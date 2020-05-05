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Летающая подводная лодка секретный проект СССР

Ни одна страна мира была бы не готова к появлению на поле боя летающей подводной лодки. Именно такой секретный проект разрабатывался накануне Второй мировой войны инженерами СССР.

Летающая подводная лодка секретный проект СССР


Первые чертежи ЛПЛ конструктор Борис Ушаков представил еще в 1934 году. Тогда же проект получил одобрение и первое финансирование. Летающая подводная лодка секретный проект СССР По замыслу Ушакова, секретная субмарина представляла собой трёхмоторный гидросамолет, оборудованный еще и перископом. ЛПЛ предназначалась для атаки противника в открытом море. Могла она и проникать на территорию морских баз, защищенных по периметру минными полями. Летающая подводная лодка секретный проект СССР ЛПЛ обладал крайне низкой подводной скоростью и ограниченным запасом хода под водой. Но это не являлось проблемой: курс противника экипаж определял с воздуха, затем садился за горизонтом и погружал аппарат на линии пути корабля. Летающая подводная лодка секретный проект СССР Кабина пилота при погружении полностью заполнялась водой. Управление переносилось в жилую каюту, расположенную в середине фюзеляжа. Под крыльями подвешивались две торпеды, полная боевая нагрузка составляла 44,5 всей массы ЛПЛ. Проблема была в недостаточной подвижности в подводном положении. Довести проект до ума времени уже не оставалось и в 1938 году научно-исследовательский военный комитет РККА работы постановил свернуть.

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Летающая подводная лодка секретный проект СССР

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