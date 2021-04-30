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Где снимались самые любимые фильмы СССР

Пишет Марина Лысцева: «О эти ставшие легендарными мемы из старого советского фильма: “руссо туристо”, “цигель-цигель” и “хам дураля”!

Наверняка все, кто бывал в Баку, непременно фоткались в сидячем положении на месте “черт побери” и около двери “айлюлю потом”? Но ведь старый Баку знаменит не только падением на брусчатку звездных поп Андрея Миронова и Юрия Никулина.

Здесь снималось еще несколько культовых советских фильмов, которые лично я помню с детства и даже иногда пересматриваю»

Где снимались самые любимые фильмы СССР


На погуляшки по Баку у меня было полтора часа. Немного пройдя по старому городу и не найдя знакомых мест, я уже собралась сваливать, как увидела колоритного персонажа – лохматый дяденька в растянутом свитере курил в одной из подворотен.
- Доброе утро! Позвольте вас сфотографировать!..
- Да меня-то зачем?? Давайте я лучше вас сфотографирую.
Слово за слово, обмен любезностями….
- А вы были на месте съемок который «черт побери»?
- Неа, не дошла пока.
- КААААК??? А где «Человека-Амфибию» снимали, тоже не знаете?! Так пойдемте, я вам все покажу!!!
- А успеем за полчаса? Мне в аэропорт скоро.
- Успеем!

Короче, погнали.

«Человек-амфибия» (1961) с Владимиром Кореневым в главной роли.

Ихтиандр как бы впервые выходит в город, спускаясь из замка по лестнице (по клику переход на фильм, см.

на 29 мин).



Та самая лестница, где пролетом ниже он чуть не обнимет первую попавшуюся девицу, издалека напоминающую Гуттиэре.

Где снимались самые любимые фильмы СССР

Фонтан в фильме – фикция. Он на самом деле никогда здесь не стоял, на этом место обычная площадь.
Обратите внимание на здание на заднем плане (см. на 35мин. 47с).

С 1961 года многое поменялось, но в целом вид тот же.

Где снимались самые любимые фильмы СССР

А вот здание, где была лавка отца Гуттиэре, основательно переделали. Дом отштукатурили, а входы заделали. (см. на 37мин 59с)

И балкон на соседнем доме заменили….

Где снимались самые любимые фильмы СССР

Кстати, здесь же снимали сцену «Не бойся, я с тобой» – когда герой Дурова покупает цветы и просит завернуть их в плакат с «разыскиваются».

Где-то здесь в стене была лавка Бальтазара.

Где снимались самые любимые фильмы СССР

Тегеран-43 (1980)


На самом деле мест много, но некоторые улицы настолько изменились за 36 лет, что их вообще не узнать. Покажу лишь пару известных кадров.
Фотоателье Мустафы, где в кинокамеру корреспонденту «вписали» револьвер.

Где снимались самые любимые фильмы СССР

Угол здания не изменился вообще, остальное хрен узнаешь, и, если не в курсе, мимо пройдешь.

Где снимались самые любимые фильмы СССР

Там, где досматривали корреспондентов, была открытая площадь и базар.

Где снимались самые любимые фильмы СССР

Немного не дошла, но вполне узнаваемые арки с заделанными проёмами.

Где снимались самые любимые фильмы СССР

Бриллиантовая рука


Наш любимый эпизод ЦИГЕЛЬ-ЦИГЕЛЬ-АЙЛЮЛЮ. (см. на 11мин 57с)



Труба на углу сохранилась в целости, но только нижние два метра.

Где снимались самые любимые фильмы СССР

Нафотошопила как смогла.

Где снимались самые любимые фильмы СССР

Вот этот момент очень нравился с шарахающейся «гражданочкой». (см. на 15мин 59с)

Где снимались самые любимые фильмы СССР

Тротуары убрали, деревья спилили, положили бручатку, кое-где возвели стены и запустили мерседесы…

Где снимались самые любимые фильмы СССР

Совмещение того и этого.

Где снимались самые любимые фильмы СССР

Ну и, наконец, наш любимый ЧЬОРД ПОБЬЕРИ.

Где снимались самые любимые фильмы СССР

Пропорции 24-70 и кинокамеры заграничной считаю неправильными, надо вернуться и переснять. У них все как-то фишайно получилось.

Где снимались самые любимые фильмы СССР

Пещеру, в которой «наматывали брульянты на гипс» на самом деле снимали в другом месте.
Здесь обычный двор, в котором живут обычные люди…

Где снимались самые любимые фильмы СССР

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