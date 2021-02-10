Лас-Вегас по-шотландски, или как выйти замуж за пять минут

Немногие слышали про маленький населенный пункт Гретна Грин, который сегодня является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Шотландии. Еще задолго до появления Лас-Вегаса это место было известно своими свадьбами «за пять минут». Именно это и привлекало сюда туристов.
Кузница в Гретна Грин сегодня.
Гретна Грин – крошечная деревня возле шотландской границы также была популярным местом среди любителей бежать из дома и тайно сочетаться браком. Даже Джейн Остин упоминала о шотландском городке в «Гордости и предубеждении». И сегодня Гретна Грин по-прежнему является одним из самых популярных мест для проведения «быстрых» свадеб. Таких бракосочетаний здесь проводится более 5000 каждый год.
Кузница в Гретна Грин на открытке 19-го века.
А началось все в 1753 году с принятием английским парламентом «Закона о браке в церквях» (он же «Закон лорда Хардвика о браке»), который был предназначен, чтобы уменьшить количество подпольных браков в Англии и Уэльсе.
Влюбленные уходят от погони.
Влюбленные опять ушли от погони.
Согласно этого закона, ни один человек моложе 21 года не мог вступить в брак без согласия его родителей или вне церкви. Но в Шотландии мальчикам разрешали вступать в брак в 14 лет, а девочкам — всего в 12 лет без согласия родителей, при этом даже не был нужен официальный священник, а было достаточно присутствия всего двух свидетелей.
Зал церемоний без прикрас.
Городок Гретна Грин.
Поскольку на самом краю деревни находилась кузница, поэтому именно к кузнецу и его подмастерью в первую очередь обращались за помощью в венчании молодые люди. Так местный кузнец Джозеф Пейсли стал первым «пастором», который связывал узами брака десятки молодых влюбленных в восемнадцатом веке, за плату в «пару глотков виски или несколько гиней». Вскоре кузня, да и вся деревушка стала известной на всю Англию благодаря множеству скандалов, связанными с многими девушками из аристократических семей. Но бракосочетания продолжались, а кузнец даже ввел новую традицию — по окончанию церемонии он бил молотом по наковальне, как бы скрепляя союз.
Свершилось! Муж и жена.
Вслед за кузнецом подобные услуги начали предлагать и другие местные жители. Поскольку нередко влюбленные парочки преследовали разгневанные родители, не желающие допустить бракосочетания, жители Гретна Грин начали выставлять патрули на подступах к деревне, чтобы предупредить беглецов о приближении родителей. На протяжении многих лет фраза «Свадьба в Гретна Грин» была синонимом любого побега из дома влюбленных, которые хотели как можно быстрее сочетаться браком. С 1929 года в Шотландии был принят закон, согласно которого в брак как юноши, так и девушки имеют право вступать с 16 лет, но согласия родителей по-прежнему не требуется.
В Англии и Уэльсе возраст для вступления в брак теперь составляет 16 лет с согласия родителей и 18 лет без их согласия. Но фольклор и традиции Гретна Грин живут и дальше. На сегодняшний день существует несколько мест проведения свадеб в Гретна Грин и вокруг городка, которые расположены в бывших церквях и специально построенных часовнях, в которых церемонии проводятся над знаковыми наковальнями. В Гретна Грин сегодня проводится одна шестая шотландских свадеб. Писатель 18-го века, Томас Пеннант так описывал деревню для беглецов: Это курорт для всех любовных пар, чей союз запретили родители и опекуны. Здесь молодую пару может за пару минут поженить за пару глотков виски рыбак, столяр или кузнец.
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