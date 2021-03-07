20 способов вдохнуть новую жизнь в старые вещи

Со временем даже самые любимые вещи приходят в негодность, а иногда и просто надоедают. Не спешите с ними расставаться, ведь, приложив немного труда, вы сможете снова вдохнуть в них жизнь. Мы абсолютно уверены, что такие уникальные предметы преображают интерьер и позволяют по-новому взглянуть на привычные вещи.



Кухонный светильник из винной бочки.







Из старых сумок можно сделать настоящие «висячие сады».







Креативный диван, сделанный из ненужной бочки.







Из кабельной катушки получился добротный стол.







Старую посуду и корзины можно превратить в оригинальные кашпо.







Милые разноцветные табуреты из металлических ведер.







Интересная идея самодельной свечи — и подсвечник не нужен!







Потрясающей красоты музыкальный стол.







Оригинальное использование лестницы.







Очаровательные уличные фонари из обычных стеклянных банок.







Непригодные теннисные ракетки можно использовать в качестве рамок для зеркал.







Из старых кожаных ремней получится отличное сиденье для стула.







Неработающий вентилятор — отличная заготовка для оригинального светильника.







Стильные часы из велосипедного колеса — для тех, кто ценит минимализм.







Долой скучные полки, посмотрите какую красоту можно сделать из старого кейса от гитары.







Изящные кресла из старых покрышек.

Из палеты можно смастерить симпатичный журнальный столик.Вот такой домик для детей легко сколотить за пару часов из ненужных дверей.Высокий барный стул можно использовать в качестве стремянки: просто перевернув и добавив ступеньки.Шикарный диван из отслужившей свой век ванны.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)