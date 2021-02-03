Сколько в баке остается литров бензина, когда загорается лампочка

Каждый водитель знает о том, что когда на приборной панели загорелась лампочка бензобака – машина намекает на то, что совсем скоро она окончательно «проголодается». А значит пришло время посетить ближайшую АЗС и заправиться. Вот только здесь встает другой вопрос: сколько литров горючего остается в баке и как долго можно ездить на «лампочке»?
Лучше до такого не доводить. /Фото: m.123ru.net.
Опытному автомобилисту не нужно говорить о том, что регулярная езда на лампочке не лучшим образом сказывается на здоровье его машины, в частности ее топливной системы и двигателя. Все потому, что когда бак начинает пересыхать, в топливный насос устремляется большое количество мусора, который неизбежно скапливается в емкости для горючего в течение многих лет эксплуатации автомобиля.
Топливо на исходе. /Фото: 2drive.ru.
Другой вопрос заключается в том: а как долго можно ездить на «лампочке», если уж дело дошло до такого? Хватит ли топлива, чтобы завершить непродолжительную поездку или нужно изменить свой маршрут так, чтобы побыстрее оказаться на заправочной станции. Сколько литров горючего остается в баке?
Лучше заехать на АЗС. /Фото: azs-prime.ru.
На самом деле все эти вопросы общего ответа по сути не имеют. Так как количество остающегося топлива на лампочке зависит от конкретного автомобиля, его конфигурации и того, какой именно бак для горючего установлен в машине. Чаще всего датчик в машине сделан так, чтобы после его срабатывания автомобиль мог проехать еще около 50 км.
Всегда надо заправлять полный бак. /Фото: ptzgovorit.ru.
Реже бывает, что автомобиль на лампочке может проехать больше – до 70 км или меньше – до 30 км. Однако, одно можно сказать с уверенностью – горящая лампочка совершенно точно указывает на необходимость посетить первую встречную АЗС на пути.
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