Как проще всего очистить воду в старом колодце, чтобы потом пить ее без опаски

В каждом колодце должен находиться донный фильтр – специальная насыпь из определенных материалов, которая очищает грунтовые воды. Использовать колодец без «естественного» фильтра категорически не рекомендуется. Существует множество способов создания данной прокладки, которые знают только специалисты. Простых обывателей также может заинтересовать, как сделать воду чистой даже в старом, заиленном источнике воды.
Есть много вариантов по созданию фильтра. /Фото: vodosistema.ru.
Донный фильтр выполняет в колодце важную функцию – очищает поступающую из грунта воду от мусора и посторонних частиц. Если в колодце нет фильтра, то в нем с куда большей вероятностью появится мутная вода. Ситуация в таком случае может дойти до того, что такая вода очень быстро станет просто непригодной для питья, а в некоторых случаях даже для выполнения хозяйственной деятельности. Обойтись без донного фильтра можно только в случаях, когда колодец «стоит» на скале, слое трещиноватой глины или же если вода в него гарантированно поступает только из природного ключа. Во всех остальных случаях нужно делать фильтрующий слой. Для этого принято использовать особенные материалы.
1. Кварцевый песок
Хорошее средство. /Фото: gros-stroi.ru.
Материал достаточно крупный для того, чтобы не делать воду мутной, но при этом достаточно плотный для того, чтобы отфильтровывать из воды различные взвеси и мусор. Важно отметить, что перед использованием кварцевого песка для создания донного фильтра, сам песок должен быть основательно промыт.
2. Гравий и щебенка
Нужно хорошо мыть. /Фото: nauka-i-religia.ru.
Использовать нужно речной или гранитный гравий средней и крупной фракции. Ни в коем случае нельзя использовать для создания донного фильтра шлаковый камень. Также запрещено применять вторичный или строительный гравий. Щебенка (как и гравий) в обязательном порядке тщательно моются перед засыпанием на дно колодца. Также материалы нужно проверять на наличие радиации, ведь природный гранит может прилично «фонить».
3. Жадеит
Дорого и очень сердито. /Фото: dom.by.
Данный материал помогает отфильтровывать мусор и даже способствует дезинфицированию воды. Очищает последнюю от всевозможных тяжелых примесей. Жадеит исключительно полезен в качестве составной части донного фильтра, однако имеет один недостаток – высокая стоимость в сравнении с остальными материалами.
4. Морская и речная галька
Можно использовать. /Фото: yandex.com.
Весьма доступный и достаточно распространенный вариант материала для создания донного фильтра. По сути, единственное отличие от уже упомянутого гравия заключается в том, что мыть гальку достаточно всего один раз.
5. Шунгит
Широко применяется. /Фото: socketmira.ru.
Данный материал представляет нечто среднее между графитом и углем. Материал нашел самое широкое применение в области создания водяных фильтров, а потому годится и для создания донного фильтра. Единственная проблема с шунгитом состоит в том, что материал следует извлекать со дна раз в год-полтора и кипятить. Стоит несколько дороже обычного щебня.
6. Цеолит
Такие вот камушки. /Фото: pixy.org.
Минерал вулканического происхождения, который также нашел достаточно широкое применение в деле создания разнообразных водяных фильтров. Убирает из воды тяжелые металлы, способствует снижению радиоактивного фона. Главная проблема – стоит примерно в 10-12 раз дороже упомянутого ранее жадеита.
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