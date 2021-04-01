Экстремальные и нелепые диеты старого Голливуда: ленточные черви и бутерброды на 8000 калорий

Сейчас многие знаменитости увлекаются безглютеновыми диетами или переходят на сыроедение, но странные пищевые привычки — не новая тенденция. Если вернуться на 60-70 лет назад, то можно увидеть, что звезды того времени тоже использовали опасные или просто абсурдные способы сбросить вес. Мэрилин Монро пила сырые яйца, взбитые с молоком, а Элвис Пресли мог проспать три дня кряду, чтобы поменьше есть. Эти способы перенимали обычные люди, и появлялись совсем безумные диеты — от глотания червей до пережевывания еды по 700 раз.







Историк еды Хелен Зое Вейт, 15 лет изучавшая ХХ век, говорит, что в это время появлялось много смешных и странных диет, потому что быстро развивались массовые медиа и людям хотелось добиться такой же фигуры, как у их кумиров с телевидения и кино. «Подъем культуры звезд в нашей стране неотделим от развития визуальной культуры: вдруг одновременно появились фотографы, видео, реклама… В 1920-е и 1930-е годы фотографии стали массово перепечатывать в дешевых газетах и журналах — так родился культ знаменитостей и худобы».



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