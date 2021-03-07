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20 способов вдохнуть новую жизнь в старые вещи

Со временем даже самые любимые вещи приходят в негодность, а иногда и просто надоедают. Не спешите с ними расставаться, ведь, приложив немного труда, вы сможете снова вдохнуть в них жизнь. Мы абсолютно уверены, что такие уникальные предметы преображают интерьер и позволяют по-новому взглянуть на привычные вещи.

Кухонный светильник из винной бочки.

20 способов вдохнуть новую жизнь в старые вещи

Из старых сумок можно сделать настоящие «висячие сады».

20 способов вдохнуть новую жизнь в старые вещи

Креативный диван, сделанный из ненужной бочки.

20 способов вдохнуть новую жизнь в старые вещи

Из кабельной катушки получился добротный стол.

20 способов вдохнуть новую жизнь в старые вещи

Старую посуду и корзины можно превратить в оригинальные кашпо.

20 способов вдохнуть новую жизнь в старые вещи

Милые разноцветные табуреты из металлических ведер.

20 способов вдохнуть новую жизнь в старые вещи

Интересная идея самодельной свечи — и подсвечник не нужен!

20 способов вдохнуть новую жизнь в старые вещи

Потрясающей красоты музыкальный стол.

20 способов вдохнуть новую жизнь в старые вещи

Оригинальное использование лестницы.

20 способов вдохнуть новую жизнь в старые вещи

Очаровательные уличные фонари из обычных стеклянных банок.

20 способов вдохнуть новую жизнь в старые вещи

Непригодные теннисные ракетки можно использовать в качестве рамок для зеркал.

20 способов вдохнуть новую жизнь в старые вещи

Из старых кожаных ремней получится отличное сиденье для стула.

20 способов вдохнуть новую жизнь в старые вещи

Неработающий вентилятор — отличная заготовка для оригинального светильника.

20 способов вдохнуть новую жизнь в старые вещи

Стильные часы из велосипедного колеса — для тех, кто ценит минимализм.

20 способов вдохнуть новую жизнь в старые вещи

Долой скучные полки, посмотрите какую красоту можно сделать из старого кейса от гитары.

20 способов вдохнуть новую жизнь в старые вещи

Изящные кресла из старых покрышек.



20 способов вдохнуть новую жизнь в старые вещи

Из палеты можно смастерить симпатичный журнальный столик.

20 способов вдохнуть новую жизнь в старые вещи

Вот такой домик для детей легко сколотить за пару часов из ненужных дверей.

20 способов вдохнуть новую жизнь в старые вещи

Высокий барный стул можно использовать в качестве стремянки: просто перевернув и добавив ступеньки.

20 способов вдохнуть новую жизнь в старые вещи

Шикарный диван из отслужившей свой век ванны.

20 способов вдохнуть новую жизнь в старые вещи

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