильмов разных жанров и направленностей.
Мы же хотим предложить своим читателям обратить внимание на отечественные киноленты из этого списка.
«Месть кинематографического оператора», 1912 год, Владислав Старевич
В мультипликационном фильме Владислава Старевича в 13 минут вместились большая трагедия и весёлая комедия, измена, предательство, любовь и месть. Это настоящий шедевр кукольной анимации
и немого кино.
Фильмы Сергея Эйзенштейна
В список Гарварда вошли сразу четыре работы советского режиссёра: «Броненосец «Потёмкин», «Октябрь», «Александр Невский» и первая серия фильма «Иван
Грозный». Несомненно, каждый из этих фильмов представляет собой интерес не только из-за смысловой нагрузки картин, но, в первую очередь, именно в этих лентах нашел свое отражение поистине революционный подход режиссёра к съёмкам кино.
Фильмы Всеволода Пудовкина
Три ленты советского режиссёра Всеволода Пудовкина и сегодня являются предметом изучения не только в Гарвардском университете,
но во многих престижных киношколах мира. Фильм «Мать», поставленный по одноимённому роману Максима Горького, «Конец Санкт-Петербурга» и «Потомок Чингисхана», - эти ленты навсегда вошли в историю мирового кино.
Фильмы Дзиги Вертова
Нашли своё место в списке рекомендаций Гарвардского университета два фильма от одного из основателей и теоретиков документального жанра, «Кино-глаз» и «Человек с киноаппаратом
». Последний очень часто называют одной из величайших документальных лент в истории.
«По закону», 1926 год, Лев Кулешов
Фильм, снятый новатором раннего советского кинематографа по мотивам рассказа Джека Лондона «Неизведанное», является проекцией частного случая из жизни на всё общество. Особый акцент поставлен
на тему закона и морали.
«Турксиб», 1929 год, Виктор Турин
Документальная лента Виктора Турина о строительстве Туркестано-Сибирской магистрали
входит в список лучших документальных фильмов ХХ века. В фильме переплетены прошлое и будущее, связующим звеном для которых и является «Стальной путь».
«Земля», 1930 год, Александр Довженко
Драматическую историю простой крестьянской семьи в эпоху коллективизации не зря называют эпохальным во всех отношениях произведением. Потрясающе сильный, эмоциональный и яркий фильм, в котором режиссёру в полной мере удалось передать чувства и чаяния простых людей в ранний советский период. Следует учитывать тот факт, что сам Александр Довженко не имел профессионального образования в области киноискусства.
«Летят журавли», 1957 год, Михаил Калатозов
Фильм Михаила Калатозова о влиянии войны на судьбы простых людей в особенных представлениях не нуждается. Он не столько о войне, сколько о людях, об их чувствах, эмоциях, изломанных судьбах. Человеческие характеры и переживания показаны реалистично и честно, а поступки их оцениваются не с точки зрения морали
, а в контексте исторических событий.
«Баллада о солдате», 1959 год, Григорий Чухрай
Этот фильм даже не о том подвиге, который совершил 19-летний Алёша Скворцов. Он – о его жизни, о пути домой и, наверное, к самому себе. Он был одним из миллионов мальчишек
, ушедших на фронт. Поэтому и картина получилась такой живой,трогательной и чистой.
Фильмы Сергея Параджанова
В список Гарвардского университета вошли две ленты Сергея Параджанова, «Тени забытых предков» и «Цвет граната». Именно после выхода этих двух картин советского кинорежиссёра, сценариста и художника стали
называть одним из основателей поэтического кинематографа и новой советской волны в кино.
Фильмы Андрея Тарковского
Два фильма Андрея Тарковского были удостоены внимания профессоров Гарвардского университета: «Андрей Рублёв» 1966 года и «Ностальгия» 1983 года. «Андрей Рублёв» считается одним из лучших национальных фильмов и в 2012 году вошел в список лучших картин в истории мирового кино по версии журнала «Sight & Sound
». «Ностальгию» режиссёр снимал в Италии, после чего был вынужден остаться за рубежом, так как в праве провести в Италии три года ему отказали.
«Обыкновенный фашизм», 1965 год, Михаил Ромм
Выдающийся фильм советского режиссёра, несмотря на то, что рассказывает об истории фашизма, проводит незримую параллель между двумя политическими системами: фашистской Германии и СССР. «Обыкновенный фашизм» далеко не сразу увидели советские зрители, ибо советский идеолог Суслов сразу усмотрел в нём завуалированный
намёк на существующий строй страны победившего социализма.
«Война и мир», 1967 год, Сергей Бондарчук
Экранизация одноименного романа Льва Толстого получилась поистине эпохальной. Масштаб проведённой работы поражает и сегодня. Невероятные кадры с использованием нескольких тысяч людей в одной сцене, спецэффекты
и методы съёмки на момент создания картины были действительно революционными. Грандиозность военных сцен контрастирует с детальностью мирных кадров, глубиной прописанных судеб и жизней.
«Король Лир», 1970 год, Григорий Козинцев
Экранизация классического произведения в переводе Бориса Пастернака и в интерпретации Григория Козинцева получилась в высшей степени пронзительной и находящейся вне времени. Режиссёру удалось в мельчайших деталях воспроизвести на экране шекспировскую трагедию, дополнив её объемом, силой и глубиной.
«Восхождение», 1976 год, Лариса Шепитько
Тяжелый и сильный фильм о событиях Великой Отечественной войны. Картина настолько реалистична, что зритель чувствует себя словно внутри тех страшных дней, и ощущения эти кажутся пронизывающими тебя насквозь. Лариса Шепитько вложила в хронометраж своего фильма пониманием того, почему война не должна повториться.
«Сказка сказок», 1979 год, Юрий Норштейн
Впечатляющий и атмосферный мультипликационный фильм предназначен совсем не для детей. Он философский, очень серьёзный и больше похож
на игровой. «Сказка сказок» - о памяти и о войне.
«Русский ковчег», 2002 год, Александр Сокуров
Этот фильм, который вместился в 96 минут экранного времени, был снят всего с трёх дублей. Семь месяцев репетиций,
800 человек массовки и один съёмочный день. «Русский ковчег», несомненно, является уникальным фильмом, а опыт режиссёра ещё будут изучать и пытаться внедрить.источник
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