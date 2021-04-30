Где снимались самые любимые фильмы СССР

Пишет Марина Лысцева: «О эти ставшие легендарными мемы из старого советского фильма: “руссо туристо”, “цигель-цигель” и “хам дураля”!
Наверняка все, кто бывал в Баку, непременно фоткались в сидячем положении на месте “черт побери” и около двери “айлюлю потом”? Но ведь старый Баку знаменит не только падением на брусчатку звездных поп Андрея Миронова и Юрия Никулина.
Здесь снималось еще несколько культовых советских фильмов, которые лично я помню с детства и даже иногда пересматриваю»
На погуляшки по Баку у меня было полтора часа. Немного пройдя по старому городу и не найдя знакомых мест, я уже собралась сваливать, как увидела колоритного персонажа – лохматый дяденька в растянутом свитере курил в одной из подворотен.
- Доброе утро! Позвольте вас сфотографировать!..
- Да меня-то зачем?? Давайте я лучше вас сфотографирую.
Слово за слово, обмен любезностями….
- А вы были на месте съемок который «черт побери»?
- Неа, не дошла пока.
- КААААК??? А где «Человека-Амфибию» снимали, тоже не знаете?! Так пойдемте, я вам все покажу!!!
- А успеем за полчаса? Мне в аэропорт скоро.
- Успеем!
Короче, погнали.
«Человек-амфибия» (1961) с Владимиром Кореневым в главной роли.
Ихтиандр как бы впервые выходит в город, спускаясь из замка по лестнице (по клику переход на фильм, см.
Та самая лестница, где пролетом ниже он чуть не обнимет первую попавшуюся девицу, издалека напоминающую Гуттиэре.
Фонтан в фильме – фикция. Он на самом деле никогда здесь не стоял, на этом место обычная площадь.
Обратите внимание на здание на заднем плане (см. на 35мин. 47с).
С 1961 года многое поменялось, но в целом вид тот же.
А вот здание, где была лавка отца Гуттиэре, основательно переделали. Дом отштукатурили, а входы заделали. (см. на 37мин 59с)
И балкон на соседнем доме заменили….
Кстати, здесь же снимали сцену «Не бойся, я с тобой» – когда герой Дурова покупает цветы и просит завернуть их в плакат с «разыскиваются».
Где-то здесь в стене была лавка Бальтазара.
Тегеран-43 (1980)
На самом деле мест много, но некоторые улицы настолько изменились за 36 лет, что их вообще не узнать. Покажу лишь пару известных кадров.
Фотоателье Мустафы, где в кинокамеру корреспонденту «вписали» револьвер.
Угол здания не изменился вообще, остальное хрен узнаешь, и, если не в курсе, мимо пройдешь.
Там, где досматривали корреспондентов, была открытая площадь и базар.
Немного не дошла, но вполне узнаваемые арки с заделанными проёмами.
Бриллиантовая рука
Наш любимый эпизод ЦИГЕЛЬ-ЦИГЕЛЬ-АЙЛЮЛЮ. (см. на 11мин 57с)
Труба на углу сохранилась в целости, но только нижние два метра.
Нафотошопила как смогла.
Вот этот момент очень нравился с шарахающейся «гражданочкой». (см. на 15мин 59с)
Тротуары убрали, деревья спилили, положили бручатку, кое-где возвели стены и запустили мерседесы…
Совмещение того и этого.
Ну и, наконец, наш любимый ЧЬОРД ПОБЬЕРИ.
Пропорции 24-70 и кинокамеры заграничной считаю неправильными, надо вернуться и переснять. У них все как-то фишайно получилось.
Пещеру, в которой «наматывали брульянты на гипс» на самом деле снимали в другом месте.
Здесь обычный двор, в котором живут обычные люди…
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