Лас-Вегас по-шотландски, или как выйти замуж за пять минут

Немногие слышали про маленький населенный пункт Гретна Грин, который сегодня является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Шотландии. Еще задолго до появления Лас-Вегаса это место было известно своими свадьбами «за пять минут». Именно это и привлекало сюда туристов.











Кузница в Гретна Грин сегодня.



Гретна Грин – крошечная деревня возле шотландской границы также была популярным местом среди любителей бежать из дома и тайно сочетаться браком. Даже Джейн Остин упоминала о шотландском городке в «Гордости и предубеждении». И сегодня Гретна Грин по-прежнему является одним из самых популярных мест для проведения «быстрых» свадеб. Таких бракосочетаний здесь проводится более 5000 каждый год.







Кузница в Гретна Грин на открытке 19-го века.



А началось все в 1753 году с принятием английским парламентом «Закона о браке в церквях» (он же «Закон лорда Хардвика о браке»), который был предназначен, чтобы уменьшить количество подпольных браков в Англии и Уэльсе.







Влюбленные уходят от погони.







Влюбленные опять ушли от погони.



Согласно этого закона, ни один человек моложе 21 года не мог вступить в брак без согласия его родителей или вне церкви. Но в Шотландии мальчикам разрешали вступать в брак в 14 лет, а девочкам — всего в 12 лет без согласия родителей, при этом даже не был нужен официальный священник, а было достаточно присутствия всего двух свидетелей.

Гретна Грин была первым пунктом, который попадался людям, едущим из Англии в Шотландию, и лежала она прямо на пути в Эдинбург. Поэтому деревня быстро стала убежищем для беглых парочек, которые хотели пожениться как можно скорее, прежде чем помешали бы родители.Зал церемоний без прикрас Городок Гретна Грин.Поскольку на самом краю деревни находилась кузница, поэтому именно к кузнецу и его подмастерью в первую очередь обращались за помощью в венчании молодые люди. Так местный кузнец Джозеф Пейсли стал первым «пастором», который связывал узами брака десятки молодых влюбленных в восемнадцатом веке, за плату в «пару глотков виски или несколько гиней». Вскоре кузня, да и вся деревушка стала известной на всю Англию благодаря множеству скандалов, связанными с многими девушками из аристократических семей. Но бракосочетания продолжались, а кузнец даже ввел новую традицию — по окончанию церемонии он бил молотом по наковальне, как бы скрепляя союз.Свершилось! Муж и жена.Вслед за кузнецом подобные услуги начали предлагать и другие местные жители. Поскольку нередко влюбленные парочки преследовали разгневанные родители, не желающие допустить бракосочетания, жители Гретна Грин начали выставлять патрули на подступах к деревне, чтобы предупредить беглецов о приближении родителей. На протяжении многих лет фраза «Свадьба в Гретна Грин» была синонимом любого побега из дома влюбленных, которые хотели как можно быстрее сочетаться браком. С 1929 года в Шотландии был принят закон, согласно которого в брак как юноши, так и девушки имеют право вступать с 16 лет, но согласия родителей по-прежнему не требуется.В Англии и Уэльсе возраст для вступления в брак теперь составляет 16 лет с согласия родителей и 18 лет без их согласия. Но фольклор и традиции Гретна Грин живут и дальше. На сегодняшний день существует несколько мест проведения свадеб в Гретна Грин и вокруг городка, которые расположены в бывших церквях и специально построенных часовнях, в которых церемонии проводятся над знаковыми наковальнями. В Гретна Грин сегодня проводится одна шестая шотландских свадеб. Писатель 18-го века, Томас Пеннант так описывал деревню для беглецов: Это курорт для всех любовных пар, чей союз запретили родители и опекуны. Здесь молодую пару может за пару минут поженить за пару глотков виски рыбак, столяр или кузнец.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)