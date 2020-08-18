20 ободряющих фактов о нашей жизни от Пауло Коэльо
Пауло Кольо — один из самых известных писателей современности. Его изречения и цитаты расходятся по миру так же широко, как и его замечательные книги.
Публикуем два десятка высказываний Коэльо, мудрых, умиротворяющих и ободряющих читателя.
Как только я нашел все ответы, изменились все вопросы.
С какой стати мне вдруг пришло в голову спасать весь мир? Ведь я пока едва ли в силах спасти самого себя.
Постоянно чувствовать себя несчастным — непозволительная роскошь.
Лучший способ ослабить противника — это убедить его в том, что поддаешься ему и соглашаешься с его намерениями.
В желании всегда есть некая неполнота. Ибо, исполняясь, оно перестает быть желанием.
Перемены происходят лишь тогда, когда мы идем против того, наперекор тому, к чему привыкли.
Когда вокруг тебя одни и те же люди — то как-то само собой получается, что они входят в твою жизнь. А войдя в твою жизнь, они через некоторое время желают ее изменить. А если ты не становишься таким, каким они хотят тебя видеть, — обижаются. Каждый ведь совершенно точно знает, как именно надо жить на свете.
Любят, потому что любят. Любовь доводов не признает.
Иной раз легче добиться ответа молчанием, чем задавая вопросы.
Лучший способ узнать и уничтожить врага — это стать его другом.
Ищите тех, кто думает иначе, и кого вы никогда не убедите в том, что правы.
Не пытайтесь получить Любовь любой ценой, потому Любовь не имеет цены.
Люди, которые стремятся лишь к успеху, почти никогда не добиваются его, потому что он является не целью в себе, а следствием.
Так что же такое успех? Это возможность каждый вечер ложиться спать с миром в душе.
Нашей душой управляют четыре невидимые силы: любовь, смерть, власть и время.
Иногда нужно обойти весь мир, чтобы понять, что клад зарыт у твоего собственного дома.
Если осмелишься сказать «прощай», жизнь наградит тебя новым «здравствуй».
Перестань постоянно думать, будто ты всем мешаешь. Если кому-то не нравится, он сам пожалуется. А если ему не достает смелости пожаловаться, то это его проблема.
Достоинство человека измеряется не количеством тех, кто вьется вокруг него, когда он на самом пике удачи и успеха, но способностью помнить, кто протянул ему руку в часы невзгоды.
Никто никого не может потерять, потому что никто никому не принадлежит.
В конце все обязательно должно быть хорошо. Если что-то плохо — значит, это еще не конец…
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