Где снимались самые любимые фильмы СССР

Пишет Марина Лысцева: «О эти ставшие легендарными мемы из старого советского фильма: “руссо туристо”, “цигель-цигель” и “хам дураля”!



Наверняка все, кто бывал в Баку, непременно фоткались в сидячем положении на месте “черт побери” и около двери “айлюлю потом”? Но ведь старый Баку знаменит не только падением на брусчатку звездных поп Андрея Миронова и Юрия Никулина.



Здесь снималось еще несколько культовых советских фильмов, которые лично я помню с детства и даже иногда пересматриваю»









На погуляшки по Баку у меня было полтора часа. Немного пройдя по старому городу и не найдя знакомых мест, я уже собралась сваливать, как увидела колоритного персонажа – лохматый дяденька в растянутом свитере курил в одной из подворотен.

- Доброе утро! Позвольте вас сфотографировать!..

- Да меня-то зачем?? Давайте я лучше вас сфотографирую.

Слово за слово, обмен любезностями….

- А вы были на месте съемок который «черт побери»?

- Неа, не дошла пока.

- КААААК??? А где «Человека-Амфибию» снимали, тоже не знаете?! Так пойдемте, я вам все покажу!!!

- А успеем за полчаса? Мне в аэропорт скоро.

- Успеем!



Короче, погнали.



«Человек-амфибия» (1961) с Владимиром Кореневым в главной роли.



Ихтиандр как бы впервые выходит в город, спускаясь из замка по лестнице (по клику переход на фильм, см.

Тегеран-43 (1980)

Бриллиантовая рука